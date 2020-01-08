Рекорды Овечкина и дебют Шестеркина: российская ночь в НХЛ

Новые рекорды Ови

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин живет рекордами от матча к матчу. Его дубль в игре против «Оттава Сенаторз» помог «столичным» не только разгромить соперника с итоговым счетом 6:1, но и вывел россиянина на 11-е место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Теперь у Овечкина 684 заброшенные шайбы — он повторил результат Теэму Селянне. Лидером по-прежнему остается легендарный Уэйн Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (766).

«Быть в такой компании, быть вместе с Селянне, Марио Лемье — это просто здорово. Но впереди еще длинный путь. Спасибо моим партнерам, что помогали мне. Я просто делаю свою работу, стараюсь в каждом матче сыграть как можно лучше», — цитирует капитана «Вашингтона» официальный сайт клуба.

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Помимо прочего, Овечкин стал третьим игроком в истории, которому покорилась отметка в как минимум 25 голов за сезон. Ранее это удавалось сделать только Майку Гартнеру и Ягру.

Возвращаясь к матчу, стоит отметить, что блистал в составе «Кэпиталз» не только Овечкин. Две заброшенные шайбы принадлежат Ти Джею Оши, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачи и коэффициентом полезности »+4», одно очко (0+1) на свой счет записал Евгений Кузнецов. А в составе «Оттавы», для которой это поражение стало пятым подряд, шайбу забросил россиянин Артем Анисимов, его соотечественник и одноклубник Владислав Наместников ушел со льда без набранных очков.

Отдельного внимания заслуживает игра 22-летнего вратаря «Вашингтона» Ильи Самсонова. Россиянин отразил 26 бросков из 27, благодаря чему приблизился к клубному рекорду — его личная победная серия в составе «Кэпиталз» составляет уже семь матчей кряду. Больше в истории (восемь) только у Боба Мэйсона, защищавшего ворота команды в сезоне-1984/85.

Чтобы одержать десять стартовых побед, Самсонов потребовалось лишь 12 поединков. Он — самый успешный голкипер-новичок у «Вашингтона».

Новая звезда

Вратарь Игорь Шестеркин был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» еще в 2014 году, однако шанс дебютировать за команду ему предоставился только сейчас. Удачная игра в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пак», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), помогла россиянину занять место в воротах «Нью-Йорка» в игре против «Колорадо Эвеланш» на «Мэдисон Сквер Гарден», а Александр Георгиев впервые в сезоне не попал в заявку клуба на игру регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

«Мне очень понравилось самообладание Игоря. Я еще подумал: он очень спокойный. Вообще не казалось, что он нервничает. Просто парень занимается своими делами и выглядит хорошо», — сказал форвард «Нью-Йорка» Райан Строум.

Теперь 24-летний Шестеркин — пятый в истории «Рейнджерс» голкипер за 40 последних лет, начавший карьеру в команде с победы в дебютном матче. Ему удалось отразить 29 ударов из 32. Фанаты «Нью-Йорка» скандировали его фамилию по окончании поединка.

«Когда я приехал на стадион, то даже воду не мог попить, так руки тряслись. Но потом я вышел на лед, и меня поддержала команда, болельщики. И я забыл обо всем. Наслаждался моментом! Это было просто сумасшествие. Когда меня объявляли, я чуть не прослезился. В одну точку уставился, решил никуда по сторонам не смотреть, чтобы сконцентрироваться. Замечательный стадион, колоссальная поддержка», — приводит слова Шестеркина пресс-служба НХЛ.

Забросил шайбу и сделал результативные передачи в матче форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, теперь у него 378 очков в НХЛ — столько же, сколько у Кузнецова, проведшего на 93 матча больше в лиге.

А вот россияне из «Колорадо» нельзя сказать, что сыграли успешно. Никита Задоров окончил игру с показателем полезности »-1», а одна передача Валерия Ничушкина не помогла «Эвеланш» рассчитывать на положительный результат.

Погоня Кучерова, бенефис Василевского

В целом же прошедший вечер за океаном всецело можно назвать российским. Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу над «Ванкувер Кэнакс» с разгромным счетом 9:2, а закрепили успех «молний» голкипер Андрей Василевский, отразивший 21 бросок из 23, а также результативная передача защитника Михаила Сергачева.

Кроме того, для Василевского победа стала 20-й в сезоне. По этому показателю он сравнялся и делил второе место в лиге с вратарем «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном «Он выглядит уверенно и смотрится очень большим в воротах. Сейчас есть ощущение, что Василевскому забить сложно», — заявил наставник «Лайтнинг» Джон Купер.

«Тампа» продлила победную серию до восьми матчей, а также повторила рекорд клуба по количеству шайб, заброшенных за одну игру.

Грустное начало

Выбор нового клуба оказавшегося в изгнании в «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука изначально казался довольно странным, и, как показывает время, одному россиянину спасти бедствующий «Монреаль Канадиенс» пока невозможно.

Накануне он дебютировал за клуб и заработал первое очко, ассистировав в игре с «Виннипег Джетс». Но гости в итоге победили. В прошедший вечер 36-летний форвард оформил две голевые передачи в матче против «Детройт Ред Уингз», однако «Монреаль» снова проиграл — 3:4.

Так или иначе, Ковальчук продолжает набирать форму и удивлять. В нынешнем сезоне он впервые провел на льду больше 20 минут. Правда, проблем «Канадиенс» это не решит.

«В 36 лет Ковальчук отнюдь не спаситель. Клод Жюльен и Марк Бержевен повторяли это последние несколько дней. 17-й номер будет отвечать за тушение пожара в отсутствии Галлахера, Армии, Друена и Байрона», — уверен журналист Жан-Франсуа Шамон.

Овечкин еще далеко

Свою личную борьбу с рекордами продолжает и Евгений Малкин. Его «Питтсбург Пингвинз» на гостевом льду обыграл (4:3) «Вегас Голден Найтс», а сам россиянин забросил одну шайбу, которая помогла ему выйти на 73-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ — теперь у Малкина 1042 очка в карьере. Для сравнения, лучшее достижение принадлежит Овечкину, который своей результативностью показывает, что уступать его не намерен.

В параллельном матче «Аризона Койотс» взяла верх над «Флорида Пантерз» — 5:2. Вратари Сергей Бобровский и Иван Просветов в игре участие не принимали, а Евгений Дадонов и Илью Любушкин результативными действиями отметиться не смогли.

Также «Нэшвилл Предаторз» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 2:6, «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Калгари Флэймз» (1:2), а вот обыграть «Сан-Хосе Шаркс» помог «Сент-Луиса» гол Ивана Барбашева — 3:2. Форвард »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников заработал показатель полезности »-1», однако это не помешало его команде победить «Филадельфия Флайерз» Михаила Воробьева и Ивана Проворова.

А главным моментом вечера стала драка россиянина Якова Тренина из «Нэшвилла», который едва не нокаутировал Здено Хару.

Первой звездой игрового дня был признан форвард «Тампы» Картер Верхаг, трижды огорчивший «Кэнакс». Овечкин занял второе место, а замкнул звездную тройку нападающий «Детройта» Франс Нильсен, оформивший дубль в ворота «Монреаля».