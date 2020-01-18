Навстречу Хабибу: Конор бьется с Ковбоем. LIVE

Откроет основной кард ивента бой между экс-чемпионом в легком весе Энтони Петтисом и бразильцем Карлосом Феррейрой. Второй в свои 35 лет неожиданно ворвался в элиту, одержав пять побед подряд. У Петтиса тем временем в карьере все по-старому: чередует победы с поражениями, а в последний раз уступил Нейту Диазу. Это, правда, не отменяет тот факт, что он остается одним из самых зрелищных бойцов в UFC.