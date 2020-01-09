В ожидании «Класико»: «Реал» отправил Черышева домой

Новый формат

В этом году Суперкубок Испании пережил перезагрузку, которая, по мнению Ла Лиги и Королевской федерации футбола Испании, была необходима турниру, чтобы сделать его более престижным для клубов и интересных для болельщиков.

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Этот розыгрыш трофея уже 36-й в истории. Изначально Суперкубок разыгрывался между чемпионом и обладателем Кубка страны в два матча — дома и на выезде.

Так продолжалось до прошлого сезона, когда впервые обладатель трофея был определен в одном поединке, причем «Барселона» и «Севилья» впервые сыграли за пределами Испании, разыграв Суперкубок в марокканском Танжере.

Опыт был признан удачным, но стал лишь первым шагом. В феврале 2019 года было объявлено, что следующий Суперкубок пройдет в новом формате: теперь к чемпиону страны и обладателю Кубка короля добавятся еще и две лучшие из остальных команды Примеры по итогам последнего чемпионата.

Более того, турнир состоится не в августе до старта Примеры, как было раньше, а в середине сезона и в Саудовской Аравии, которая обеспечивает и призовой фонд соревнования.

Так к чемпиону «Барселоне» и сенсационно обыгравшей ее в финале Кубка «Валенсии» добавились ставшие в чемпионате вторым и третьим мадридские «Атлетико» и «Реал».

«Это другой формат, нежели тот, к которому мы привыкли. Завтрашний матч – финал для нас. Мы воспринимаем его как игру Ла Лиги, настроены на победу и знаем о сложностях встречи с «Атлетико». Мы уже играли в чемпионате, когда решили исход матча в самом конце. Если бы я мог выбирать, предпочел бы старый формат турнира. Что есть, то есть», — уже заявил на предматчевой пресс-конференции наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Кажется, что это лишь консерватизм специалиста и нежелание проводить лишний матч, потому что в новом формате Суперкубок действительно выглядит куда интереснее и привлекательнее.

«Валенсия» — «Реал Мадрид» — 1:3

По результатам жеребьевки открывали турнир 8 января «Валенсия» и «Реал». Они, естественно, тоже уже играли между собой в чемпионате, и их встреча, получившись очень драматичной, завершилась ничьей, причем обменялись голами соперники в последние семь минут, а Карим Бензема сравнял счет на добивании после удара головой пришедшего в чужую штрафную голкипера Тибо Куртуа на пятой добавленной минуте!

На этот раз Бензема оказался вне заявки из-за повреждения, так что в стартовом составе вышел серб Лука Йович, после переходя из «Айнтрахта» пока только осваивающийся на новом уровне.

При этом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в поединке с «Валенсией» пошел на интересный ход — он выставил состав без реальных фланговых нападающих, а роль инвертированных вингеров отрезками исполняли Иско и Лука Модрич, в то время как Каземиро, Тони Кроос и Федерико Вальверде действовали несколько глубже.

В итоге тактика сработала в полной мере. «Мадрид» был лучше соперника, и это игровое преимущество конвертировалось в счет на табло, хотя открыт он был не благодаря умной тактике французского специалиста.

Кроос, исполняя корнер на 15-й минуте, подловил соперника на заточенности под подачу и закрутил мяч с угла поля под перекладину ворот не успевшего спасти их Жауме Доменека.

Впрочем, еще до перерыва Вальверде, Модрич и сыгравший на добивании после удара хорвата с передачи уругвайца Иско организовали второй мяч, а после перерыва отличился и сам Модрич, причем ассистировал ему оправдавший выход в основе Йович.

«Мы играем, чтобы побеждать. Заслуженный и радостный результат. Мы прекрасно выступили. У нас есть все, чтобы показывать хорошие игры. Это мы сделали и против «Валенсии», сильного соперника. Теперь нам нужно отдохнуть, потому что это только полуфинал, — рассказал после матча Зидан.

— Это была отличная игра с самого начала. Мы хорошо атаковали, игра во втором тайме была намного более вертикальной. Нелегко действовать против команды, которая знает, как хорошо играть. Мы счастливы, «Реал» в финале.

Сегодня я выпустил пять полузащитников. На скамейке запасных были Винисиус и Родриго, но сегодня была возможность выпустить Иско и Модрича впереди, чтобы на флангах было больше пространства. Они все сыграли очень хорошо. Это был вариант на сегодня. Я мог выпустить вингеров, но мы сделали наоборот, это сработало. У нас много ресурсов, это видно по гениальным выступлениям игроков, голам Крооса и Модрича.

Что касается Иско, его гол очень важен. У нас было два или три важных игрока, которые вылетели. Остальные футболисты, когда приходит их очередь, очень стараются. Когда в команде происходит ротация, динамика не сильно меняется. Это очень важно для нас. Сегодняшняя победа – шаг вперед, но нам предстоит финал».

В последние двадцать минут, когда пошли замены, у «Валенсии» вышел на поле российский полузащитник Денис Черышев, который в итоге завершил встречу, если пользоваться хоккейной терминологией с «показателем полезности +1».

Уже в добавленное время при подаче штрафного в штрафной «Реала» защитник сыграл рукой и многолетний лидер валенсийцев Дани Парехо, являющийся воспитанником «королевского клуба», реализовал одиннадцатиметровый.

Дерби или «Эль Класико»

Гол Парехо с точки был лишь ударом, сохранившим валенсийцам престиж, но Саудовскую Аравию команда Черышева теперь покидает.

Что до «Реала», то он сыграет в финале с победителем противостояния «Барселоны» и «Атлетико». Так что теперь нас ждет в воскресенье либо еще одно «Эль Класико», либо новое «Дерби Мадриленьо».

Забавно, что с обоими соперниками «Реал» в этом сезоне разошелся в первом круге чемпионата нулевыми ничьими, причем в противостоянии с «Барсой» она стала первой за 17 лет.

Могли с тем же счетом завершить свою встречу Примеры и «Атлетико» с «Барселоной», если бы не Лионель Месси. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» принес каталонцам викторию на 86-й минуте.

Так что у Диего Симеоне и его подопечных теперь есть повод для мести. К тому же «Атлетико» всегда особенно хорош в кубковых поединках, что делает противостояние еще более интригующим.