На равных с «Ман Сити»: как «Лестер» стал главной сенсацией АПЛ

«Лестер Сити» по праву можно считать главным открытием Английской премьер-лиги (АЛП) нынешнего сезона.

Команда под руководством Брэндана Роджерса борется с «Манчестер Сити» за вторую строчку в турнирной таблице первенства.

«Лисам» на десять туров удалось обогнать команду Хосепа Гвардиолы, однако нестабильное выступление в последних матчах оставило команду на третьем месте. Но и это не мешает «Лестеру» опережать чемпионский график сезона-2015/16: сейчас в активе команды 45 очков после 22-х туров, а тогда у клуба под руководством Клаудио Раньери было на один балл меньше.

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Прошлый сезон «Лестер» начал неудачно — команда не могла выбраться из нижней части турнирной таблицы, а первые позитивные изменения начались с приходом ирландского наставника. Брэндан Роджерс возглавил клуб в середине прошлого сезона, сменив на посту Клода Пюэля.

Французскому специалисту не удалось наладить игру клуба, и после 27 туров «Лестер» располагался лишь на 12-м месте, набрав 32 очка. Последней каплей стало домашнее поражение от лондонского «Кристал Пэлас» со счетом 1:4. Однако под руководством Роджерса команде удалось стабилизировать игру и закончить чемпионат на девятой строчке.

Кроме того, перед стартом нынешнего сезона специалисту удалось отладить взаимодействия в команде и превратить ее в одного из лидеров сезона при том, что клуб не избежал серьезных потерь.

В межсезонье «Лестер» покинул центральный защитник Гарри Магуайр. Для покупки футболиста «Манчестер Юнайтед» потребовалось заплатить £80 млн, что сделало 26-летнего англичанина самым дорогим игроком обороны в истории футбола.

«Думаю, люди задавались вопросом, как «Лестер» справится с уходом игрока, который стоит таких денег. Мой ответ: хорошая команда обороняется в 11 человек», — заявлял Роджерс.

Одним из таких игроков стал центральный защитник Джонни Эванс. По словам рулевого «Лестера», опыт 32-летнего игрока помогает его одноклубникам правильно располагаться во время прессинга.

Зрелость Эванса оказывает влияние и на молодого Чаглара Сеюнджю, который успешно влился в оборонительную двойку команды. Среди команд топ-6 «лисы» пропустили меньше всех мячей (21).

«Эванс — мозг нашего прессинга. Он понимает, чего я хочу от команды», — отметил ирландец.

Именно в прессинге кроется главная сильная сторона нынешнего «Лестера». Клуб входит в тройку лучших команд по отборам и перехватам. Центральной фигурой в этих ситуациях является опорный полузащитник Онинье Ндиди. Нигерийца по праву можно сравнить с хавбеком лондонского «Челси» Нголо Конте. Он выполняет большой объем работ как в центре поля, так и по флангам.

Ндиди — лидер чемпионата Англии по отборам. В среднем за игру хавбек совершает 4,3 успешных действия.

Преобразился в этом сезоне и полузащитник Джеймс Мэддисон. На пару с Юри Тилемансом он помогает команде создать необходимое преимущество в контроле мяча. В нынешнем сезоне «Лестер» уступает по владению лишь «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и лондонскому «Челси». Для того, чтобы оказаться в числе таких команд, необходимо немало поработать над игрой, что Роджерсу и удалось.

Помимо ценных качеств Мэддисона в контроле мяча, 23-летний хавбек отлично чувствует себя сразу на нескольких позициях.

Он успел проявить себя в центре полузащиты, на левом фланге, под нападающим и на краю атаки. Многофункциональность футболиста позволяет Роджерсу менять тактический рисунок игры как до ее начала, так и во время матча.

В настоящее время Мэддисон, если верить британским СМИ, является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед», которому как раз не достает игры в созидании. Говоря о возможном уходе футболиста, Роджерс заявил, что зимой игрок точно останется в «Лестере».

«Мэддисон — очень талантливый игрок, и он останется здесь и в январе, и в дальнейшем. Клуб хочет, чтобы игрок помог нам на нашем пути в течение предстоящих лет. Футболист и его представители общаются с клубом, это требует времени», – цитирует Роджерса Sky Sports.

Нельзя оставить без внимания и игру лидера команды Джейми Варди. Один из творцов победы в чемпионате Англии в 32 года показывает едва ли не лучший футбол в карьере.

Форвард лидирует в списке бомбардиров АПЛ. В его активе 17 голов после 22 матчей. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил всего 18 мячей за всю кампанию.

Также нападающий выполняет феноменальный объем работы. Он активен во время высокого прессинга и выступает главным адресатом большинства обостряющих передач. Складывается ощущение, что время не властно над англичанином. Футболист будто и не потерял скорость, которая так необходима при контратаках.

Менее чем за год Роджерсу удалось построить команду, которая если и не способна бороться за чемпионство, то точно готова навязать борьбу классической шестерке топов за попадание в Лигу чемпионов. И сейчас кажется, что «лисы» по праву заслужили возможность выступать в главном клубном турнире Старого Света.