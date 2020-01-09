Повторение финала Лиги чемпионов: что смотреть в Англии

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

Центральный матч 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) состоится на «Уайт Харт Лэйн», который сможет лицезреть повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов.

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Перед этой игрой оба коллектива провели игры в Кубке Англии: молодые подопечные Юргена Клоппа в мерсисайдском дерби одержали важную победу над «Эвертоном» благодаря блестящему голу Кертиса Джонса, а «шпоры» неудачно съездили на выезд в Мидлсбро, где местная одноименная команда дала серьезный бой коллективу Жозе Моуринью и вырвала ничью. Теперь шестой клуб Премьер-лиги ждет лишняя переигровка в третьем раунде кубка.

В субботнем поединке абсолютным фаворитом является «Ливерпуль», отметивший на прошлой неделе знаменательную дату – год с момента последнего поражения в чемпионате.

Не выйдут на поле форварды Наби Кейта и Харри Кейн, и если гвинейский нападающий не входит в основной состав «красных», то потеря англичанина для португальского специалиста будет существенной.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Ожидает нас и интересное лондонское дерби – игра между «Пэлас» и «Арсеналом». Непросто поверить в то, что перед этим матчем в турнирной таблице чемпионата Англии выше располагаются «орлы», нежели чем «канониры».

Новоиспеченный наставник «Арсенала» Микел Артета продолжает искать оптимальные сочетания и добиваться успеха в параллельных турнирах. В понедельник, 6 января, в национальном кубке был обыгран с минимальным счетом «Лидс Юнайтед». «Стекольщики» же дома уступили «Дерби Каунти» и покинули второе по престижности соревнование страны.

Связать это поражение можно с обилием футболистов в лазарете команды: Миливоевич, Ван Анхолт, Данн, Сако, Уорд, Таунсенд и Шлюпп из-за травм не помогут Рою Ходжсону в субботнем матче. У «Арсенала» количество проблемных игроков меньше, их всего двое – Кирен Тирни и Калум Чемберс.

«Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»

На «Олд Траффорд» у «красных дьяволов» случилось обиднейшее поражение от «Манчестер Сити» в первой полуфинальной игре Кубка английской лиги. Три мяча «Юнайтед» в первом тайме пропустил впервые за 23 года, чем заставил клубных историков переписать очередной антирекорд.

Британские СМИ обвинили Оле-Гуннара Сульшера в отсутствии четких замыслов перед игрой против действующих чемпионов Англии. Матч против последней команды лиги может немного подсластить горькую пилюлю, правда закладываться на стопроцентно положительный результат с «Норвичем» не стоит. «Канарейки» всегда действуют неуступчиво в играх против заведомо более сильных соперников и даже добиваются успеха (чего только стоит сентябрьская победа над ранее упомянутым «Манчестер Сити»).

Из важных потерь у «Юнайтед» — Поль Погба, продолжающий восстановление после повреждения ноги, Харри Магуайр, Скотт Мактоминэй и Аксел Туанзебе.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Бирмингемцы взяли в аренду у столичного «Челси» победителя Премьер-лиги в составе «Лестера» Дэнни Дринкуотера, имевшего в последнее время серьезные проблемы с дисциплиной. Будет интересно взглянуть на то, сможет ли перезагрузить свою карьеру 29-летний хавбек и помочь «Вилле» сохранить прописку в АПЛ.

«Горожане» изо всех сил пытаются догнать «Ливерпуль» и вмешаться в борьбу за чемпионский титул, но с каждым туром шансов на успех все меньше и меньше. На матч Кубка лиги Пеп Гвардиола выставил практически основной состав, поэтому на стадион «Вилла Парк» отправится подуставшая, но очень радостная после уверенной победы над принципиальным соперником команда.

«Челси» — «Бернли»

Клуб Фрэнка Лэмпарда провел в минувшее воскресенье матч старейшего футбольного турнира планеты против «Ноттингем Форест» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Самым примечательным в той игре стала форма, в которой на матч вышла лондонская команда.

В чемпионате страны «синие» абсолютно непредсказуемы: они легко расправляются с соседями по городу (выездные победы над «Тоттенхэмом» и «Арсеналом») и уступают аутсайдерам вроде «Борнмута» и «Саутгемптона».

Исходя из этой логики, у «Бернли» есть все шансы забрать три очка на «Стэмфорд Бридж» и добраться до середины таблицы.

Также в 22-м туре Премьер-лиги состоятся матчи:

«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Лестер Сити» — «Саутгемптон»

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Эвертон» — «Брайтон Энд Хоув Альбион»

«Борнмут» — «Уотфорд»