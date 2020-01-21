Масштабная реорганизация: чего ждать от нового министра спорта

После отставки Дмитрия Медведева с поста председателя правительства Российской Федерации 15 января 2020 года должность министра спорта страны соответственно оставил и Павел Колобков, занимавший ее с октября 2016-го. Колобков исполнял обязанности министра спорта до тех пор, пока новый премьер-министр Михаил Мишустин не принял окончательное решение о том, кто займет данный пост.

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Среди кандидатов на вакантную должность СМИ называли президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко, главу Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, а также бывшего ректора Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма Олега Матыцина, возглавлявшего Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Именно Матыцин считался основным кандидатом на пост министра спорта, хотя вариант с назначением Кущенко источники также полагали весьма вероятным. В итоге

новым министром спорта России стал Олег Матыцин. Вице-премьером на смену Ольге Голодец был назначен действующий президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышеко.

Отмечается, что главу FISU планировали перевести в министерство достаточно давно. При этом при Матыцине, как утверждали источники, минспорта якобы ожидала большая реорганизация, а именно — преобразование в формат агентства. Задумка состояла в том, чтобы решить проблемы в коммуникации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Причем данная инициатива, по словам источников из минспорта, была выдвинута еще до решения исполкома WADA от 9 декабря 2019-го, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а весь отечественный спорт был наказан тотальным четырехлетним баном, в рамках которого спортсмены не смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом и гимном, а России к тому же будет запрещено принимать международные турниры на своей территории. Данный вердикт в силу, к слову, до сих пор не вступил из-за решения РУСАДА оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Однако в указе президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 21 января утверждается, что министерство спорта все-таки войдет в состав нового правительства.

Что касается Матыцина, то его имя в Минспорта не является незнакомым. Например, так говорил о нем сам Колобков в ноябре прошлого года, когда Матыцин был переизбран на пост главы Международной федерации студенческого спорта: «Олег Матыцин — настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад».

Данную должность чиновник занимал с 8 ноября 2015 года. За время своей работы FISU организовала четыре Всемирные универсиады, среди которых числятся и зимние Игры, прошедшие в марте 2019 года в Красноярске. На тех соревнованиях сборная России заняла первое место в общем медальном зачете, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых). Кроме того, Матыцин во главе FISU разработал стратегию развития ведомства и всего студенческого спорта в мире до 2027 года.

«Мы планируем и дальше развивать сотрудничество со странами, где пройдут следующие Универсиады. У нас амбициозные задачи, это подтвердили, в том числе, представители Международного олимпийского комитета», — говорил Матыцин в интервью ТАСС.

Олег Матыцин является выпускником центрального орд. Ленина института физической культуры (ГЦОЛИФК), владеет степенью специалиста в области теории и методики настольного тенниса, а также доктора педагогических наук. В 2006 году он получил второе высшее образование, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Защитил работу по теории и методике настольного тенниса Матыцин не случайно. Он профессионального занимался этим видом спорта, выиграв Кубок СССР в 1982 году и получив звание мастера спорта страны, а по окончании игровой карьеры некоторое время тренировал сборную института, победив с ней на Всесоюзной универсиаде в 1988 и 1990 году, а также на чемпионате мира среди студентов — 1992. В 1997 году Матыцину было присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации.

Свою тренерскую карьеру он совмещал с работой в руководстве институте, ныне именуемого Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма. До 1996 года Матыцин являлся преподавателем учебного заведения, затем был назначен деканом факультета индивидуального профессионального образования, с 1999 по 2001 год занимал пост проректора, а уже затем — до 2006-го — ректора университета, после чего еще десять лет был его президентом.

С 2005 по 2015 год Матыцин заведовал Российским студенческим спортивным союзом.

За это время он помог организовать летнюю Универсиаду, прошедшую в 2013 году в Казани, а также поработал вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. В 2015 году чиновник покинул должность главы Российского студенческого спортивного союза, возглавив FISU.