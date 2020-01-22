Впервые в истории: Россия разбила США и выиграла Олимпиаду

По ходу текущих зимних юношеских Олимпийских игр — 2020 внимания к спортсменам, в том числе и к отечественным, было минимальным. Особенно это было заметно при сравнении прошедшего чуть ранее в Чехии молодежного чемпионата мира по хоккею. Действительно, в Лозанне известных имен для обычной публики среди 16-летних хоккеистов не было. Ровно так же, как и четыре года назад, когда за российскую сборную выступали, например, Андрей Свечников, зажигающий ныне в Национальной хоккейной лиге за «Каролину», и Григорий Денисенко, который на МЧМ-2020 в Чехии был капитаном нашей молодежки.

Однако триумф российских юниоров на юношеских Играх в Лозанне без внимания остаться уже не мог. Потому что победа оказалась не только яркой, но и исторической.

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Для начала стоит обратить внимание на весь путь команды Владимира Филатова к финалу, а также отметить сам формат турнира. Участие в хоккейном соревновании принимали шесть сборных, которые были разбиты на две группы — по три в каждой соответственно. Российская команда попала в группу B к сборным Канады и Дании. В параллельном же трио выступали хоккеисты из США, Финляндии и Швейцарии.

Групповой этап подопечные Филатова прошли со свистом, «набросав» канадцам и датчанам целую авоську шайб — аж 15 штук, — пропустив только две. В полуфинале россиян ждала юношеская сборная Финляндии, но и она сопротивления не оказала от слова совсем — 10:1. В битве за медали отечественных хоккеистов ждал победитель группы A — команда США, одолевшая в полуфинале канадцев (2:1).

Перед решающей встречей Филатов не скрывал принципиального отношения к ней: как к самому финалу, так и противостоянию с американцами. Особенно учитывая тот факт, что юношескую Олимпиаду четырехлетней давности выиграли именно хоккеисты из США.

«Вряд нужно искать дополнительную мотивацию на финал против США. Соперник серьезный, всем хочется его обыграть. Наши ребята понимают, насколько принципиальна эта встреча, насколько важно обыграть американцев», — говорил Филатов накануне матча.

И его подопечные прекрасно услышали слова своего наставника. Уже в первом периоде российские хоккеисты принялись за дело.

Матвей Мичков при игре в большинстве поймал шайбу у правого борта, сместился в центр и, продвинувшись чуть вперед, мощно бросил по воротам, «прошив» голкипера сборной США. Под занавес периода Мичков уже оформил дубль после классного прохода на дриблинге Ивана Мирошниченко: 10-й номер российской команды обыграл двух защитников и после эффектного разворота нанес бросок в дальний угол. Голкипер шайбу отразил, но точно на клюшку Мичкову, который и увел сборную России на перерыв с преимуществом в два гола.

Во второй 20-минутке американцы взяли игру под свой контроль и провели несколько опасных атак, заставив российского голкипера Сергея Иванова совершить ряд классных сейвов. Немного успокоил темп игры Руслан Газизов, забросивший третью шайбу.

Вновь за россиян сыграло численное преимущество, которое было уверенно реализовано: Артем Дуда сделал наброс от синей линии, Мичков шайбу подхватил и с крюка пытался буквально занести шайбу в ворота, но голкипера переиграть не сумел. Зато на подборе первым оказался Газизов, вогнавший снаряд в сетку.

В третьем периоде на табло был установлен уже окончательный счет. Американцы ошиблись в оборонительном построении во время выхода россиян со своей зоны, чем воспользовались Адель Сафин и Вячеслав Малый. Первый сделал классную передачу вдоль борта, второй же шайбу подхватил, убежал от опеки, поставив спину, и уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

Наш «золотой» матч на Юношеской Олимпиаде — меньше чем за четыре минуты! Голы, эмоции, всё, за что мы так любим хоккей!

#снамироссия pic.twitter.com/tUxBG9RQxK — Хоккей России (@russiahockey) January 22, 2020

4:0 — уверенная победа сборной России на юношеских зимних Играх, которая принесла юниорам-хоккеистам первую золотую медаль за всю российскую историю.

До этого Россия довольствовалась в хоккее лишь серебром Инсбрука в 2012 году и бронзой Лиллехаммера в 2016-м. И примечательна сегодняшняя победа тем, что тройку лучших бомбардиров турнира составили именно российские игроки: Мичков 13 (9+4), Мирошниченко 11 (6+5) и Илья Квочко 10 (3+7).