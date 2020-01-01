Все или ничего: Россия сойдется со Швейцарией на чемпионате мира

Сюрприз на старте плей-офф

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Швейцарией.

Это стало настоящим сюрпризом: мало кто ожидал, что «сыровары» смогут одолеть в заключительном матче группового этапа Финляндию (причем с уверенным счетом 5:2), подняться на второе место в группе А и выйти на Россию.

Даже главный тренер молодежной «Красной машины» Валерий Брагин после матча с Германией (6:1), в котором команда обеспечила себе выход в плей-офф, оценивал уровень именно Финляндии как вероятного соперника по четвертьфиналу.

«Готовимся ли мы к финнам? Скорее всего, да. 90% вероятности, что с ними сыграем.

Но не надо говорить, что эта команда — камень преткновения для сборной России из года в год на всех уровнях. Если выйдем на них, то нужно правильно подготовиться тактически, изучить соперника», — цитировал наставника Sport24.

Однако финны то ли не отнеслись к сопернику с должным уважением, то ли намеренно не стали стараться, так как не горели желанием встречаться с Россией на старте в плей-офф. Так или иначе, Суоми сенсационно уступили Швейцарии и в 1/4 финала попали на США.

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Все пары первого раунда плей-офф выглядят так:

Канада — Словакия

Чехия — Швеция

Россия — Швейцария

США — Финляндия

Насколько опасна Швейцария?

Хоккей в этой альпийской стране начал показывать вполне неплохие результаты в последние годы: например, основная сборная Швейцарии в 2013 и 2018 годах пробивалась в финал чемпионата мира. Правда, оба матча «крестоносцы» проиграли и довольствовались серебром, но в любом случае это было великолепным достижением для них.

Молодежная команда Швейцарии медалей в последние несколько десятков лет не видела, но быстрыми темпами приближается к этому. Так, на МЧМ-2019 сборная «сыроваров» добралась до полуфинала, выбив на предыдущей стадии не кого-нибудь, а Швецию со счетом 2:0!

Так что расслабляться в преддверии встречи с этим соперником явно не стоит.

Главный тренер команды «крестоносцев» Тьерри Патерлини, комментируя грядущую встречу с Россией, подчеркнул, что его подопечные чувствуют себя вполне уверенно.

«Мы прибавляли в качестве игры с каждой встречей на этом турнире — первый матч был с Казахстаном (5:2), потом со Швецией (2:5), затем мы забросили семь шайб в ворота Словакии (7:2), а в концовке выдали почти безупречный против финнов (5:2).

Мы весьма надежно действовали в обороне и находили свои моменты в атаке, победили в трех матчах на групповом этапе из четырех, что не совсем привычно для нас… В общем, сейчас мы находимся в отличном настроении. Команда на ходу, и мы готовы к четвертьфиналу.

Многие мои игроки уже принимали участие в плей-офф молодежного чемпионата мира — в прошлом году мы выбили в 1/4 финала Швецию и теперь снова хотим испытать эти эмоции»,

— заявил специалист.

В составе «сыроваров» действительно хватает игроков с опытом игры на чемпионате мира.

Например, лучший бомбардир сборной на этом турнире Мэтью Вербун, который уже забросил три шайбы и отдал три голевых передачи, принимает участие в МЧМ второй раз в карьере и имел прямое отношение к памятной победе над Швецией в прошлом году — в том матче он оформил ассист.

Есть у «крестоносцев» и более опытный игрок на международном уровне — проспект «Аризоны Койотс» Валентин Нуссбаумер, для которого это уже третий МЧМ. С такими лидерами тушеваться швейцарцы точно не будут.

Одним из преимуществ «сыроваров» также должен стать тот факт, что им не придется тратить время на переезд — матч пройдет в Тршинеце, там же, где они провели весь групповой этап.

Однако Патерлини не придал большого значения этому обстоятельству.

«Неважно, что мы сыграем в том же городе, где провели групповой этап, — нам все равно хочется потом поехать в Остраву, где состоятся матчи за медали.

Единственная победа Швейцарии над Россией на МЧМ была одержана десять лет назад? Вы имеете в виду, что пора сделать это снова?» — сыронизировал наставник альпийцев.

Главный тренер сборной России Брагин, напротив, признался, что его команде не очень комфортно из-за необходимости перебираться из Остравы в Тршинец.

Однако у сборной был один свободный день, чтобы спокойно расположиться на новом месте и потренироваться, так что больших проблем из-за смены локации возникнуть не должно.

Матч Швейцария — Россия состоится 2 января в 14.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.