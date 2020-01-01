Встреча старых знакомых: каким будет первый тур АПЛ в 2020-м

В центральном матче тура сойдутся два коллектива с разной судьбой. Одним более-менее удалось выправить свою незадачливую ситуацию и забраться к Новому году на пятую строчку в турнирной таблице, другие же прозябают в середине и располагаются ближе к зоне вылета, нежели к зоне потенциальных еврокубков.

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Лазарет обоих клубов полон футболистами с самыми разными повреждениями. Из наиболее заметных потерь: у «канониров» это Калум Чемберс, отдавший голевую передачу в прошлой игре против «Челси», у «красных дьяволов» — Скотт Мактоминей, получивший травму колена и рискующий пропустить около двух месяцев.

«Эмирейтс Стэдиум» впервые за долгое время увидел проблески надежды в игре своей команды — это произошло в великолепном первом тайме лондонского дерби, которое состоялось в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Месут Озил дирижировал атаками своей команды и не позволял «синим» практически ничего, но во втором тайме Лэмпарду удалось внести изменения и резко перевернуть ход поединка.

Увидим ли мы похожий сценарий сегодня? Или же Микел Артета и компания начнут 2020 год с победы? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в 23:00 по московскому времени.

«Брайтон Энд Хоув Альбион» — «Челси»

«Аристократы», если рассматривать первый круг целиком и сопоставлять его итоги с ожиданиями фанатов перед сезоном, явно превзошли себя. Никто даже не предрекал борьбу за какие-либо серьезные позиции молодым игрокам во главе с молодым тренером, а на деле же коллектив из западного Лондона уверенно идет в зоне Лиги чемпионов.

Совершенно точно можно сказать, что матч против «Брайтона» не станет легкой прогулкой для Фрэнка Лэмпарда и его парней. Они мало пропускают, быстро и рьяно контратакуют, играют в прагматичный футбол и не стесняются защищаться всей командой.

В любом случае, каждая из команд захочет порадовать себя перед небольшими каникулами тремя очками и уйти на короткую паузу в приподнятом расположении духа.

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

«Святые» в конце прошлого года начали попытку собственного спасения, дабы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Что самое интересное – у них это вполне получается! Принципиальная победа над «Астон Виллой» в Бирменгеме, неожиданный, но от того не менее заслуженный успех на «Стэмфорд Бридж» в рождественской игре против «Челси» и домашняя ничья с «Кристал Пэлас» позволила команде забраться на 15-ую строчку.

У «шпор» все идет своим чередом – стабильные поражения командам из топ-6 и дежурные победы над остальными. Лишь в прошлом туре данную закономерность прервал худший коллектив чемпионата «Норвич Сити».

В списке недоступных игроков у Жозе Моуринью все те же: Уго Льорис продолжает непростую процедуру восстановления, Хон Сын Мин отбывает дисквалификацию за демонстрацию удара из тхэквондо на Антонио Рюдигере, Бен Дэвис тоже лечится.

На бумаге гости являются очевидными фаворитами встречи, но как все сложится на самом деле – предугадать непросто.

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

Этот поединок интересен первой встречей после долгой разлуки давних знакомых – Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти. Оба наставника расхваливали друг друга и рассыпались в комплиментах: итальянец назвал каталонца гением, а тот отметил важность возвращения бывшего тренера мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии», лондонского «Челси» и «Милана» к работе в Премьер-лиге.

Мерсисайдцам еще предстоит проделать большой путь, чтобы стать британский суперклубом, и назначение Анчелотти может существенно ускорить этот процесс.

Пока же «ириски» в шести очках от места в Лиге Европы, в семи — от зоны вылета, в десяти — от Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

Интереснейшая игра на «Энфилде» закроет программу 21-го тура в четверг, 2 января. Почему интереснейшая? Если вы помните матч этих команд в первом круге, который завершился тяжелейшей победой коллектива Юргена Клоппа, то сомнений в зрелищности ответного поединка у вас точно не останется.

«Красные» в данный момент тратят для победы ровно столько сил, сколько нужно. Предсказать успех в прошлой встрече против «Вулверхэмптона» было несложно, но если бы не пресловутый VAR, отнявший из-за сантиметрового офсайда гол у «волков», то все могло бы сложиться иначе.

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Остальные матчи 21-го тура Английской премьер-лиги:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут»

«Норвич Сити» — «Кристал Пэлас»

«Уотфорд» — «Вулверхэмптон»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Бернли» — «Астон Вилла»