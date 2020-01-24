Триумф Косторной и внезапный ляп Трусовой: что случилось на Евро

Туман, поля, опаздывающие зрители

В день выступления женщин Грац погрузился в туман, и дорога к импровизированной арене-шатру, пролегающая через поля мимо невысоких австрийских домиков, напоминала кадры из «Сайлент Хилла».

Туманный путь через поля на чемпионат Европы pic.twitter.com/V77tV7HTUj — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Белый каток было сложно различить издали в клубах тумана…

Каток чемпионата Европы, общий план pic.twitter.com/MWE4UOUbX5 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

… однако при приближении уже можно было ориентироваться на звук — акустика арены такова, что музыка для выступлений и аплодисменты зрителей вырываются наружу, создавая вокруг шатра атмосферу open-air мероприятия.

Обстановка вблизи арены и громкая музыка программ, доносящаяся из шатра, вызывают ассоциации с рок-фестивалем pic.twitter.com/JZGGwm3BIy — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Впрочем, несмотря на громкий шум, к середине выступлений девушек пятитысячная арена-шатер был заполнена еще не до конца.

Дело в том, что короткая программа одиночников на чемпионате Европы — мероприятие весьма продолжительное: к участию допускаются под 40 человек со всего континента. Чем позднее выступает фигурист, тем более высокий у него рейтинг, а потому неудивительно, что и спустя полтора часа после начала прокатов можно было увидеть прибывающих зрителей, уверенных, что они ничего не упустили.

Толпа людей не спеша заходит на арену-шатёр спустя полтора часа после начала прокатов одиночниц. Судя по всему, уровень первых разминок их не очень вдохновил. Или просто задержались в полях pic.twitter.com/869rkkDAuN — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Однако к последней, седьмой группе арена была уже битком забита.

К последней разминке арена заполнена почти полностью pic.twitter.com/zgl10QDwtQ — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Еще не услышала свои оценки последняя участница шестой группы Иветт Тот, как три девушки в красном неожиданно выпорхнули к бортику и принялись разминаться.

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Щербакова старательно натирала уши, Трусова делала наклоны, Косторная ходила туда-сюда вдоль борта, пытливо вглядываясь в публику.

Первой из тренеров к девушкам подошла Этери Тутберидзе и начала с улыбкой поправлять подопечным волосы, параллельно что-то объясняя. Было непохоже, что через несколько минут у кого-то ответственный старт. На шестиминутной раскатке все тоже прошло в стандартном режиме — фигуристки исполнили все прыжки идеально.

Все в хорошем настроении pic.twitter.com/L11OPeFH2s — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Первой из россиянок выступала Щербакова. Перед выходом на лед девушка получила наставления от Тутберидзе, а потом еще отдельно — от Даниила Глейхенгауза. Сергей Дудаков советов давать не стал.

Последние наставления перед прокатом pic.twitter.com/dSqsl4jWX0 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Впрочем, Анне много подсказок и не нужно было — она спокойно вышла и откатала на 77,95 балла, исполнив двойной аксель, тройной флип и сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Все выглядело так легко и непринужденно, что после проката тренерский штаб даже позволил себе немного юмора, и Глейхенгауз принялся пародировать финальную позу Анны, пафосно вздымая руку в воздух.

Однако встречать фигуристку к бортику пошел другой тренер — Дудаков, потому что Тутберидзе с Глейхенгаузом были заняты наставлениями Косторной.

Алена внешне выглядела самой напряженной из группы, однако сорвала аплодисменты даже во время разминки перед выступлением, без усилий показав тройной аксель.

Удалось все и в официальном прокате: триксель, тройной лутц, тройной флип + тройной тулуп были исполнены на плюсы, что позволило Косторной уверенно возглавить таблицу с 84,92 балла.

Тутберидзе мило помогает Косторной надеть кофту после проката pic.twitter.com/50Vr6ub45O — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Последней из россиянок на льду показалась Трусова.

На предыдущих двух стартах она пыталась превзойти саму себя по сложности элементов, но заканчивалось все падениями и третьим местом после ее подруг-соперниц.

В контенте, заявленном на чемпионат Европы, снова значилось что-то зубодробительное с тройным акселем (Александра еще ни разу не исполняла его на соревнованиях чисто) и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер (падала примерно в половине случаев).

Однако тренеры, судя по всему, уговорили Трусову на этот раз упростить программу, и она показала двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной тулуп.

Правда, вначале Русская Ракета, кажется, по привычке зашла на триксель и прямо в воздухе одернула себя, обрезав лишний оборот,

из-за чего выезд получился не очень красивым, и судьи его отминусовали.

По выходе с катка девушка сразу начала, смущенно улыбаясь, что-то объяснять Тутберидзе и Глейхенгаузу — скорее всего, речь шла именно о досадной ошибке.

Поясни за двойной аксель pic.twitter.com/FSy6saJAC4 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Но в остальном все было исполнено чисто, и Александра набрала всего на балл меньше безупречной Щербаковой — 74,95.

После прокатов все попавшие в произвольную программу девушки должны были собраться в зале для жеребьевки. Россиянки пришли позже всех и потому скромно присели подальше, но это оказалось неосмотрительно: сначала их по очереди вызвали для награждения медалями за короткую программу…

Награждение ТЩК медалями за короткую программу + сумасшествие фотографов pic.twitter.com/kXHHoajLpi — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

… а затем еще и первыми пригласили вытягивать номерки для жеребьевки.

Косторная вытащила последний, 24-й номер, Щербакова — 22-й, а Трусова — 23-й. ТЩК выступают друг за другом и закрывают вечер — что может быть лучше для зрителей?

Итоги жеребьёвки женщин pic.twitter.com/Pms4ygx9MB — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) January 24, 2020

Произвольная программа женщин пройдет в субботу, 25 января, и начнется в 20.30 по московскому времени.