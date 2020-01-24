«Евро в сарае? Главное — лед»: ученицы Тутберидзе жгут в Австрии

На чемпионате Европы Анна Щербакова показала короткую программу первой из российских фигуристок и вышла в микст-зону, практически не запыхавшись. Идеальное исполнение всех элементов и 77,95 балла — привычная для фигуристки ситуация.

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В свойственной себе интеллигентной манере девушка рассказала о нервах, тройном акселе, первом знакомстве с катком в Граце всего за несколько минут до выступления.

«Этот прокат получился примерно таким же, как на чемпионате России. Что-то я сделала лучше там, что-то здесь… Ну и сегодня я нервничала, потому что чемпионат Европы — это ответственный турнир, наверное, это как-то сказалось. Вообще я переживаю на каждом старте и думаю, что это даже как-то помогает показать, что я могу.

Появлялась информация, что я учу тройной аксель? Это так, но он у меня еще не готов. Пока я не буду уверена в этом элементе на 100%, пока он не станет стабильным, я не буду вставлять его в программы.

Но когда появится больше свободного времени между соревнованиями, мы займемся этим прыжком основательно.

После того, как я выполнила все прыжки в своей короткой, Тутберидзе ушла настраивать Алену Косторную? Я таких вещей не замечаю, потому что во время проката мне не до того. Хотя бывает, что во время дорожки я проезжаю мимо тренеров, вижу их, но стараюсь не отвлекаться.

Не смущает ли меня, что чемпионат Европы проводится в «сарае»? Нет, для меня был важно узнать, что тут за лед, а не что находится вокруг.

Во время короткой программы я ведь в первый раз каталась на этой арене, тренировки проходили на другом, и у меня было всего шесть минут, чтобы освоиться.

Почему именно в моей группе девушки прыгают сложные прыжки? Я уже давно занимаюсь у Этери Георгиевны, поэтому не знаю, как работают в других группах и в чем отличие. Мы просто много трудимся, нацеливаемся на результат, и тренеры нам очень в этом помогают.

К тому же хорошо, что я расту довольно равномерно: нет резких скачков, которые приводят к раскоординации», — отметила Щербакова.

Вслед за Анной в микст-зоне появилась Косторная с блестящей ироничной улыбкой. Девушке удались все прыжки, включая сложнейший тройной аксель, так что 84,92 балла за короткую программу не стали удивлением. Алена с удовольствием пообщалась со СМИ, выдав задорный и мощный спич о больших проблемах с подготовкой и об организации турнира.

«Прокатом я в целом довольна, главное, что выполнила поставленную задачу — показала все элементы.

В Граце немного нестандартная арена, и не сказать, что это очень хорошо, хотя и не плохо. Здесь, например, очень тепло на льду, что горячо приветствуется спортсменами. Организация в общем хорошая.

Другие девочки часто мешали мне зайти на тройной аксель на разминке? Не думаю, что такое имело место, просто была некоторая суета. Не бывает же такого, что, если я захожу на триксель, все отъезжают. Здесь разминались шесть спортсменок, а на тренировках нас вообще по девять-десять человек катается, так что все нормально.

Прыгаю ли я тройной аксель лучше, чем в начале сезона? Нет. После новогодних праздников я чуть ли не заново его учила, как и все тройные прыжки, — была дикая раскоординация. Выхожу на лед и не понимаю, как кататься, как сесть на ногу.

За праздники я выросла на три сантиметра! Хотя не думаю, что это сильно повлияло на мою технику — скорее, я просто расслабилась во время отдыха. В общем подготовка к чемпионату Европы была очень напряженной. Появилась некоторая неуверенность в себе, — я боюсь того, что будет. Даже когда стою в начальной позе, думаю о том, чтобы ноги и руки не затекли, хотя раньше в этот момент я уже спокойно начинала продумывать программу, а потом — хоп, и все делала. Теперь же я про себя считала: «Раз-два-три, толчок. Раз-два-три, толчок».

Занималась ли четверным сальховом после Нового года? Я восстанавливала каскады три + три, о чем вообще речь?

В произвольной программе на чемпионате Европы планирую прыгать тот же контент, что и в предыдущей части сезона — с двумя тройными акселями», — подытожила Косторная.

Последней из россиянок в микст-зоне показалась Трусова, ставшая единственной ученицей Тутберидзе, допустившей в этот вечер ошибку, — она перекрутила двойной аксель, из-за чего получился плохой выезд с лишним оборотом на льду. Естественно, в первую очередь девушку спросили об этом казусе.

«В чем причина ошибки? Не знаю, ведь двойной аксель — очень легкий прыжок. Это никак не связано с тем, что я уже изучаю тройной аксель, — просто так получилось.

Особенно нервозности у меня сегодня тоже не было. Наверное, я просто хочу уже только тройной аксель прыгать. Но вставлять его было опасно, потому что я еще не восстановила его полностью после новогодних праздников, во время которых выросла на один сантиметр.

Тот контент, который я показала в короткой программе, я восстановила за полторы недели тренировок. А тот, который хотела бы делать в идеале, начала выкатывать только за два дня до чемпионата Европы.

