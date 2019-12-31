Победа Карлсена и медаль Крамника: итоги ЧМ по блицу

Второй игровой день чемпионата мира по блицу лидер турнирной таблицы Магнус Карлсен прошел без поражений, хотя в одной из партий был близок к провалу.

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16-летний иранец Алиреза Фируджа, с недавних пор выступающий под флагом ФИДЕ, перехитрил чемпиона и выиграл сначала одну пешку, а потом вторую. Причем потеря второй из них стала для Магнуса, судя по его реакции, неприятным сюрпризом:

когда Алиреза побил эту пешку, да еще и с шахом, норвежец резко откинулся назад и даже вроде бы что-то воскликнул.

Однако затем Фируджа поспешил с разменом ферзей, и партия вскоре перешла в эндшпиль с разноцветными слонами, где черные то ли могли построить крепость, то ли нет.

А закончился поединок крайне неожиданно: в позиции с тремя лишними пешками Фируджа просрочил время! Ему присудили поражение: не имеет значения, что у соперника остался лишь слон, без пешек — теоретически возможна позиция, в которой белый король получает мат.

Правило может показаться абсурдным, но уж такое оно есть в настоящее время. Фируджа пытался оспорить результат и подал протест, напирая на то, что Карлсен во время игры бормотал какие-то слова по-норвежски (видимо, имелся в виду тот эпизод, когда Карлсен зевнул вторую пешку) и тем самым мешал ему играть. Апелляционный комитет жалобу отклонил.

Любопытно, что в том же туре случился еще один в чем-то схожий инцидент, но он был разрешен по-джентльменски. В партии Гири — Мамедьяров черные просрочили время, однако Шахрияр указал сопернику, что делая ход в цейтноте, тот на мгновение отпустил фигуру, а потом снова за нее схватился и переходил.

Аниш, со своей стороны, не был уверен, что отпустил руку: эпизод был очень динамичным, а нервы напряжены. На помощь пришла видеозапись, благо напротив их доски стояла камера видеотрансляции.

Убедившись при просмотре эпизода, что хоть и на долю секунды, но руку он отпустил, Гири предложил зафиксировать ничейный результат. На том и порешили. Как видите, VAR приходит и в шахматы.

Возвращаясь к борьбе за чемпионство Магнуса Карлсена: всю дистанцию норвежец лидировал, по большей части — единолично, однако все время у него на хвосте висел американский гроссмейстер Хикару Накамура. И догнал-таки норвежца, выиграв два заключительных поединка, тогда как Карлсен довольствовался двумя ничьими. В итоге чемпион мира определялся на тай-брейке.

Правила здесь очень просты: соперники играют две блицпартии, а если и они не выявляют победителя, то еще одну, самую последнюю — так называемый «Армагеддон», где у белых больше времени на обдумывание, однако ничья приравнивается к победе черных. Но до этого дело не дошло.

Первый дополнительный поединок Карлсен играл черными и, достаточно легко решив дебютные проблемы, постепенно перехватил инициативу. Накамура все же сумел защититься — ничья. Недовольный Карлсен тут же обратился к главному судье с просьбой отодвинуть зрителей от их столика хотя бы на несколько метров, а то они, переполненные энтузиазма, уже готовы были запрыгнуть на сцену.

Ответная партия стала последней во всем декабрьском московском марафоне. Карлсен разыграл свою любимую Лондонскую схему, где белые на многое не претендуют, но черным для поддержания равенства приходится постоянно находить точные ходы. На 17-м ходу Хикару уклонился от размена ферзей, поскольку не хотел защищать чуть худшее окончание, однако избранный им план выглядел крайне сомнительно: черные выиграли пешку, отправив ферзя далеко в офсайд. За это время Карлсен не спеша подготовил атаку на королевском фланге.

На 30-м ходу Накамура остановил часы, и Карлсен, откинувшись на спинку кресла, радостно вскинул руки. Насколько он устал, можно судить хотя бы по тому, что чуть раньше в этой партии он не поставил мат в три хода — не заметил простенькой комбинации для шахматистов третьего разряда.

Но, как говорится, и так неплохо получилось!

Чистое третье место в чемпионате занял экс-чемпион мира Владимир Крамник, который уже почти год не принимал участия в официальных соревнованиях. На самом деле, это выдающееся достижение 44-летнего российского гроссмейстера, обошедшего десятки гораздо более молодых и наигранных соперников. Как же здорово, что эти два дня Владимир радовал болельщиков своей игрой!

Чемпионкой мира по блицу среди женщин третий раз в своей карьере стала Екатерина Лагно.

После первого игрового дня она уверенно лидировала, на целое очко оторвавшись от преследовательниц, второй день тоже начала с победы, однако потом притормозила: две ничьих, поражение… И тут Екатерина напомнила, что она очень волевая спортсменка: собралась и выиграла две партии подряд. Ну, а на финише ей улыбнулась удача (куда ж без этого!): Лагно спасла тяжелую позицию, а ее основная конкурентка украинка Анна Музычук проиграла.

Итоговое положение: 1. Екатерина Лагно (Россия) — 13 очков из 17, 2. Анна Музычук (Украина) — 12,5, 3. Тань Чжунъи (Китай), 4. Валентина Гунина (Россия) — по 12.

***

Отразив последний натиск болельщиков и ответив на все вопросы журналистов, Магнус Карлсен укрылся в своем закутке комнаты отдыха, ожидая, пока его позовут на церемонию закрытия. А в это время Хикару Накамура и Алиреза Фируджа вернулись в игровой зал и стали гонять в блиц — просто так, для удовольствия. Шахматная жизнь продолжается, до новых встреч в 2020 году!