Признание за океаном: Василевский сыграет в Матче всех звезд

Всезвездный уикенд в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 пройдет в Сент-Луисе, впервые в истории. Город, безусловно, заслужил эту привелегию. Хотя бы первой за всю историю существования команды победой местных «Блюз» в Кубке Стэнли, одержанной прошлым летом.

Уже второй год подряд, во избежание болельщицкого троллинга, лига сама определяет составы команд дивизионов, которые будут сражаться между собой сначала в конкурсах на мастерство «суперскиллз», а затем и в хоккейном мини-турнире.

Лишь по одному игроку в каждую из четырех команд определяют своим голосованием болельщики. В этом году россияне не были избалованы вниманием фанатов: те выбрали Давида Перрона («Сент-Луис», Центральный дивизион), Куинна Хьюза («Ванкувер Кэнакс», Тихоокеанский дивизион), Ти Джея Оши («Вашингтон Кэпиталз», Столичный дивизион) и Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс», Атлантический дивизион).

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При этом фронтофис НХЛ изначально выбрал сразу двух россиян на Матч всех звезд, причем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин удостоился чести быть капитаном и команды Столичного дивизиона.

Правда, сам 34-летний Александр Великий поспешил отказаться от чести. Российский форвард не примет участия в Всезвездном уикенде второй год подряд, предпочтя отдохнуть и восстановиться перед решающей частью сезона.

Овечкина не смутил даже тот факт, что по регламенту он должен будет пропустить из-за своего отказа один матч регулярного чемпионата НХЛ — либо предшествующий уикенду в Сент-Луисе, либо первый после него.

В итоге капитанская нашивка в дивизионе перешла к защитнику «Питтсбург Пингвинз» Крису Летангу, который выбран для участия в Матче всех звезд в шестой раз в карьере.

Тем не менее за эту команду все равно сыграет российский хоккеист — было бы очень странно, если бы лучшего бомбардира «Нью-Йорк Рейнджерс» и главного по системе «гол+пас» среди российских игроков Артемия Панарина не выбрали.

Панарин, проводящий пятый год за океаном, сыграет в Матче всех звезд в первый раз. Летом он явно не зря выбрал «Рейнджерс», с которыми подписал шикарный семилетний контракт.

Сейчас у десятого номера 62 (24+38) очка в 44 проведенных встречах, и он отчаянно тащит своих одноклубников в плей-офф.

Впрочем, с отказом Овечкина число российских представителей в Сент-Луисе не уменьшится, так как 13 января стало известно об отказе финского голкипера «Бостон Брюинз» Туукки Раска.

Его заменит 25-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который, как и вся его команда, после непростого начала сезона набрал прекрасную форму.

«Тампа», выигравшая в прошлом году регулярный чемпионат, долгое время шла вне зоны плей-офф, но только что выдала десятиматчевую победную серию, одним из героев которой стал именно Василевский.

Уфимский голкипер, который по итогам прошлого сезона, между прочим, получил «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата), только что был признан игроком недели в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Василевский одержал три победы в трех матчах, два из них отыграв на ноль, отразил 97,2% бросков и пропускал всего 0,67 шайбы за игру.

Всего же у него в нынешнем сезоне 33 матча, в которых он одержал 22 победы, отражая 91,5% бросков и пропуская в среднем за матч 2,58 шайбы. Для Василевского это появление в Матче всех звезд будет третьим, причем вратарь попадает на Всезвездный уикенд третий раз подряд.

Остается разве что сожалеть, что еще осенью травму плеча, на котором ему потребовалась операция, получил один из лидеров «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Россиянин вернется в строй теперь только либо в конце регулярного чемпионата, либо уже по ходу плей-офф. Будь он здоров, наверняка сибирский форвард был бы выбран лигой на домашний для него Матч звезд.

Сожалеть еще, пожалуй, можно о непопадании в Сент-Луис Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй» и Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз». Кучеров является обладателем приза самому ценному игроку прошлого сезона, и против него сыграло слабое начало «Тампы» и собственное. В этом году Никите уже не удастся повторить прошлогоднее достижение, когда он стал лучшим бомбардиром лиги, хотя и сейчас он играет очень прилично и результативно.

Малкину же попасть на уикенд звезд помешала травма, которую он лечил по ходу этого сезона. Сейчас Джино здоров и является лидером «Питтсбурга», где не играет травмированный Сидни Кросби.