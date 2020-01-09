«Вежливые люди»: Ломаченко осудили за видео с солдатами

Российско-украинские отношения в мировом боксе неоднократно подвергаются обсуждениям. Во многом из-за того, что ведущие спортсмены из Украины придерживаются позиции, согласно которой не готовы встречаться с представителями России на ринге, при этом не испытывая негатива к ним. Василий Ломаченко, чемпион мира в легком весе по трем версиям — WBA, WBC и WBO, всегда был известен тем, что придерживался так называемой «пророссийской» стороны в лице многих своих соотечественников.

Реклама

В частности, уроженец Одесской области признавался, что у него много друзей-спортсменов из России, с которыми он не готов разрывать отношения «из-за какой-то политики и дележки наверху».

Славится 31-летний боксер и своей религиозностью. Он является приверженцем православия и открыто это демонстрирует. Однако его последняя запись в Instagram вызвала множество споров. На ролике, опубликованном Ломаченко, присутствуют кадры с российскими военными на тренировке. А на фоне звучит стихотворение «Православный не значит слабый». Основной посыл, содержащийся в строках, говорит о превосходстве духовной силы и веры над физической. «Да, мышцы коль есть, конечно, не плохо. Но главное все же когда силен дух», — говорится в тексте.

Автор стихотворения — Юрий Резаев, автор проекта «Записки алтарника». Из открытых источников известно, что он проживает с семьей при монастыре в Орловской области, где в свободное время занимается творчеством. Видео было выпущено на YouTube-канале «Корсунская пустынь» в июле прошлого года.

Заканчивается ролик титрами: «Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей». Предполагается, что речь идет о эвфемизме, предназначенном для обозначения солдат Российской Федерации, о присутствии которых было известно на территориях стратегических объектов Крыма во время включения полуострова в состав России путем референдума в 2014 году. О том, что «Вежливыми людьми» были российские военные, говорится в документальном фильме «Крым. Путь на Родину». Позднее термин также стал популярным интернет-мемом.

В комментариях под записью Ломаченко некоторые пользователи допустили, что спортсмен мог ошибиться, поскольку кадры видео переведены в черно-белый цвет, из-за чего различительные знаки на военнослужащих опознать трудно.

Однако с украинских аккаунтов в адрес боксера поступает множество сообщений, в которых его обвиняют в симпатии к российским солдатам. Публикацию ролика также называют ошибкой и его неуместностью на фоне отношений между странами.

«Думай головой», — самое безобидное, что написали атлету.

В то же самое время есть и те, кто защищает Ломаченко, поскольку видит в посте исключительно поддержку религиозности. Популярный актер Владимир Сычев, например, оставил надпись: «Сильно».

За несколько часов видео на странице украинца посмотрели 265 тыс. пользователей, оставив более 3 тыс. комментариев.

На любительском уровне Ломаченко провел почти 400 боев, а также дважды становился олимпийским чемпионом. В своей профессиональной карьере он ни разу не встречался с российскими боксерами. Его послужной список состоит из 14 побед (10 — нокаутом) и одного поражения. Свой последний поединок он провел в августе 2019-го, одолев британца Люка Кэмпбэлла. Следующим соперником украинца с большой долей вероятности станет действующий чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес.

За последнее время одной из главных фигур в контексте «российско-украинских» отношений в боксе стал соотечественник Ломаченко — непобежденный Александр Усик. Он открыто отказывался от потенциальных встреч с Александром Поветкиным, Александром Устиновым, Андреем Федосовым или любым другим россиянином из-за политической обстановки.

«Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно», — рассказал Усик поклонникам. Он также подчеркнул, что нормально относится к спортсменам из России и их семьям, из-за чего и не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон». Своих украинских болельщиков он призывал не устраивать вокруг этого решения «хайп», восхваляя его из-за отказа драться с россиянами.

Так или иначе, бои между украинцами и россиянами на топ-уровне все же порой происходят — в октябре прошлого года Артур Бетербиев одолел Александра Гвоздика в объединительном поединке. Однако главной причиной, почему поединок состоялся, послужил тот факт, что оба спортсмена не проживают в своих странах и абстрагированы от политических пересудов.