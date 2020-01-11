«Могу выпить свою мочу»: до чего «Юнайтед» довел Погба

О повреждении

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба страдает от повреждения голеностопа на протяжении всей первой половины сезона-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ). Из-за травмы ему пришлось пропустить около трех месяцев. За этот период он принял участие всего в семи встречах в рамках национального первенства. Последний раз Погба выходил на поле 26 декабря в матче с «Ньюкаслом», однако в начале января стало известно, что хавбек вновь выбыл на несколько недель из-за дискомфорта в ноге.

«Поль испытывает дискомфорт в лодыжке, так что на ближайший месяц он выбыл. Ему, скорее всего, потребуется операция на голеностопе. Сколько займет восстановление — неизвестно. Это большой удар по команде»,

— цитирует главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшера Sky Sports.

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До этого повреждения Погба просидел в лазарете с начала октября и вернулся на поле лишь через два с половиной месяца.

Отметим, что подобные травмы достаточно часто возникают при активных занятиях спортом. Они составляют от 15 до 20 процентов случаев травм, полученных в результате повышенной физической активности.

Операция

О подробностях перенесенного в начале января хирургического вмешательства футболист рассказал болельщикам манкунианцев в Instagram. Француз опубликовал stories, в которых излучает позитив и призывает других последовать его примеру.

«Все хорошо, я вернулся. Так что вы тоже должны быть счастливы. Я сейчас включу музыку и потанцую на одной ноге. Вы должны улыбаться, если знаете меня», — заявил Погба.

Также француз опубликовал видео, очевидно, сделанное под действием наркоза. В нем он рассказал о своих ощущениях, отметив, что не знает, чувствует ли он себя хорошо

«Кажется, я не выгляжу трезвым. Но я все еще жив — это хорошая новость. Мне что-то дают, так что я чувствую себя хорошо. Вообще, был уверен, что смогу выпить свою мочу, так как она похожа на свежий яблочный сок.

Говорят, я выгляжу пьяным. Мне дали что-то, так что, когда проснулся, не мог поднять ногу и понять, где я: в Манчестере? Париже? Гвинее?» — делился с подписчиками футболист.

Напомним, что изначально Погба отказывался от операции, однако тренер, врачи и руководство клуба настояли на хирургическом вмешательстве. К тому же сам француз лишь усугубил свою травму, не дождавшись полного восстановления. Операция в данном случае оказалась необходимостью, в противном случае Поль рисковал бы выбыть из строя на крайне долгий срок и не поехать на чемпионат Европы этим летом.

«Тут нет ничего серьезного. Скорее всего, он, как я и говорил, пропустит три или четыре недели», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Восстановление

Несмотря на достаточно провальную первую половину сезона, французский футболист не сдается и хочет как можно быстрее набрать нужную форму и вернуться в строй. В соцсетях полузащитник опубликовал фотографии, на которых он запечатлен за занятиями в тренажерном зале после операции, с момента проведения которой тогда прошли всего сутки.

«Нельзя терять ни минуты. Я снова возвращаюсь», — подписал снимки тренировок с физиотерапевтом Поль.

Примечательно, что 26-летний футболист запечатлен на этих фото в форме испанской «Валенсии» с фамилией соотечественника Кондогбия.

Уход из «МЮ»

Несмотря на такую активную подготовку, СМИ все чаще говорят о возможном уходе хавбека из стана «красных дьяволов». В числе претендентов на игрока журналисты называют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Отметим, что французом активно интересуется его соотечественник — наставник «сливочных» Зинедин Зидан, еще прошлым летом пытавшийся купить хавбека.

Однако руководство «Реала» не готово платить за футболиста даже €50 млн. В то же время в трансфере игроку отказывают боссы «Манчестер Юнайтед», не желающие отпускать хавбека в это трансферное окно, несмотря на то что сам француз предпочел бы сменить клубную обстановку этой зимой. Остроты положению футболиста добавляет его агент Мино Райола, неоднократно высказывавшийся в негативном свете в адрес манкунианцев.

«Я бы уже никого туда не приводил, если честно. Думаю, этому клубу было бы под силу уничтожить даже Диего Марадону, Пеле или Паоло Мальдини. Думаю, в данный момент Полю нужен такой клуб и такая команда, какая у него была в первый сезон в «Юве», — цитирует менеджера La Repubblica.