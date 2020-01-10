Терпение лопнуло: Вальверде покинет «Барселону»

Поражение «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» породило новую волну критики в адрес главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, а вместе с этим — слухов об его увольнении. В отношении Вальверде было выражено достаточно много негатива еще в прошлом сезоне, когда его команда совершенно невообразимо выбыла из борьбы за Кубок Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии «Ливерпулю» на стадии полуфинала. После первой игры подопечные Вальверде имели в своем активе, казалось, убедительную победу со счетом 3:0, но на «Энфилде» «Барса» пропустила четыре безответных мяча и отправилась домой бороться за золото чемпионата Испании. Своего каталонцы добились, но осадок от провала в главном клубном турнире Европы остался очень большой. Разговоры о необходимости убрать Вальверде с поста главного тренера команды продолжились и в этом сезоне. Особенно на фоне неубедительного выступления в Примере: сейчас «Барселона» является лидером чемпионата, но имеет в своем активе те же 40 очков, что и мадридский «Реал». Выступают сине-гранатовые нестабильно и в 19 играх допустили уже три поражения при четырех ничьих. Фанаты клуба искренне считают, что такие результаты являются недостойными.

Реклама

После поражения «Барсы» в Суперкубке страны стало известно, что Вальверде все-таки покинет клуб. Причем по собственному желанию.

«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», — приводит Twitter издания El Golazo De Gol слова журналиста Гонсало Миро.

Gonzalo Mirу: "Valverde terminarб su relaciуn con el Barcelona en junio tanto por decisiуn suya como por el club"



#Golazo pic.twitter.com/3XkdoHTC44 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 10, 2020

Об этом же сообщил еще один испанский журналист Джоан Мария Поу. По его информации, Вальверде сообщил о своем намерении уйти из «Барселоны» по окончании этого сезона, но окончательное решение еще не принято. Все детали будут обговорены на ближайшем заседании совета директоров клуба, которое состоится 13 января.

#frac1 | @fotlipou: "Valverde no genera unanimitat. El tиcnic estа en una situaciу delicada. No nomйs pel partit d'avui, es van sumant petits elements que fan cada vegada la situaciу mйs complicada. Atents a la Junta Directiva de dilluns". pic.twitter.com/5hg28q59r8 — El Barзa juga a RAC1 (@FCBRAC1) January 9, 2020

При этом сами представители руководства сине-гранатовых в СМИ открыто утверждают, что об отставке Вальверде говорить преждевременно. Так, директор клуба Гильермо Амор заявил, что сейчас 55-летнему испанскому специалисту в «Барселоне» доверяют полностью.

«Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Что бы вы ни говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет»,

— приводит слова Амора Marca.

Об этом же заявил и президент каталонцев Хосеп Бартомеу. По его словам, увольнять Вальверде никто из руководства не собирается, ведь команда ведет активную борьбу за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. При этом чуть ранее Бартомеу заявлял, что окончательное решение будет принимать сам Вальверде. В клубе заинтересованы в том, чтобы избежать тренерской чехарды: за последние восемь лет на тренерский мостик сине-гранатовых после Хосепа Гвардиолы восходили четыре специалиста, включая Вальверде. Помимо него командой руководили Тито Виланова, Херардо Мартино и Луис Энрике. Никто из них более трех лет на своей должности не продержался, а Вальверде как раз возглавляет «Барселону» с 2017 года.

«Его контракт рассчитан до 2021 года, но есть пункт, согласно которому мы можем расстаться весной. Это будет зависеть от многих факторов. В последнее время в «Барселоне» тренеры быстро менялись. Трех лет должно быть достаточно, но он сам должен решить. Все зависит от того, насколько уставшим он будет себя чувствовать, хотя мне кажется, что Вальверде воодушевлен», — приводит слова Бартомеу AS.

Важно и то, что специалист имеет поддержку и со стороны своих подчиненных. Самый главный из них — конечно же, Лионель Месси. Капитан «Барсы» после поражения от «Атлетико» в очередной раз заявил, что не сомневается в профессиональных качествах своего наставника и, главное, верит в тренера.

«Это нормально, что в случае поражения или недостижения целей люди говорят о таких вещах, как увольнение тренера. Но сейчас нам нужно стать еще более едиными и сплоченными, чем когда-либо», – приводит слова Месси El Chiringuito TV.

Впрочем, помимо информации о том, что Вальверде все-таки покинет клуб, у испанских СМИ появились сведения и о том, кто станет его преемником. Еще в декабре Mundo Deportivo провело опрос среди работников «Барселоны», большинство которых выразило свое недовольство работой нынешнего тренера. По их мнению, идеальным вариантом для клуба стало бы приглашение Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль». Однако очевидно, что данный вариант в настоящее время нереален — «красные» своего немецкого наставника не отпустят ни при каких раскладах, учитывая, что английская команда сейчас объективно является лучшей в Европе и в мире, и об этом говорят трофеи клуба. Более очевидным вариантом является приглашение Рональда Кумана.

Именитый нидерландец шесть лет провел в «Барселоне» в качестве футболиста, еще два года проработал в тренерском штабе Луи ван Гала. Сейчас Куман возглавляет сборную Нидерландов и имеет теоретическую возможность совмещать два поста — в национальной команде и в клубе. Хотя если ему «Барселона» предложит полноценный контракт, то вполне возможно, что Куман сделает свой выбор в пользу каталонцев.

Также в качестве кандидата на пост главного тренера сине-гранатовых называется Хави.

Испанец также отлично знаком со всей системой клуба, за который он провел более 700 матчей, выиграв с ним восемь национальных чемпионатов и четыре Кубка Лиги чемпионов. По информации радиостанции Rac1, именно Хави должен сменить Вальверде на должности наставника команды. Сейчас испанец возглавляет арабский клуб «Аль-Садд». В Катаре Хави работает с 2018 года, и сейчас в клубе уверены, что переход специалиста в «Барселону» вполне возможен.

«Ситуация с переходом Хави в «Барселону» естественна и ожидаема, потому что это его клуб, его дом, и в будущем он должен вернуться, но на сегодняшний день Хави – тренер «Аль-Садда». Хави и его команда сконцентрированы на завтрашнем матче против «Аль-Райяна», и мы уверены, что клуб такого масштаба и с таким уровнем профессионализма будет обсуждать подобного рода вопросы через официальные каналы», – заявил генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али.

Отмечается, что Хави уже встретился со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем и обсудил свое возможное возвращение в Каталонию.