Какие элементы будут в произвольной? Увидите завтра. Но мне необходимо вставлять сложные прыжки, потому что без них я начну ошибаться и на простых элементах, как это произошло сегодня на акселе.

Каково было восстанавливать форму после праздников? Первые несколько занятий прошли легко, потому что я была отдохнувшей, а вот потом стало сложнее», — призналась Трусова.

К слову, один из тренеров группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз раскрыл секрет того, какие четверные прыжки Русская Ракета будет показывать в произвольной.

«Саша будет делать три четверных — лутц и два тулупа. Тройной аксель пока некуда вставлять даже»,

— цитирует Глейхенгауза РИА «Новости».

Это один из наиболее «простых» вариантов произвольной Трусовой, которая пробовала раньше четыре и даже пять квадов. Однако после праздников девушка еще не вышла на пик своей формы. Кроме того, ей необходимо прокататься чисто, чтобы восстановить уверенность в своих силах после провала в произвольной программе на чемпионате России, так что такое упрощение выглядит логично.

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После общения в микст-зоне россиянки направились в зал для пресс-конференций, чтобы получить малые медали за короткую программу…

Награждение ТЩК медалями за короткую программу + сумасшествие фотографов pic.twitter.com/kXHHoajLpi — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

… а также поучаствовать в жеребьевке и узнать порядок своего выступления в произвольной программе.

Итоги жеребьёвки женщин pic.twitter.com/Pms4ygx9MB — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Кроме того, топ-3 фигуристок по итогам короткого выступления дают пресс-конференцию, так что у журналистов появилась еще одна возможность послушать ответы учениц Тутберидзе.

Косторная:

«Счастлива ли я, что набрала 84 балла? Не сказать, что особо довольна.

Да, я смогла чисто откатать, все сделала, но хотелось бы улучшаться с каждым соревнованием, а тут получилось движение вниз (на чемпионате России Алена набрала 89,86 балла, а в финале Гран-при — 85,45. — «Газета.Ru»). Ну да ладно. Мне нравится и музыка, и история в моей короткой программе. Тренеры помогают мне вжиться в этот образ, и я рада, что с каждым стартом получается выражать его лучше и лучше.

Не скучно ли соревноваться, учитывая, что в нашей группе девушки владеют четверными и конкурируют на турнирах только между собой? В данный момент по четверным прыжкам Аня с Сашей, скорее, конкурируют, а я просто катаюсь. По возможности чисто (смеется). Вообще сейчас фигурное катание развивается очень быстро: раньше спортсменки могли быть в топе до 25 лет, а теперь всё более юные девушки забираются на вершину. Продолжительность карьеры уменьшилась, потому что теперь нужно прыгать сложные элементы, а не каждый взрослый сможет исполнять их чисто физически.

Обязательно придет новое поколение, которое тебя победит. Вопрос только в том, через сколько лет.

Что делаю в свободное время? В основном занимаюсь конным спортом с друзьями. Какие любимые предметы в школе? Те, которые я буду сдавать на ЕГЭ, поэтому что мне приходится их любить. Мои фавориты — русский и литература, где-то в серединке — обществознание с математикой. Еще можно к любимым отнести биологию».

Перед жеребьёвкой россиянки скромно уселись где-то на Камчатке. Зато при объявлении своего имени при вручении малых медалей идти дольше pic.twitter.com/jrXjAGURvI — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Щербакова:

«Мне понравилось здесь выступать, в целом я довольна. Прокат получился чистый, рабочий. Но в основном я думаю о завтрашнем выступлении в произвольной.

Мы конкурируем только с девочками из своей группы? Ну и что, соревноваться в принципе не может быть скучно. Мы ведь все равно больше думаем не о соперниках, а о своих программах. Хотя, конечно, каждому хочется занести свое имя в историю, быть первым, лучшим. Именно большая конкуренция помогает нам развиваться».

Трусова:

«Что делает российских фигуристок такими сильными? Думаю, мы просто очень много работаем, поэтому и получается такой результат.

Я была в подавленном состоянии после чемпионата России? Я уже сумела полностью восстановиться психологически — мы с семьей ездили отдыхать на новогодние праздники.

А контент я упрощаю на этом турнире, потому что не успела еще прийти в идеальную физическую форму. Но я буду улучшаться и постараюсь все, что умею прыгать, вставить в программы.

Мы конкурируем с Аленой и Аней только между собой? Я считаю, что в любом случае соревноваться очень интересно. И, конечно, хочется всегда побеждать.

Есть ли желание вписать свое имя в историю и установить побольше рекордов? Ну, если говорить о рекордах… мне остался только четверной риттбергер (смеется)».

Безусловно, фигурное катание сейчас очень развивается, многие девочки стали пробовать четверные и прыгать их. Более младшие смотрят на нас и стараются тренироваться больше и сделать больше, чем мы. Даже в нашей группе, как я слышала, уже есть мальчики и девочки, которые готовы прыгать не только четверные, но и пятерные».

На общем фотографировании после пресс-конференции Косторная сделала несколько забавных движений и заявила: «Сейчас будет победный танец. После короткой».

«Очень вовремя», — доброжелательно усмехнулась Трусова.

Девушки покажут произвольную программу 25 января, начало — в 20.30 по московскому времени.