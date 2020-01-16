Добраться до Хабиба: почему Макгрегор обязан побеждать Серроне

Что нужно знать

Встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне возглавит первый в 2020 году номерной турнир — UFC 246 — главной бойцовской лиги мира. Событие пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе — там же ирландец дрался в последний раз, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову осенью 2018-го.

Самое главное: все ждут только Макгрегора, поклонников у Ковбоя в этот вечер будет мало. Билеты на ивент были распроданы в течение нескольких минут, а выручка, по словам президента UFC Даны Уайта, составила около $10 млн.

Бой состоится в полусреднем весе (70-77 кг), родном для американца. Ирландец выбрал этот дивизион, исходя из того, что после долгого отсутствия для него это оптимальный вариант. Оба бойца сделали вес на официальной церемонии взвешивания.

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По официальной информации Атлетической комиссии штата Невада, гарантированный доход Конора за этот бой составит $3 млн, а Серроне — только $200 тысяч и еще столько же в случае победы.

При этом Макгрегор уверяет, что в общей сложности (с учетом всех рекламных контрактов и процента с продаж платных трансляций) заработает $80 млн.

Естественно, что и общий заработок Ковбоя окажется несколько больше, чем $200 тысяч. В общем бой получится чрезвычайно денежным и принесет солидный доход UFC и Лас-Вегасу.

Кроме того, в карде турнира пройдут и некоторые другие интересные поединки. Энтони Петтис по прозвищу Шоутайм встретится с Карлосом Феррейрой, нанесшая первое поражение в карьере Ронде Роузе Холли Холм подерется с Ракель Пеннингтон, а в предварительном составе выступят зрелищные бойцы Андре Фили и Содик Юсуф. Россию представят Алексей Олейник в бою с Морисом Грином, и непобежденный Аскар Аскаров проведет бой против Тима Эллиотта. Полностью состав участников выглядит следующим образом:

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Начало боев основного карда — в 06.00 по московскому времени.

Серроне может победить

Даже у яростных поклонников смешанных единоборств кандидатура соперника Макгрегора вызывает, мягко говоря, серьезные вопросы. Ему уже 36 лет, идет на двух поражениях подряд, за последние десять боев выиграл только четыре. Если сравнивать с другими бойцами, с которыми в теории ирландец мог подраться, — Джастином Гэтжи или, например, Хорхе Масвидалем, — то Ковбой действительно слабее. Но это не значит, что он обязательно проиграет.

Есть даже предположения, что бой будет носить договорной характер. Но это звучит совсем уж абсурдно.

Правда в том, что Макгрегор отказался от больших соперников, поскольку поражение наверняка окончательно завершит его карьеру. В UFC это понимают и заинтересованы в том, чтобы Печально Известный выходил в клетку как можно дольше — и нет разницы, проигрывать он будет или побеждать. Поэтому предоставление такой фигуре наиболее слабого оппонента как раз логично, и такая практика совсем не редкость.

Но Серроне, вопреки распространенному мнению, совсем не аутсайдер. И вот почему:

— бой пройдет в полусреднем весе, в котором Ковбой дерется всю жизнь, а Макгрегор провел лишь два поединка, выиграв один;

— да, американец проигрывал Масвидалю, Тони Фергюсону, Гэтжи и еще много кому, но он всегда дрался как минимум со статусными бойцами, причем многих из них побеждал;

— за последние два года он провел семь поединков (и это в 36 лет!!!), а у ирландца только один бой, да и то проигранный;

— он находится в хорошей форме, Макгрегор не выходил в клетку почти полтора года, поэтому об его состоянии судить очень трудно;

— непосредственно во время боя Серроне будет весить намного больше экс-чемпиона.

«Если у Конора и были проблемы в течение его карьеры — а надо признать, их было не так много, — то это проблемы с выносливостью. Вернуться после такого долгого простоя, как он… да, он будет искать возможность закончить бой досрочно, он будет искать возможность нанести фирменный удар с левой руки, он попытается вынести Ковбоя, я это отлично понимаю.

Дональд должен поднапрячься, чтобы забрать немного мощи и тайминга у левой руки Конора. Если Серроне выйдет и сделает это в начале первого раунда, то он сумеет продолжать в том же духе весь вечер. Хотите мой прогноз? На данный момент я считаю, что Серроне совершит апсет», — уверен Чейл Соннен.

Мотивация Макгрегора

Так же много вопросов оставляет то, что у ирландца в голове. Перед боем с Нурмагомедовым он напивался, после — неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и объявлял об уходе из спорта. За всю свою карьеру экс-чемпион UFC заработал на две жизни вперед, поэтому найти в себе силы выйти и драться «за имя» наверняка стало для него серьезным решением.

Но верить ирландцу после всего, что он совершил, трудно. Он уверяет, что отказался от алкоголя и целыми днями пропадал в спортзале. Если это действительно так, то в своем лучшем состоянии Макгрегор может снова стать новым претендентом на титул.

«Мой лагерь перед этим боем был прекрасным и грамотно структурированным, самым четким за всю карьеру. Я воздерживался от алкоголя, просыпался в одно время, тренировался тоже в одно время: в 11 утра и в 7 вечера. Мы сделали все, и я сейчас в лучшей форме», — сказал Конор на пресс-конференции.

На дуэли взглядов, ко всему прочему, Макгрегор едва ли не впервые в карьере пожал руку сопернику и вел себя скромно. Это, определенно, интригует, потому что 18 января может родиться совсем другой Конор. Если же ирландец проиграет, то с большой долей вероятности попрощается с клеткой уже навсегда — моложе он не становится, без того не лучшие физические данные ухудшаются. У него есть состоятельный бизнес и другие проекты. И единственный, кому он будет что-то доказывать в бою с Серроне, — это он сам. Вполне вероятно, что решился на возвращение ирландец только из-за так называемой спортивной злости, которая есть едва ли не у каждого бойца, завершившего карьеру.

С видом на Хабиба

Еще одно объяснение, почему Макгрегор все-таки решил вернуться, — это его желание закрыть свое самое унизительное поражение. Учитывая лояльность UFC к нему, реванш с Хабибом получить намного проще, чем себе представляет Нурмагомедов. Теперь это практически официально: в случае победы над Серроне он сможет встретиться с Орлом.

«Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом. Я думаю, это не большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций — это величайшее шоу в истории UFC», — цитирует президента промоушена Дану Уайта MMA Fighting.

О желании UFC организовать матч-реванш было известно еще до того, как состоялся первый бой. Это не новость, что аналитики умеют просчитывать возможные доходы наперед. Нурмагомедов со своей командой придерживаются спортивной позиции: он встретится с Конором только тогда, когда ирландец выиграет больше двух боев. Но UFC может делать все, что захочет. Не так давно экс-чемпион Жозе Алду уступил в дебютном для себя поединке в легчайшем весе, но в итоге получил титульный бой против Генри Сехудо. Почему? Потому что Уайт считает решение судей, зафиксировавших поражение бразильца, несправедливым.

Поэтому даже россиянин умерит свои позиции, получив многомиллионный контракт. А он совсем наверняка и не против, так что в каком-то смысле победа Конора над Серроне выгодна в том числе и Хабибу.