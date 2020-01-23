«Превратим долг в акции»: как ЦСКА ищет инвестора

23 января мир российского футбола отвлекся от захватывающих в своей абсурдности событий из Санкт-Петербурга, где Александр Кокорин без своей воли косплеит недавно вышедший на экраны фильм «Холоп», то ли отправляясь, то ли не отправляясь в аренду в «Сочи».

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От событий, связанных с «Зенитом», «Сочи», Кокориным, Сергеем Семаком, и всеми остальными действующими в той трагикомедии лицами отвлек московский ЦСКА.

Стало известно, что корпорация ВЭБ.РФ подыскивает инвестора для московского ЦСКА. Еще в декабре появилась информация, что государственный банк из так называемой «большой тройки» получит более 75% акций красно-синих в результате сделки с компанией Bluecastle, которая принадлежит президенту клуба Евгению Гинеру и долгое время владеет контрольным пакетом акций ПФК ЦСКА.

Сделка будет осуществлена для того, чтобы погасить долг клуба перед корпорацией, финансировавшей строительство комплекса их стадиона («ВЭБ-Арена») и делового центра на Песчаной улице.

В данный момент Bluecastle владеет 76,44% всех акций ЦСКА, а остальные принадлежат компании «АВО-Капитал», также являющейся подконтрольной данной структуре.

«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях, – рассказал о сделке первый заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

— Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой».

По словам зампреда государственного банка, тот благодаря данной сделке распустил резервы на 14 млрд рублей, что позитивно отразится на капитале самой корпорации.

При этом сохранять у себя акции футбольного клуба в будущем ВЭБ не собирается, а планирует реализовать их по цене, которая не будет уступать цене приобретения. Кузовлев рассказал о том, что переговоры на этот счет уже ведутся, причем речь идет о компаниях, которые станут инвесторами ЦСКА, а сделки с ними будут предусматривать акционерное соглашение.

«У нас определена долгосрочная совместная стратегия с ЦСКА, как в партнерстве сделать этот клуб доходным. Так что это позволит ВЭБу заработать как инвестору. Развивать футбольный клуб – дело очень специфичное и часто затратное, а управлять профессиональным клубом в банкротстве – это очень большая авантюра, — отметил зампред ВЭБ.

— При процедуре банкротства все игроки сразу же становятся свободными агентами и капитализация сразу падает до нуля. Так что мы приняли ответственное решение помочь клубу и конвертировать долг в акции».

Таким образом, как и сообщалось в декабре, сделка с ВЭБ, и без того являвшимся партнером армейского клуба, поможет ему остаться на плаву, причем непосредственное руководство продолжит осуществлять тандем из президента Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

Все последние годы ЦСКА, оставаясь топ-клубом по российским меркам, существенно уступал другим ведущим командам страны по своим финансовым возможностям. Речь даже не о «Зените». Ни со своими соседями из «Спартака» и «Локомотива», да даже с «Краснодаром» и столичным «Динамо» красно-синие по финансам конкурировать не могли.

Финансовые трудности у клуба, по различной мелькавшей в прессе и у инсайдеров информации, начались одновременно с потерей Гинером украинского бизнеса в 2014 году, но во многом благодаря наработанной базе, слаженному составу и грамотным управленческим решениям армейцам долгое время удавалось оставаться конкурентоспособными.

ЦСКА осуществляли выгодные сделки, подписывая нужных игроков по низким ценам и забирая в аренды проданных ранее игроков, однако рано или поздно такая жизнь не могла не привести к проблемам.

Постепенно закончили карьеры игравший в клубе полтора десятилетия Сергей Игнашевич и братья Березуцкий, и армейцы из постоянного претендента на чемпионство превратились в просто одну из ведущих команд страны, которая последний раз брала чемпионский титул в 2016 году, а Кубок России не выигрывала с 2013 года.

Строительство стадиона было важным и необходимым проектом, но финансовые возможности Гинера и всего клуба подкосило окончательно. С помощью сделки с ВЭБ.РФ владелец армейцев рассчитывает выправить ситуацию, ну а сама корпорация собирается задать новый вектор развития клубу. Осталось только посмотреть, к чему все это приведет.