Навстречу Хабибу: Конор бьется с Ковбоем. LIVE

Первый раунд. Стянул на канвас Олейник соперника, под конец пятиминутки вышел на боковой контроль, забрав шею. Удушающий довести до логичного завершения не получилось, руку наш боец забрать не сумел у Грина. А американец начал наносить удары по лицу россиянину из положения снизу, синяки на лице у Алексея.
Официально: Олейник дерется уже четвертую декаду подряд.
Бой начался! Не мигаем.
Только вдумайтесь: у Олейника в профессиональной карьере 71 поединок, у Грина — всего 11.
У Олейника в последнее время все не слава богу. Два поражения подряд — от Алистара Оверима и Уолта Харриса, из-за чего победа нужна кровь из носу. Грин в последнем поединке проиграл Сергею Павловичу. Надеемся, что Олейник сегодня повторит этот путь.
Что ж, готовимся смотреть бой нашего соотечественника Алексея Олейника. Ему будет противостоять Морис Грин.
На базе. Конор Макгрегор прибывает на место, Серроне приехал чуть раньше.
Пришел сегодня на T-Mobile арену самый опасный боец мира — Хорхе Масвидаль. Неподалеку сидит и Камару Усман.
То чувство, когда сегодня ты не лишишься контракта с UFC:
Стучит Осборн уже в первом раунде! Уверенно прошел в ноги, полностью доминировал в партере и возле сетки вышел на гильотину — шансов у дебютанта не было.
Бой начался!
Что касается Келлехера, то у него фантастический опыт, но в то же время — десять поражений в 29 поединках. Он идет на серии из двух проигрышей подряд, так что сегодня побеждать ему обязательно.
Интересно то, что Осборн — школьный учитель. Он сегодня дебютирует в UFC после победы на Президентской серии Даны Уайта.
Так, возвращаемся в клетку. Следующим поединком стоит встреча Брайэна Келлехера и Оде Осборна, легчайший вес.
Один из вип-гостей сегодняшнего турнира — лучший игрок мира в американский футбол Том Брэди.
Вчера Карлос Феррейра отметил свой 35-й день рождения. Шикарный подарок он сам себе сделал.
Феррейра, кстати, хромает — он повредил ногу. Но это никак не отменяет того, что Диего выходит на третье место среди бойцов с самой долгой активной серией побед в легком весе, теперь у него их шесть.
Стучит Петтис! Быстро во втором раунде свалил бразилец Шоутайма на канвас, забрал спину и возле сетки вышел на удушающий. Очень быстро сдался американец. Даже не удушающий это, а скорее болевой — под шеей было много пространство, а давил Феррейра на челюсть.
Первый раунд. Поактивнее выглядит бразилец и пока оправдывает статус фаворита, Петтис больше жмется у стенки. Получился у Феррейры неплохой тейкдаун и выход на удушающий со спины, но Шоутайму удалось спастись. Как и предполагалось, на земле у Карлоса фантастическое преимущество — забирает он пятиминутку.
Бой начался!
Петтис, по оценкам букмекеров, будет сегодня явным андердогом. У Феррейры будет преимущество в борьбе, в стойке активнее Шоутайм.
Откроет основной кард ивента бой между экс-чемпионом в легком весе Энтони Петтисом и бразильцем Карлосом Феррейрой. Второй в свои 35 лет неожиданно ворвался в элиту, одержав пять побед подряд. У Петтиса тем временем в карьере все по-старому: чередует победы с поражениями, а в последний раз уступил Нейту Диазу. Это, правда, не отменяет тот факт, что он остается одним из самых зрелищных бойцов в UFC.
Ранее в предварительном карде выступил российский слабослышащий боец Аскар Аскаров. В своем втором поединке под эгидой UFC он в близком бою единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта.
В основном карде турнира сразятся:
Энтони Петтис — Диего Феррейра (легкий дивизион) Брайэн Келлехер — Оде Осборн (легчайший дивизион) Алексей Олейник — Морис Грин (тяжелый дивизион) Холли Холм — Ракэль Пеннингтон (женский легчайший дивизион, соглавный бок вечера) Конор Макгрегор — Дональд Серроне (полусредний дивизион, главный бой вечера)
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. В Лас-Вегасе проходит очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246, главным событием которого станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.