Отмена голов и ужас в финале: как «Барса» вылетела из Суперкубка

Неожиданный финал

Новый формат Суперкубка Испании, который теперь проводится в Саудовской Аравии и состоит из двух полуфиналов и матча за титул, уже привел к необычным результатам.

В финал турнира не пробился ни чемпион Примеры — «Барселона», ни обладатель Кубка Короля — «Валенсия», которые по идее должны являться главными лицами Суперкубка.

Однако так было по старым правилам. Теперь же в розыгрыше принимают участие четыре команды: в одном полуфинале по регламенту встречаются чемпион Испании и финалист Кубка Короля, а в другом — серебряный призер Ла Лиги и победитель Кубка.

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Однако из-за того, что «Барса» в прошлом сезоне одновременно забрала золотые медали Примеры и пробилась в кубковый финал, к борьбе за Суперкубок был допущен не только «Атлетико», взявший серебро чемпионата, но и «Реал», ставший бронзовым призером.

И теперь именно эти две команды, не взявшие никаких титулов в Испании, сразятся 12 января за Суперкубок страны.

Тотальное невезение «Барселоны»

Каталонцам с самого начала не везло в жарких песках Саудовской Аравии.

Накануне игры с «Атлетико» местный водитель отвез сине-гранатовых на стадион «Кинг Абдалла Спортс», где проходят матчи турнира, вместо базы клуба «Аль-Иттихад», на которой «брауграна» планировала тренироваться и давать пресс-конференцию.

В итоге главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и полузащитник Серджи Бускетс опоздали на общение с прессой, а вся команда провела в автобусе два часа, поскольку на пути уже к правильному месту назначения транспорт встал в пробку.

Неудивительно, что наставник сине-гранатовых раскритиковал новый формат турнира — как минимум, место его проведения и профессионализм местных сотрудников при работе с футбольными клубами вызвали у него серьезное недовольство.

«Мне больше по душе старый формат. Если бы, конечно, я мог решать. Но это прерогатива Королевской федерации футбола Испании.

Сейчас многие по-разному оценивают проведение Суперкубка в Саудовской Аравии. Футбол в настоящее время — это просто бизнес, а мы его часть. Боссам футбола нужен доход — это нормально.

По этой причине мы и оказались здесь. Такая же ситуация происходила в Суперкубке Испании в прошлом сезоне, когда он проводился в Марокко», — заявил Вальверде.

Тогда формат соревнований, кстати, тоже был не совсем обычным — «Барселона» и «Севилья» провели всего один матч вместо привычных двух. Завершилось все победой «блауграны» (2:1).

В Саудовской Аравии сине-гранатовым тоже уже не доведется сыграть больше одной встречи — они вылетели в полуфинале, уступив «Атлетико» со счетом 2:3, причем два решающих гола команда пропустила за короткий отрезок с 81-й по 86-ю минуту.

Первый тайм совершенно не предвещал такого развития событий. Подопечные Вальверде не позволяли сопернику выбраться из-под прессинга, создавая момент за моментом, а единственным, кто выделялся из всего состава «матрасников», был вратарь Ян Облак.

Однако второй тайм начался обескураживающе для «Барселоны»: уже на 46-й минуте оборона провалилась, и вышедший на замену Коке открыл счет, катнув мяч точно в угол с убойной позиции.

После этого сине-гранатовые снова включили режим убийцы и заперли «Атлетико» в его собственной штрафной, быстро отквитав один гол (Лионель Месси продрался сквозь двух защитников и изумительно пробил с правой ноги в «девятку»), а на 61-й минуте уже вышли вперед (Антуан Гризманн ударом головой огорчил бывшую команду).

Счет 2:1 в пользу «Барсы» держался довольно долго и лишь по одной причине — судья отменял другие голы сине-гранатовых.

Сначала при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) он аннулировал второй мяч Месси, который подыграл себе бицепсом при обработке.

А затем своего гола лишился Жерар Пике, который замкнул прострельную передачу Артуро Видаля, — судья разглядел у чилийца миллиметровый офсайд.

Однако даже при таком развитии событий казалось, что сине-гранатовые дожмут оппонента — слишком велико было игровое преимущество. Это и сыграло злую шутку с каталонцами, которые позволили себе немного расслабиться в финальные десять минут матча, очевидно, забыв, что отрыв на табло у них не такой впечатляющий.

Внезапный прорыв Витоло, падение в штрафной после контакта с голкипером «Барсы» Нето — и арбитр назначает пенальти. Альваро Мората уверенно развел вратаря и мяч по разным углам — 2:2.

После этого «Атлетико» воспрянул, а «блауграна», напротив, как-то поникла, словно потеряв мотивацию, и детские ошибки, за которые искусные в контратаках «матрасники» наказывают с особым удовольствием, посыпались одна за другой.

