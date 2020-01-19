Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с «МЮ»

У главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа всегда были тяжелые отношения с «Манчестер Юнайтед». В последний раз его команда не смогла обыграть «красных дьяволов» (1:1) в матче первого круга и впервые в сезоне потеряла очки в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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В преддверии домашней встречи на «Энфилде» немецкий специалист вновь критически высказался об оборонительном стиле «МЮ».

«Странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как «Манчестер Юнайтед», а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что они всегда обороняются. Наверное, говорил. И это правда», — сказал тренер «Ливерпуля».

Клопп не стал делать изменения в составе по сравнению с прошлым матчем против лондонского «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), да и к чему это, когда команда выступает успешно, а список травмированных игроков не изменился. Даже наоборот, к принципиальному матчу смогли восстановиться полузащитник Фабиньо и защитник Жоэль Матип.

TEAM NEWS



Our line-up to face @ManUtd — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2020

Иначе дела обстояли у «МЮ». В кубковом матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) повреждение спины получил Маркус Рэшфорд.

Еще за несколько часов до игры появились слухи о том, что 22-летний форвард не смог восстановиться и во встрече участие не примет. Информация подтвердилась, когда стали известны составы клубов.

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», забивший 14 мячей в АПЛ, не попал в состав «красных дьяволов».

Вместо Рэшфорда в основу вышел Дэниэл Джеймс, а сама расстановка команды изменилась с 4-2-3-1 на игру с тремя центральными защитниками Виктором Линделефом, Люком Шоу и Гарри Магуайром, для которого этот матч стал первым в качестве полноправного капитана команды.

TEAM NEWS



Here's your #MUFC starting XI for #LIVMUN... — Manchester United (@ManUtd) January 19, 2020

Как и в игре первого круга, манкунианцы активно начали встречу. В ответ на это «Ливерпуль» не старался бежать в контратаку и предпочел не растрачивать силы в дебюте игры.

Терпение хозяев вознаградилось уже на 14-й минуте.

При подаче углового Вирджил ван Дейк почему-то сначала оказался рядом с Фредом, а затем оторвался от него и продавил миниатюрного Уильямса, который ниже защитника мерсисайдцев на 20 сантиметров. Голландец без проблем пробил головой и оставил Давида де Хеа не у дел.

При следующем розыгрыше стандарта центральный защитник хозяев уже оказался под опекой более подходящего соперника – Магуайра. В этот раз ему уже не позволили замкнуть передачу.

Пропущенный мяч сильно охладил атакующее рвение «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» стал больше владеть мячом и выше работать в прессинге. При этом подопечным Уле-Гуннера Сульшера удалось минимизировать опасность от фланговых защитников соперника и тройки центральных хавбеков.

В середине тайма «Ливерпуль» мог увеличить счет. Ван Дейк столкнулся с Де Хеа в площади ворот. Главный арбитр Крейг Поусон не увидел в этом нарушения и дал командам продолжить игру. Роберто Фирмино обработал мяч и обводящим ударом отправил его в ворота. Отменить гол помогла Система видеопомощи арбитра (VAR), но пока футболисты «МЮ» спорили с судьей, желтую карточку за разговоры получил Де Хеа.

До перерыва хозяева вновь отличились, но уже в этот раз Жоржиньо Вейналдум залез в офсайд.

Без Рашфорда нападение «красных дьяволов» выглядело весьма хаотично. Игроки не совсем понимали, как развивать вектор редких атак. Поэтому не удивительно, что первый удар гости нанесли лишь к 40-й минуте.

По-настоящему опасный момент создали Антони Марсьяль и Аарон Ван-Биссака в концовке тайма. Француз сделал точный заброс на партнера по команде. Тот протолкнул мяч к центру вратарской, но Андреас Перейра не дотянулся до снаряда.

Вторую половину встречи игроки «МЮ» будто проспали. На 47-й минуте Салах простил соперников за нерасторопность. Мане по левому флангу оторвался от Ван-Биссаки и прострелил в штрафную площадь. Как египтянин не попал в створ — остается гадать.

Затем уже опорная зона выпала из игры и позволила Джордану Хендерсону нанести мощный удар с линии штрафной. На этот раз мяч попал в штангу. Дальше свои шансы не использовали поочередно Садио Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен и Фирмино.

Чудом сохранив минимальную разницу в счете, ближе к 60-й минуте «Манчестер Юнайтед» смог забрать мяч под свой контроль и стал создавать моменты у ворот «Ливерпуля». Марсьяль и Фред на двоих за десять минут создали четыре момента, однако либо игрокам не хватало точности при ударах, либо в игру уверенно вступал Алисон.

К середине тайма Сульшер наконец созрел для замен. В атаку манкунианцев вышли Хуан Мата и Мэйсон Гринвуд. В свою очередь, поле покинул Уильямс, и игра «МЮ» перешла на классическую схему 4-2-3-1. Это добавило команде уверенности в контроле мяча и заставило Клоппа также перестроить игру команды.

В последней десятиминутке поле покинули Мане и Фирмино. Убрав двух атакующих футболистов, немецкий специалист оставил в нападении Салаха и выпустил к нему Дивока Ориги. Центр же был укреплен благодаря выходу восстановившегося после травмы Фабиньо.

Концовку «Ливерпуль» провел нервную. Команды большую часть времени находились на половине поля хозяев, а команда Клоппа выбиралась из обороны лишь на мгновения немногочисленных контратак. Однако одна из таких и привела ко второму голу мерсисайдцев. После неудачного розыгрыша углового Алисон точной длинной передачей вывел Салаха практически один на один с де Хеа. Форвард оттеснил Джеймса, ворвался в штрафную и точно пробил в нижний угол ворот.

Бразильский голкипер стал первым за десять лет вратарем АПЛ, которому удалось записать на свой счет голевую передачу. До этого подобным успехом мог похвастаться Пепе Рейна, который в 2010 году ассистировал Фернандо Торресу во встрече с «Сандерлендом».

Итоговый счет матча — 2:0. «Ливерпуль» продлил серию без поражений в чемпионате Англии. При этом преследующие мерсисайдцев «Манчестер Сити» и «Лестера» потеряли очки в матчах с лондонским «Кристал Пэлас» (2:2) и «Бернли» (1:2) соответственно. Теперь отрыв от идущих вторыми «горожан» составляет 16 очков.

После игры Клопп заявил, что доволен игрой команды на 85-90%, а также отметил хорошую игру команды в первом тайме.

«Просто невероятно, сколько энергии мы вложили. В иной день мы бы забили три раза в первом тайме, а во второй половине до 65-й минуты мы должны были действовать эффективнее.

Но потом преимуществом завладел «Юнайтед», они заиграли в хороший футбол, и нам пришлось защищаться», — цитирует специалиста «Би-би-си».

Защитник «Юнайтед» Шоу считает, что его команда не заслужила такой исход.

«Были периоды, когда мы хорошо защищались, а в последние 30 минут «Манчестер Юнайтед» контролировал игру. Просто они использовали свои шансы, а мы нет. Мы оставались в игре вплоть до 90-й минуты», — сказал футболист.

С мнением игрока своей команды согласился и Сульшер. Норвежский специалист отметил, что «МЮ» сделал все, что мог в этой встрече.

«Мы немного подсели в начале второго тайма, однако последние 25-30 минут давили и заставили соперника отойти назад. Огорчен, что мы пропустили с углового и в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов.

Думаю, во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника в непростом месте», — заявил Сульшер. При этом главный тренер «красных дьяволов» остался недоволен последним пасом и завершением атак своего клуба.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли».