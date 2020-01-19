«Я больше русский, чем Хабиб»: что ждет Макрегора после Серроне

С возвращением

За те практически полтора года, что Конор Макгрегор был вне игры, свои былые позиции по части популярности он не утратил ни на йоту. Об этом говорят распроданные за несколько минут билеты на бой с Дональдом Серроне, ажиотаж на уровне титульных турниров вокруг не самого зрелищного UFC 246 и готовность промоушена предоставить ему реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

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Со спортивной точки зрения ирландец не заслуживает ничего из этого, но он изменил индустрию MMA — теперь имя всецело работает на него. С этим связано и то, что в соперники после продолжительного отсутствия он получил самого слабого из всех возможных бойцов.

«Это дерьмо – подделка. Конор, тебе скормили его. Не притворяйся крутым, тебе скормили этот кусок дерьма», – написал после боя в Twitter другой боец UFC Нэйт Диаз.

This shits alll fake — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 19, 2020

Физическая форма Макгрегора все равно оставалась большой загадкой даже несмотря на то, что он уверял в своей полной готовности. Плюс ко всему, Конор для камбэка выбрал полусредний вес, где у него не все получается, да и на фоне практически любого представителя дивизиона он выглядит гораздо меньше. В случае с Серроне это никак не помешало ему забить Ковбоя. Фирменная левая, эталонный хайкик, несколько роковых ударов плечами (!).

40 секунд — это все, что нужно Конору, чтобы заработать $3 млн.

«Я вернулся. Король вернулся! Рад снова творить историю. Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трех дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», — заявил Макгрегор после боя.

Состояние ирландца действительно впечатлило даже на фоне не самого сильного Серроне. За те недолгие мгновения, которые продлился поединок, экс-чемпион не позволил Ковбою ни разу попасть по себе. Его команда наверняка знала, что американец на протяжении всей карьеры имеет проблемы с работой в дебюте боя, очень долго разгоняясь. Сделать ставку на быстрый нокаут было логичным и умным решением. Вполне вероятно, что, продлись бой все пять раундов, наружу вылезли бы привычные проблемы Конора с кардио и борьбой.

Conor McGregor vs. Donald "Cowboy" Cerrone [Full Fight]#UFC246 pic.twitter.com/vgEytoCLw0 — GIF Skull - Now DMCA Free #UFC246 (@GIFSkull) January 19, 2020

Вопреки всему, главным разочарование хейтеров ирландца стала совсем не победа Макгрегора, а то, что он действительно изменился и проделал большую работу над собой. Впервые пожал руку сопернику на дуэли взглядов, не называл ничьих жен полотенцами и просто не вел себя так, как обычный Конор. Он снова в большой игре.

«Это лучшая версия Макгрегора. Любовь сильнее мести», — написал тренер Конора Джон Кавана в Twitter.

Love is stronger than revenge. — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) January 19, 2020

Что дальше?

«Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше», — сказал Макгрегор в ответ на вопрос Джо Рогана о дальнейших планах. И лишний раз подтвердил, что теперь перед ним открыты все двери.

Первый вариант — остаться на какое-то время в полусредневесах

В этой категории Конор до Серроне дрался только с Диазом, но и с ним, и с Ковбоем показал, что чувствует себя в своей тарелке. Сейчас в дивизионе сумасшедшая конкуренция, и поединок Макгрегора с любым бойцом из первой тройки рейтинга получится на десятки миллионов. Самым перспективным выглядит даже не титульник против чемпиона Камару Усмана...

а встреча с Хорхе Масвидалем. Самый опасный боец мира принес на UFC 246 свой пояс BMF, а сам оделся в аналог такого же халата, что ранее был сшит для Конора. Совпадение?

Победа над Диазом и нокаут Бена Аскрена (самый быстрый в истории) сделали его новой суперзвездой. Подраться с Хорхе, вполне вероятно, было бы интересно даже Хабибу. Но с Макгрегором они близки ментально и образно, оба умеют рубиться и делать шоу — это все, что нужно для денежного и интересного боя. Если в UFC верят приметам, то именно так предпочтут начать новое десятилетие, чтобы оно было успешным. Как человек, чью карьеру закончил Масвидаль, согласен даже Аскрен.

«Следующий бой Конора – против Масвидаля. Самый большой вариант в UFC», – считает он.

Conor vs Masvidal next , biggest option for UFC — Ben Askren (@Benaskren) January 19, 2020

Второй вариант — немедленное возвращение в легкий вес

Этого хочет не Макгрегор, а UFC. Если Конор вдруг начнет проигрывать, то все планы рухнут. Президент промоушена Дана Уайт ранее уже пообещал, что ирландец получит реванш с Хабибом, если победит Серроне. После боя он вновь заговорил об этом: «Конор выглядел просто невероятно. Лучше, чем когда-либо. Их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим».

У Нурмагомедова в апреле будет защита титула против Тони Фергюсона. Макгрегор хотел бы кого-то из них заменить в титульном бое, Уайт дал на это согласие. Разумеется, что даже в случае поражения Хабиба ирландец встретится с Эль Кукуем, и это тоже будет хорошо. Но Хабиб предпочтительнее. Остается только жалеть, что не в Москве.

«Реванш Конор – Хабиб не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. Или в Лондоне. Он соберет любой стадион», — уточнил глава UFC, явно намекая на отсутствие в России системы платных трансляций.

Макгрегор, кстати, не согласен: «Почему Дана против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб». Но вряд ли он понимает бизнес лучше.

В действительности все гадания на тему будущего Конора не имеют смысла, это вопросы без ответов. Другое дело, что любое из решений будет лучшим.

UFC не смог определить лучший бой вечера в Лас-Вегасе, призовые в размере $50 тыс. уйдут сразу пятерым бойцам — Макгрегору, Алексею Олейнику, Карлосу Диего Феррейре, Дрю Добер и Брайану Келлехере.