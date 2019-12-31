«Чем тяжелее, тем лучше»: как молодежка разгромила Германию

Россия — Германия — 6:1

Сборная России перед последним матчем группового этапа располагалась в четверке выходящих в плей-офф, но для попадания в четвертьфинал обязана была обыгрывать Германию, в то время как соперника при определенном раскладе могло даже устроить поражение в дополнительное время.

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Впрочем, никаких сомнений в своем перевесе подопечные Валерия Брагина не оставили. Молодежная «Красная машина» с первых минут зажала соперника в его зоне и в итоге одержала сверхуверенную победу, не оставив никаких вопросов о своем участии в борьбе за медали в играх на вылет.

«Это была очень важная игра для нас, мы рады победе и тому, что вышли в плей-офф. Перед игрой неприятные мысли лезли в голову. Но с утра мы все проснулись с холодной головой, все были настроены на победу. Мы выходили всей командой, не собирались делать шаг назад, — рассказал по окончании встречи форвард Егор Соколов.

— Где-то, когда счет уже был крупным, не хватило настроя. Либо просто недорабатывали ногами, из-за этого пошли удаления.

Когда идет игра – тебя переполняют эмоции, ты хочешь выходить и биться каждую смену. Из-за этого так получается. Как отметим праздник? Позвоним родителям, поздравим с Новым годом. Поздравляю всю Россию с Новым годом, постараемся сделать огромный подарок».

По поводу слишком большого количества удалений высказался и капитан российской молодежки Григорий Денисенко, сам пару раз оказавшийся в штраф-боксе.

«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя быть довольным. Важно стремиться к большему. Надо каждую игру выходить и побеждать. Все ребята уверены друг в друге. За счет коллективизма нужно переигрывать соперника, — подчеркнул уже имеющий опыт МЧМ Денисенко, ставший год назад лучшим бомбардиром турнира.

— Почему наконец реализовали большинство? Просто поострее сыграли и все. Нужно было что-то менять, так как не шло. Решили вот так.

По большому количеству удалений будем разговаривать. Нужно, конечно, это поправлять, что-то делать с этим. Реально много удалений. Конечно, это огорчает. Вроде и не хочешь удаляться, но так получается. Потом сидишь, думаешь, анализируешь».

Само собой, вышел к прессе и лучший игрок встречи, форвард Кирилл Марченко, оформивший в противостоянии с Германией феерические 2+3.

«Где-то мне повезло. Но я старался, до этого три игры не забивал. Василий Подколзин, спасибо ему большое, здорово отдавал. Что-то я даже сегодня и не реализовал. Но все равно – что залетело, то хорошо. Где-то надо было даже хладнокровнее сыграть. Матч на матч не приходится. Где-то много моментов, где-то мало. Жалко, что не реализовал все моменты, — отметил Марченко в микст-зоне.

— Секрет большинства — просто упорная работа. Что-то поменяли, внесли небольшие изменения. В принципе наигрывали одно и то же. Розыгрыш бросков. Это повезло, что от двух штанг там залетело. Где-то потом наброс – отскок – добивание.

Что изменилось от нового центрального форварда в нашем звене? Особо ничего не поменялось. И Воронков, и Морозов – хорошие центральные нападающие. Таково было тренерское решение – разбить нас. Мы часто вместе играли. Поставили Воронкова и получилось неплохо.

На Новый год никаких планов. Надеюсь встретиться с родителями, которые здесь. Вот и всё. А так, спать. Есть и готовиться к следующим играм. Переезд в Тршинец? На самом деле, даже не знаю, будет завтра тренировка или нет. Думаю, что мы акклиматизируемся. Там вроде неплохая арена».

Проведший отличный матч Василий Подколзин, рассуждал уже о противостоянии в четвертьфинале, где нападающему все равно против кого играть.

«У сборной России все могут отдать пас, побороться. Так что особо никаких изменений. Сразу заиграл Марченко? Да, мы сегодня с ним играли, здорово, что все так получилось. Без разницы, с кем играть в плей-офф, тут может повернуться в любую сторону. Посмотрим на игры соперников и будем готовиться», — отметил Подколзин.

Одним из героев встречи был голкипер Ярослав Аскаров, который весь матч действовал надежно, но за пару минут до финальной сирены все же лишился сухого матча.

«Мне кажется, что у русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше. В принципе, да, все понимали значимость этого матча, понимали, что ни в коем случае нельзя проигрывать. Да ещё и праздник у всей страны. Мы не имели право его испортить, — рассказал Аскаров.

— Немцы в первом периоде не вылезали из своей зоны? В принципе, то же самое, что и с чехами. Тяжело играть с командами, которые мало бросают. Вообще, вратарю хорошо для уверенности поймать первый бросок. Сегодня была сложная игра в этом плане, но хорошо, что всё хорошо. Команда помогала мне, хорошо играли в меньшинстве, все парни работали.

Мои действия при пропущенной шайбе? Если бы счет был равным или мы в одну шайбу выигрывали, то я бы так не сделал. Здесь счет позволял, игрок вышел справа, я думал, что он пойдет в центр, но он голову поднял, затормозил и меня обыграл. «Сухарь» сорвался? Ничего страшного».

Теперь в четвертьфинале сборная России 2 января в Тршинце встретится с победителем матча Финляндии и Швейцарии.