В итоге на 86-й минуте Мората одним движением обыграл притормозившего Пике, а другим вывел Анхеля Корреа на свидание с Нето. Аргентинец пробил не очень хорошо, но и голкипер сыграл ужасно, — мяч отскочил от его рук и залетел в ворота. Серджи Роберто вынес снаряд обратно в поле, но он уже явно пересек линию — 3:2.

С финальным свистком главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поскакал по газону, а затем так же реактивно умчался в раздевалку, чтобы лично встречать и обнимать каждого игрока.

Тем временем к Месси прорвался какой-то фанат и неожиданно обхватил его сзади, изрядно напугав. Стюарды оперативно завалили парня, и футболист медленно побрел прочь, пока болельщик что-то отчаянно кричал ему вслед.

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Вальверде беспокоится о будущем, Месси критикует команду

После матча игроки «Барселоны» предсказуемо не горели желанием общаться с прессой и отделывались короткими комментариями. Исключение составил только Месси, который на правах капитана ответил на большую часть вопросов.

«Мы держали матч под контролем в течение 80 минут, сохраняли очень высокий темп, прессинговали, постоянно атаковали и создавали моменты. Мы вели эту игру, но в последние десять минут совершили недопустимые ошибки и позволили выскользнуть из рук матчу, который был уже практически наш.

Не знаю, правильно ли отменили два наших гола или нет, но даже несмотря на это, мы обязаны были решать исход встречи, однако своими ошибками просто отдали сопернику игру.

Мы не очень хорошо завершили 2019 год, в начале этого сыграли вничью с «Эспаньолом»... Здесь мы хотели пробиться в финал и показать себя с другой стороны. Жаль, что не добыли победу.

Верим ли мы в Вальверде? Да, мы стараемся работать и прогрессировать. Когда команда проигрывает и не достигает своей цели, естественно, что люди начинают критиковать. Но мы должны стать едины, как никогда.

К тому же теперь у нас будет больше времени для подготовки к следующему матчу (в рамках Ла Лиги против «Гранады» 19 января. — «Газета.Ru»), и нам нужно многое улучшить. Мы идем первыми в чемпионате, хотя и не показываем сейчас лучшей игры. Будем пытаться вернуть свои кондиции, чтобы продолжить набирать очки.

Новый формат Суперкубка? Нам сейчас в любом случае очень больно. Без разницы, что говорилось о новом формате, — мы хотели завоевать этот трофей, сражаться за него в финале, поэтому вылет стал серьезным ударом для нас.

«Рома» и «Ливерпуль»? Нет, это игра не имеет ничего общего с теми поражениями (соперники отыгрывались у «Барселоны» в ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов после разгромного проигрыша в первых встречах. — «Газета.Ru»). Мы просто начали совершать детские ошибки, которые просто не позволительны, теряли простые мячи, вставали на месте, и в два касания игроки «Атлетико» создавали контратаку, выходя на одинокого вратаря. Так мы пропустили два гола за десять минут», — подытожил Месси.

Тем временем испанские СМИ уже вовсю пишут о возможной отставке Вальверде. На послематчевой пресс-конференции специалист не стал отрицать, что его будущее находится в подвешенном состоянии.

«Мы, тренеры, думаем только о том, что нужно работать и отдавать всего себя. Однако всегда есть некая нестабильность, если команда проигрывает. Не в моей власти это контролировать.

Я буду заниматься своим делом», — ответил Вальверде на вопрос о возможном увольнении.

Высказываясь по поводу встречи, наставник предсказуемо выделил моменты с отмененными голами.

«Мы полностью контролировали матч, но тот факт, что нам аннулировали два мяча, вернул «Атлетико» в игру. Ничья 2:2 наступила, потому что мы не смогли вовремя «остановить» матч.

«Матрасники» выпустили быстрых игроков вперед и были очень точны. Важно ведь не только создавать моменты, но и реализовывать их. «Атлетико» умело поймал нас на контратаках.

О чем я общался с арбитром? Мне показалось, что в моменте с голом Пике Видаль не был в офсайде. Может, там был один миллиметр или два…

Публика громко кричала мне? Понятия не имею, что именно», — заявил специалист.

Так или иначе, «Барселона» покидает Суперкубок Испании, а в финале публику ждет мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», который в полуфинале в красивом стиле разобрался с «Валенсией» (3:1).

К слову, «сливочных» новый формат Суперкубка пока вполне устраивает. Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после победы в полуфинале даже жестко отреагировал на жалобы Вальверде:

«Об этом формате объявили еще в феврале 2019 года. Если Эрнесто что-то не устраивает, пусть подает жалобу».

Такую позицию «сливочных» понять несложно: если бы регламент турнира не изменился, они бы не имели права участвовать, а теперь могут даже завоевать трофей.