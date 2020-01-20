Наперекор UFC: отец Хабиба хочет $100 млн за реванш с Конором

У Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выдался отличный уикенд с потрясающим возвращением Конора Макгрегора нокаутом в бою с Дональдом Серроне, которое дает возможность начать работу над реваншем ирландца и чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова. Вернее будет сказать, что промоушен не прекращал разрабатывать рематч с момента проигрыша Конора россиянину, однако теперь это носит официальный характер. Президент лиги Дана Уайт после победы Макгрегора на UFC 246 заявил, что следующим поединком в его карьере должен стать второй бой с Нурмагомедовым.

«Нужно говорить о том, что имеет смысл. Конор хочет боя с Хабибом. Их реванш будет крупнейшим в мире. Этот бой имеет смысл, поединок за титул в легком весе. Нужно делать бой. Он также важен и для наследия Нурмагомедова. Если он победит Тони Фергюсона, а потом победит Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории», — заявил Уайт на пресс-конференции.

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Однако команда Хабиба по-прежнему непреклонна: они не готовы давать Макгрегору незамедлительный реванш после его возвращения. В плане у Орла стоит третья защита титула в поединке против Фергюсона, самого опасного для него бойца дивизиона. Но разногласия есть не только по этому поводу. Дело в том, что представители Нурмагомедова и он сам неоднократно заявляли, что сначала ирландец должен заслужить реванш, а одна победа над не самым сильным бойцом, да еще и из другой весовой категории, не закрывает его простой. Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, продолжает на этом настаивать.

«Конор абсолютно ничем нас не удивил, бой был в категории до 77 килограммов. Для 70 килограммов после победы Макгрегора не произошло абсолютно ничего — чемпион Хабиб. В гонке за чемпионское звание — Тони Фергюсон, Ислам Махачев, а теперь и Диего Феррейра (победил экс-чемпиона Энтони Петтиса на UFC 246 — «Газета.Ru»). Конор абсолютно ничего не сделал, чтобы получить титульный бой. Чем он заслуживает? Может, Джон Джонс тогда тоже заслуживает боя за титул в легком весе? Или Генри Сехудо? — задался вопросом Нурмагомедов-старший в интервью «СЭ».

При этом Хабиб, если судить по высказываниям его родственников и представителей, все же заинтересован в реванше. Здесь вопрос денег: первый бой с Макгрегором сделал его самым высокооплачиваемым и звездным бойцом мира, а второй поединок сделает его богаче как минимум на восьмизначное число. Отец Нурмагомедова считает, что, если UFC хочет сделать реванш здесь и сейчас, то должен предложить его сыну деньги, которые никогда никому не платил.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте $100 млн. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Уайт захочет организовать это, раз ему нужен бой», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова РИА «Новости».

Для сравнения, самая большая гарантированная выплата от UFC составляет $6 млн. Ее получил сам Хабиб после победы над Дастином Порье.

Иначе говоря, многое для Нурмагомедова после приобретения соответствующего статуса стало вопросом денег. В UFC знают, что он никогда не отказывался от боев и реванш с Конором при любом раскладе примет. «Реальность заключается в том, что Хабиб никогда не отказывался от боев, такого не было ни разу. Он всегда принимал поединок. Это просто не его стиль. Хабиб ненавидит Конора, Макгрегор ненавидит его. Каждый раз, когда ты говоришь с одним из них о другом, то обычно именно такую реакцию ты и получаешь в ответ», — заявил Уайт.

Но богатство, как считает глава UFC, не является частью соперничества между россиянином и ирландцем.

«Все говорят о том, насколько Конор богат. Хабиб тоже богат, он располагает такими же деньгами. И когда я говорю «такими же деньгами», то подразумеваю сумму свыше $50 млн», — уточнил он.

Теперь же нет сомнений, что реванш Макгрегора и Нурмагомедова неминуем при благополучном раскладе. Даже сам Ноториус намекнул, что хотел бы остаться в полусреднем дивизионе и попытать там счастье с Хорхе Масвидалем или Камару Усманом. UFC его продвижение в 77 килограммах не интересует, поскольку его возможные поражения только отдалят рематч с Хабибом. С другой стороны, чемпионату теперь необходимо, чтобы россиянин защитил титул в поединке против Фергюсона в апреле. По оценкам аналитиков и букмекеров, Нурмагомедов и Макгрегор могут подраться уже в конце 2020 года.