Странный трансфер: как Кокорин попал в рабство

Что произошло

Александр Кокорин вернулся в расположение петербургского «Зенита» в надежде перезапустить карьеру после своего выхода на свободу из колонии общего режима в Алексеевке, где футболист отбывал наказание за избиение директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Нападающий подписал новый контракт с сине-бело-голубыми, и соглашение было рассчитано до конца сезона-2019/20, а именно — до 30 июня 2020 года. В связи с тем, что вышел на свободу Кокорин уже тогда, когда летнее трансферное окно в России было закрыто, «Зенит» и сам футболист уповали на то, что удастся договориться с Российской премьер-лигой дозаявить игрока в индивидуальном порядке. Но в данной просьбе петербуржцам было отказано, и Кокорин остался лишь тренироваться с командой, ожидая открытия зимнего трансферного окна.

Ожидалось, что клуб заявит Александра на остаток сезона, однако 21 января ситуация резко изменилась — «Сочи» в своем Twitter объявил о том, что 28-летний форвард арендован до конца сезона.

Примечательно, что спустя несколько часов после этой новости сам Кокорин провел целый тайм в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом», выйдя на поле с капитанской повязкой и оформив хет-трик. Уже после матча генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил информацию о переходе форварда в «Сочи» на правах аренды. Но сам футболист, а вместе с ним и главный тренер «Зенита» Сергей Семак открыто выступили против данной сделки.

Семак публично — и представителям СМИ, и в общении с болельщиками в Instagram, заявил о том, что желает сохранить Кокорина в команде, что рассчитывает на помощь форварда в решающей части сезона. Александр же данную ситуацию лично не комментирует, но с его стороны выступает его отчим и агент Кирилл Логинов, утверждающий, что тот не собирается уезжать из Петербурга в Сочи.

Ситуация откровенно зашла в тупик: руководство клуба, не считаясь с мнением тренерского штаба и самого футболиста, решает провести ротацию в составе, основываясь на собственных убеждениях. С одной стороны, имеют право, ведь фактически именно руководство принимает финальные решения в своей же структуре. Причем подобные ситуации в том числе и в российском футболе происходят регулярно. С другой, отношения внутри коллектива, а в данном случае и с футболистом, и с тренером команды, только усугубляются.

У Кокорина была договоренность с «Сочи». Или нет

Интерес к конкретной ситуации вызван не только самим фактом непонятного трансфера, но и разногласиями между двумя клубами с футболистом. «Сочи» с «Зенитом» о сделке договорились и подтвердили это официально, но сам переход не осуществлен до сих пор. Из-за возникшего конфликта, как утверждает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник, Медведев даже провел внеочередную встречу с Семаком, чтобы решить проблему и избавиться от разногласий. И от Кокорина. Но чем завершилась эта беседа — не понятно. Известно только то, что Кокорин продолжает тренировки с «Зенитом» и уезжать по-прежнему не собирается.

Тем примечательнее заявление главного лица «Сочи» — Бориса Ротенберга, владельца клуба. По его словам, он намного раньше официального объявления пресс-службы сочинцев провел личную встречу с футболистом. И, как утверждает Ротенберг, с Александром ему удалось договориться о сотрудничестве.

«Мы обсуждали это давно, разговаривали сначала с клубом, а потом с Александром. Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить.

Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Однако агент Кокорина утверждает совершенно обратное. По данным Кирилла Логинова, о своем уходе из «Зенита» нападающий узнал уже после публикаций в СМИ, а договоренности ни с Ротенбергом, ни с «Сочи» не было.

«Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Но он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе»,

— цитирует Логинова «Чемпионат».

Агент и отчим форварда также отметил, что не владеет никакой информацией относительно того, встречался ли Кокорин с Ротенбергом вообще. Однако, по его словам, если встреча и состоялась, то носила неформальный характер, и никаких договоренностей о трансфере не было.

«Они действительно знакомы. Где-то они могли пересекаться. Это могло быть осенью или еще когда-то. И в шутку какое-то предложение могло прозвучать. Это я допускаю.

Но я сомневаюсь, что были какие-то предметные разговоры. Никакого официального предложения не было. По крайней мере, я при этом не присутствовал», — отметил Логинов в интервью «Фонтанке».

И в словах агента имеется крайне важная деталь: он не только не владел информацией о вероятных договоренностях Кокорина с «Сочи», но и не присутствовал на переговорах, если таковые были. В современном футболе подобная ситуация происходит довольно часто, когда игрок напрямую ведет беседы с потенциально новым работодателем. Однако агент в конечном счете все равно получает информацию о поступившем предложении о трансфере. Как утверждает Логинов, этого не произошло. Кроме того, агент в очередной раз подчеркнул, что Кокорин не желает переходить в «Сочи».

В сочинском клубе, к слову, на комментарии агента футболиста отреагировали весьма резко. Так, генеральный директор команды Дмитрий Рубашко заявил, что мнение Логинова в сложившейся ситуации вообще ничего не значит, что со стороны выглядит необычно. Кроме того, Рубашко выступил с претензиями и в адрес самого Кокорина, обвинив того в непрофессиональном подходе к делу.

«Пока еще неизвестно, когда к нам присоединится Кокорин. Мы не общались с его отчимом. Оно мне надо? Он говорит, что Александр не хочет играть за нашу команду? Но он должен. Что значит хочу или не хочу?»

— цитирует Рубашко «Спорт день за днём».

Ситуация может дойти до серьезных разбирательств

Конфликт ожидаемо привлек внимание спортивных юристов. По их мнению, и у «Зенита», и у «Сочи» могут возникнуть проблемы, ведь подобная сделка, вероятно, является нарушением законодательства. Как заявил юрист Михаил Прокопец, в трансферных переговорах для заключения договора о переходе всегда необходимо согласие трех сторон. Если одна из сторон выступает против, то сделка не может быть заключена.

«Для того, чтобы футболист перешел в аренду, нужно согласие трех сторон - двух клубов и футболиста. Если согласие одной из сторон отсутствует, то игрок не может перейти в аренду», — цитирует юриста ТАСС.

То же мнение выразил и генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, подчеркнувший, что заставить игрока перейти в другой клуб без его желания нельзя. В возникшем споре профсоюз, к слову, готов оказать помощь Кокорину.

«Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.

Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», — цитирует Зотова «Чемпионат».

В Российском футбольном союзе же отмечают, что никаких жалоб ни со стороны «Зенита» с «Сочи», ни от Кокорина и его агента пока не поступало.