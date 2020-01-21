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Масштабная реорганизация: чего ждать от нового министра спорта

Матыцин сменил Колобкова на посту министра спорта России

Павел Колобков официально покинул должность министра спорта России. Вместо него на этот пост назначен глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Вице-премьером по спорту стал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

После отставки Дмитрия Медведева с поста председателя правительства Российской Федерации 15 января 2020 года должность министра спорта страны соответственно оставил и Павел Колобков, занимавший ее с октября 2016-го. Колобков исполнял обязанности министра спорта до тех пор, пока новый премьер-министр Михаил Мишустин не принял окончательное решение о том, кто займет данный пост.

Среди кандидатов на вакантную должность СМИ называли президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко, главу Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, а также бывшего ректора Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма Олега Матыцина, возглавлявшего Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Именно Матыцин считался основным кандидатом на пост министра спорта, хотя вариант с назначением Кущенко источники также полагали весьма вероятным. В итоге

новым министром спорта России стал Олег Матыцин. Вице-премьером на смену Ольге Голодец был назначен действующий президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышеко.

Отмечается, что главу FISU планировали перевести в министерство достаточно давно. При этом при Матыцине, как утверждали источники, минспорта якобы ожидала большая реорганизация, а именно — преобразование в формат агентства. Задумка состояла в том, чтобы решить проблемы в коммуникации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Причем данная инициатива, по словам источников из минспорта, была выдвинута еще до решения исполкома WADA от 9 декабря 2019-го, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а весь отечественный спорт был наказан тотальным четырехлетним баном, в рамках которого спортсмены не смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом и гимном, а России к тому же будет запрещено принимать международные турниры на своей территории. Данный вердикт в силу, к слову, до сих пор не вступил из-за решения РУСАДА оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Однако в указе президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 21 января утверждается, что министерство спорта все-таки войдет в состав нового правительства.

Что касается Матыцина, то его имя в Минспорта не является незнакомым. Например, так говорил о нем сам Колобков в ноябре прошлого года, когда Матыцин был переизбран на пост главы Международной федерации студенческого спорта: «Олег Матыцин — настоящий профессионал, преданный спорту. Он внес огромный вклад в развитие спортивного студенческого движения в России и укрепление его позиций в мире. Знания и опыт Олега Васильевича, его личностные и деловые качества позволили ему одержать уверенную победу на выборах президента FISU четыре года назад».

Данную должность чиновник занимал с 8 ноября 2015 года. За время своей работы FISU организовала четыре Всемирные универсиады, среди которых числятся и зимние Игры, прошедшие в марте 2019 года в Красноярске. На тех соревнованиях сборная России заняла первое место в общем медальном зачете, завоевав 112 наград (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых). Кроме того, Матыцин во главе FISU разработал стратегию развития ведомства и всего студенческого спорта в мире до 2027 года.

«Мы планируем и дальше развивать сотрудничество со странами, где пройдут следующие Универсиады. У нас амбициозные задачи, это подтвердили, в том числе, представители Международного олимпийского комитета», — говорил Матыцин в интервью ТАСС.

Олег Матыцин является выпускником центрального орд. Ленина института физической культуры (ГЦОЛИФК), владеет степенью специалиста в области теории и методики настольного тенниса, а также доктора педагогических наук. В 2006 году он получил второе высшее образование, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Защитил работу по теории и методике настольного тенниса Матыцин не случайно. Он профессионального занимался этим видом спорта, выиграв Кубок СССР в 1982 году и получив звание мастера спорта страны, а по окончании игровой карьеры некоторое время тренировал сборную института, победив с ней на Всесоюзной универсиаде в 1988 и 1990 году, а также на чемпионате мира среди студентов — 1992. В 1997 году Матыцину было присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации.

Свою тренерскую карьеру он совмещал с работой в руководстве институте, ныне именуемого Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма. До 1996 года Матыцин являлся преподавателем учебного заведения, затем был назначен деканом факультета индивидуального профессионального образования, с 1999 по 2001 год занимал пост проректора, а уже затем — до 2006-го — ректора университета, после чего еще десять лет был его президентом.

С 2005 по 2015 год Матыцин заведовал Российским студенческим спортивным союзом.

За это время он помог организовать летнюю Универсиаду, прошедшую в 2013 году в Казани, а также поработал вице-президентом Европейской студенческой спортивной ассоциации. В 2015 году чиновник покинул должность главы Российского студенческого спортивного союза, возглавив FISU.