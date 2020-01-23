«Этот бой — муляж»: отец Хабиба не верит Макгрегору

Разговоры вокруг возвращения Конора Макгрегора в клетку не перестают затихать. Всему причиной не итоговая победа, а то, как он ее добыл. Нокаутировав Дональда Серроне на 40-й секунде боя после полуторагодичного простоя, ирландец обрек себя на неминуемую критику и подозрения. Причем подозревают экс-двойного чемпиона в участии в договорном поединке не только болельщики, но и его коллеги. Одним из таких стал американский боец Нэйт Диаз, написав, что бой Конора был «фейком».

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Другое дело, что победа над Серроне в любом случае открыла Макгрегору прямую дорогу к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым, причем — без пересадок. В UFC не хотят поражений Ноториуса, иначе рематч может сорваться, поэтому рассчитывают на проведение второго боя между ирландцем и россиянином после того, как 18 апреля Орел подерется с Тони Фергюсоном.

Если же Хабиб проиграет, то Конор встретится с Эль Кукуем. По словам президента промоушена Даны Уайта, такова идея UFC.

Однако в команде Нурмагомедова по-прежнему не в восторге от планов лиги на чемпиона. Хабиб неоднократно говорил, что Макгрегор изначально должен заслужить реванш, а одна сомнительная победа над Серроне ничего не меняет. Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца, не так давно заявил о готовности сына снова встретиться с Конором за $100 млн, однако его слова были восприняты в шутку. Как позднее оказалось, говорил он действительно всерьез.

«Без этих денег ничего не будет. Но для меня важны не деньги, а спортивная составляющая. Спортивная составляющая боя Хабиб – Тони. Только сейчас все говорят про эти суммы, не хотят бои, хотят коммерции», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Чемпионат.com».

Так или иначе, на $100 млн от UFC Хабибу надеяться на приходится. Самый высокий гарантированный оклад в промоушене принадлежит ему, а, учитывая всевозможные бонусы, он получает в районе $10-12,5 млн. В промоушене других денег просто нет — это не бокс, где зарплаты как минимум в несколько раз выше.

Что касается непосредственно той «спортивной составляющей», о которой говорит отец Нурмагомедова, то и здесь, по его мнению, не все чисто. Он согласился с подозрениями фанатов и некоторых бойцов о договорном характере поединка Макгрегор — Серроне. То, что ирландцу дали самого слабого соперника из всех возможных, не вызывает сомнений. Однако ни одного нанесенного удара от Ковбоя за 40 секунд и полученный урон плечами как раз и вызвали пересуды о его мотивации.

«Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счет чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», — отметил Абдулманап Нурмагомедов.

Для Хабиба существенным препятствием к реваншу является еще и тот факт, что вернулся Макгрегор поединком не в легком весе, а полусреднем. На текущий момент ситуация такова, что Нурмагомедов не хотел бы в ближайшем будущем встречаться с Конором.

«Если бы боковые отдали Хабибу победу, например, раздельным решением – это другой разговор. Но первый бой даже не дошел до решения, в нем Конора уронили, полностью доминировали над ним, а потом человек сдался. О чем тут вообще говорить? Какой реванш?! Слово «реванш» уберите! Когда мы говорим о втором бое с Конором, мы как бы затмеваем действительно главный бой. Это оскорбительно и для Хабиба, и для Тони», — заверил отец чемпиона.

Даже при худших раскладах — отказе Нурмагомедова от реванша — карьера Макгрегора в UFC не заканчивается. Вернее будет сказать, что сейчас у него намного больше возможностей и перспектив, где полтора года назад. Он доказал, что успешно может выступать в трех весовых категориях, где ему непременно найдут топового соперника благодаря усилившейся конкуренции. В полусредневесах речь идет о Хорхе Масвидале и Камару Усмане, однако есть и другие варианты.

Вызвался провести бой против Конора бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье, которого в сентябре прошлого года «задушил» Нурмагомедов. «Второй и третий номер рейтинга UFC. Давайте сделаем этот бой. Я согласен на бой в легком, полусреднем или промежуточном весе», — написал Бриллиант на своей странице в Twitter.

#2 and #3?? Let's run it back https://t.co/XfGY5D9EHW — The Diamond (@DustinPoirier) 21 января 2020 г.

Порье не просто так сказал о рейтингах. Благодаря победе над Серроне Макгрегор поднялся на третью строчку рейтинга легкого дивизиона (Порье — второй), в списке лучших бойцов вне зависимости от категории ирландец прибавил две позиции, став 11-м, в полусредневесах он занял 14-е место.

Но заинтересованы в Коноре не только бойцы. Так, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в ближайшем будущем намерен предложить ирландцу поединок против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

«Один поединок — по правилам бокса, другой — по правилам смешанных единоборств. У Кроуфорда есть небольшой опыт в борьбе, он будет не против сразиться по правилам ММА. Так что мы обсудим это с Уайтом», — цитирует промоутера Boxingnews24.

Что же сам Макгрегор? Трудно представить, что может помешать Ноториусу сейчас наслаждаться победой и свалившимися на него предложениями. Теоретически он готов на все, и даже — на трилогию с Диазом.

«Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь», — цитирует ирландца MMA Fighting.

Противостояние Диаза и Макгрегора стала одним из самых эпичных и прибыльных в истории UFC. В марте 2016 года американец нанес Конору первое поражение в карьере, однако уже в августе Конор взял реванш, победив решением судей.