«С ней осторожничали»: экс-боец UFC о спарринге с Песковой

Елизавета Пескова, дочь Дмитрия Пескова, поведала о своем необычном досуге во время летних каникул. Накануне 22-летняя девушка призналась, что в начале лета нанесла визит в Грозный. Однако помимо прогулок по столице Чеченской Республики дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина уделила время и спорту. В том числе экстремальному.

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В частности, по словам Песковой, она отправилась на тренировочные сборы на спортивную базу, где занимаются бойцы смешанных единоборств клуба «Ахмат». При этом кроме спаррингов девушка также занималась и в лагере спецназа.

«Я была в Чечне и очень люблю этот регион. Этим летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять, драться. Мне нравится это все, я очень люблю драться. В жизни пригодится, плюс мне нравится это ощущение. Из чего я умею стрелять? «Глок», «Сайга». Холодное оружие? Пока нет, но очень хочу попробовать метать топоры. Важно уточнить, что мне это нравится в качестве спортивных тренировок», — говорила Пескова в интервью Forbes.

Из особенного: дочь Дмитрия Пескова отметила, что провела несколько тренировок с тремя девушками-бойцами главного промоушена мира — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«У нас был жесткий график: мы утром вставали, в день было по две тренировки, жесткая диета», — подчеркнула Пескова.

С кем именно она проводила спарринги, не рассказала. Однако имя одной участницы тех тренировочных сборов все-таки раскрыто — ей оказалась бывшая боец UFC Милана Дудиева, выступающая в легчайшей весовой категории. На данный момент 30-летняя уроженка Владикавказа имеет контракт с командой «Пересвет», а последние свои поединки провела под эгидой Invicta Fighting Championships.

В UFC же Дудиева отстояла только три боя: первый — против американки Элизабет Филлипс — она выиграла, а вот в двух остальных поединках — против представительниц США Джулианны Пеньи и Марион Рено — была нокаутирована.

Всего в своей карьере Милана приняла участие в 19 боях, одержав 12 побед, четыре из которых — нокаутом. В последний раз россиянка выходила в октагон еще в марте 2018-го, когда нокаутировала Кристину Маркс на турнире Invicta FC 28 в Солт-Лейк-Сити.

Вспоминая о тренировках вместе с Елизаветой Песковой, Дудиева подчеркнула, что ничего особенного на этих сборах не проходило. При этом дочь пресс-секретаря президента РФ пробыла на тех занятиях только неделю.

«Обычные сборы по ММА, как у всех бойцов бывают. Стандартная история, как перед любым боем. Мы с девочками тренировались в Грозном, поддерживали, помогали друг другу. И вот Лиза к нам присоединилась на недельку. Мы же там провели почти месяц. Это был зал в Грозном, где все бойцы «Ахмата» готовятся. Огромнейший зал, где созданы все условия для подготовки на самом высоком уровне. Бойцы там разные тренируются, иностранцев много тоже. Но никто просто так туда не попадет, конечно. Надо согласовывать с руководством», — цитирует Дудиеву «Спорт-Экспресс».

Девушка-боец также отметила, что о занятиях Песковой в лагере спецназа ничего не знала ввиду того, что эта база расположена отдельно от той, где занимаются бойцы, потому о навыках стрельбы 22-летней девушки рассказать не смогла. Зато поведала о том, как именно прошли спарринги с Елизаветой. Так, Дудиева подчеркнула, что ей и остальным бойцам приходилось несколько осторожничать из-за разницы в классе и мастерстве.

«Что мы только ни делали. Отрабатывали удары, броски, борьбу, спарринги проводили. Лизе было интересно, поэтому мы ей показали пару ударов, она попросила. Но она девочка не из спорта, с ней надо было осторожно.

Мы уделяли ей по пять-десять минут на каждой тренировке. Показывали ей удары или броски. У нас и не было больше времени на то, чтобы с ней заниматься во время собственных сборов», — отметила Дудиева.

Также Милана подчеркнула, что после сборов некоторое время общалась с Песковой. В частности, дочь пресс-секретаря президента интересовалась спортивным питанием, советами в тренировочном процессе и программами для дальнейших занятий, однако сейчас, по словам бойца, контакты с Елизаветой оборвались.

«Она простая в общении, отзывчивая, целеустремленная, умная. Знает, чего хочет. Чуть-чуть загруженная, но это нормально. Я в ее возрасте тоже такой была. Сперва, как это часто бывает, общение осторожное было, а потом уже нормально. Мы, спортсмены — люди простые, расположили ее к себе. Дали понять, что нам все равно, кто есть кто, нам главное — чтобы человек был нормальный. Хоть она будет дочка короля. Он любит драться? По ней не скажешь! Нежная девочка, хрупкая», — заключила Дудиева.