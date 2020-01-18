Навстречу Хабибу: Конор бьется с Ковбоем. LIVE

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UFC 246. Лас-Вегас. Конор Макгрегор — Дональд Серроне. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит турнир UFC 246, главным событием которого станет бой ирландца Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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07:14

Первый раунд. Стянул на канвас Олейник соперника, под конец пятиминутки вышел на боковой контроль, забрав шею. Удушающий довести до логичного завершения не получилось, руку наш боец забрать не сумел у Грина. А американец начал наносить удары по лицу россиянину из положения снизу, синяки на лице у Алексея.

07:11

Официально: Олейник дерется уже четвертую декаду подряд.

07:09

Бой начался! Не мигаем.

07:06

Только вдумайтесь: у Олейника в профессиональной карьере 71 поединок, у Грина — всего 11.

07:04

У Олейника в последнее время все не слава богу. Два поражения подряд — от Алистара Оверима и Уолта Харриса, из-за чего победа нужна кровь из носу. Грин в последнем поединке проиграл Сергею Павловичу. Надеемся, что Олейник сегодня повторит этот путь.

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07:03

Что ж, готовимся смотреть бой нашего соотечественника Алексея Олейника. Ему будет противостоять Морис Грин.

07:00

На базе. Конор Макгрегор прибывает на место, Серроне приехал чуть раньше.

06:58

Пришел сегодня на T-Mobile арену самый опасный боец мира — Хорхе Масвидаль. Неподалеку сидит и Камару Усман.

06:55

То чувство, когда сегодня ты не лишишься контракта с UFC:

06:52

Стучит Осборн уже в первом раунде! Уверенно прошел в ноги, полностью доминировал в партере и возле сетки вышел на гильотину — шансов у дебютанта не было.

06:49

Бой начался!

06:47

Что касается Келлехера, то у него фантастический опыт, но в то же время — десять поражений в 29 поединках. Он идет на серии из двух проигрышей подряд, так что сегодня побеждать ему обязательно.

06:43

Интересно то, что Осборн — школьный учитель. Он сегодня дебютирует в UFC после победы на Президентской серии Даны Уайта.

06:40

Так, возвращаемся в клетку. Следующим поединком стоит встреча Брайэна Келлехера и Оде Осборна, легчайший вес.

06:38

Один из вип-гостей сегодняшнего турнира — лучший игрок мира в американский футбол Том Брэди.

06:37

Вчера Карлос Феррейра отметил свой 35-й день рождения. Шикарный подарок он сам себе сделал.

06:35

Феррейра, кстати, хромает — он повредил ногу. Но это никак не отменяет того, что Диего выходит на третье место среди бойцов с самой долгой активной серией побед в легком весе, теперь у него их шесть.

06:31

Стучит Петтис! Быстро во втором раунде свалил бразилец Шоутайма на канвас, забрал спину и возле сетки вышел на удушающий. Очень быстро сдался американец. Даже не удушающий это, а скорее болевой — под шеей было много пространство, а давил Феррейра на челюсть.

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06:28

Первый раунд. Поактивнее выглядит бразилец и пока оправдывает статус фаворита, Петтис больше жмется у стенки. Получился у Феррейры неплохой тейкдаун и выход на удушающий со спины, но Шоутайму удалось спастись. Как и предполагалось, на земле у Карлоса фантастическое преимущество — забирает он пятиминутку.

06:24

Бой начался!

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06:15

Петтис, по оценкам букмекеров, будет сегодня явным андердогом. У Феррейры будет преимущество в борьбе, в стойке активнее Шоутайм.

06:10

Откроет основной кард ивента бой между экс-чемпионом в легком весе Энтони Петтисом и бразильцем Карлосом Феррейрой. Второй в свои 35 лет неожиданно ворвался в элиту, одержав пять побед подряд. У Петтиса тем временем в карьере все по-старому: чередует победы с поражениями, а в последний раз уступил Нейту Диазу. Это, правда, не отменяет тот факт, что он остается одним из самых зрелищных бойцов в UFC.

06:05

Ранее в предварительном карде выступил российский слабослышащий боец Аскар Аскаров. В своем втором поединке под эгидой UFC он в близком бою единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта.

06:00

В основном карде турнира сразятся:

Энтони Петтис — Диего Феррейра (легкий дивизион) Брайэн Келлехер — Оде Осборн (легчайший дивизион) Алексей Олейник — Морис Грин (тяжелый дивизион) Холли Холм — Ракэль Пеннингтон (женский легчайший дивизион, соглавный бок вечера) Конор Макгрегор — Дональд Серроне (полусредний дивизион, главный бой вечера)

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. В Лас-Вегасе проходит очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, главным событием которого станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.