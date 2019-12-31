Новогоднее месиво: России нужна только победа над Германией

Отступать некуда

Сборная России загнала себя в непростую ситуацию в группе, проиграв два матча из трех — против Чехии и США — и одержав лишь одну победу — над Канадой. Конечно, триумф над «кленовыми листьями» вышел очень громким (6:0), однако не хотелось бы, чтобы это осталось единственным приятным воспоминанием МЧМ.

Пока же юная «Красная машина» с тремя очками после трех игр располагается на четвертом месте в группе — из пяти.

Впрочем, для выхода в четвертьфинал как раз достаточно остаться на четвертой строчке (в плей-офф проходят все, кроме пятой команды), однако эту позицию еще надо удержать в заключительном матче группы, который россияне, как на заказ, проведут против сверхмотивированной сборной, занимающей последнее место на данный момент, — Германии.

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Таблица группы B

1. США — 8 очков

2. Канада — 6

3. Чехия — 4

4. Россия — 3

5. Германия --3

У немцев столько же очков, сколько у подопечных Валерия Брагина, но они проигрывают по дополнительным показателям.

Однако, несмотря на некоторое преимущество, Россия на самом деле находится в совершенно одинаковой ситуации с соперником — отечественной дружине тоже необходима только победа.

В противном случае немцы обойдут «Красную машину» в таблице и выбьют ее с чемпионата мира. Не выйти даже в первую стадию плей-офф — такого позора не было давно, и остается надеяться, что на этом турнире и не будет.

Таким образом, обе команды находятся на волоске от прощания с основной частью МЧМ, и вечером 31 декабря публику ждет сражение, принципиальное во всех отношениях.

Что представляет из себя Германия?

Это весьма организованная команда, которая грамотно обороняется в своей зоне, быстро действует на подборе и старается максимально надежно выбираться в среднюю зону. Это может создать проблемы «Красной машине», которая не очень любит осторожных соперников, отдающих шайбу и закрывающихся за оборонительными редутами.

В атаке же немцы не так сильны и уж точно менее разнообразны, чем все предыдущие соперники России на турнире — чехи, американцы и канадцы.

Тем не менее, если подопечные Брагина позволят себе удаляться в таком же количестве, как это было в матче против США, то ничего хорошего ждать не стоит.

Сборная Германии дисциплинированно отрабатывает большинство по заранее составленным схемам и, в отличие от отечественной команды, у нее это выливается в результат. Лучше немцев большинство реализует на этом турнире только Швеция, которая уверенно возглавляет сейчас таблицу группы А.

Для России главное — не допускать глупых ошибок и брать соперника блицкригом: пара быстрых голов — это то, что раскроет игру и поведет ее в нужном для нас направлении.

Стоит отметить, что в составе отечественной дружины немного тревожит потеря важного нападающего Никиты Ртищева из-за дисквалификации (он ударил американца Оливера Вальстрёма шлемом в предыдущей игре, за что пропустит один матч), а также выбор вратаря. Тренерский штаб объявил, что стоять в рамке будет Ярослав Аскаров, который с треском провалил первый матч против чехов (3:4), пропустив практически все, что летело в створ.

Однако Россия в любом случае выше Германии по классу и должна выигрывать этот матч — для этого надо просто показать свой настоящий уровень.

На кого попадем, если выберемся из группы?

В соседней группе А такого напряжения, как в квинтете B, и близко не было: на фоне Швейцарии, Словакии и Казахстана явными фаворитами выглядели Швеция и Финляндия, которые и занимают сейчас первую и вторую строчку соответственно. А все участники плей-офф здесь определились еще за два дня до конца группового этапа — не прошел Казахстан.

Таблица группы А

1. Швеция — 8 очков

2. Финляндия — 7

3. Швейцария — 6

4. Словакия — 3

5. Казахстан — 0

В четвертьфинале команды будут распределяться по парам в таком порядке: первое место группы А встретится с четвертым из группы B, второе А — с третьим В и наоборот: 1В с 4А, 2В — с 3А и т.д.

Таким образом, чем выше место заняла сборная, тем легче соперника она должна получить. Так что в случае выхода в четвертьфинал Россия, скорее всего, встретится либо со Швецией, либо с Финляндией, потому что именно эти команды должны занять первые две строчки в своем квинтете (разве что финнов еще могут подвинуть на строчку ниже швейцарцы, но это маловероятно).

Почему же «Красная машина» даже в случае успеха в матче с Германией встретится обязательно с первым или вторым местом группы А?

Дело в том, что самая высокая строчка, которую подопечные Брагина могут занять в своем нынешнем положении, — это третья. Впереди нас точно окажутся либо США и Канада (наиболее вероятно), либо США и Чехия, если сможет обыграть «кленовых листьев» в заключительном туре.

Как уже говорилось, третье место в группе B встретится со вторым из А (на данный момент это Финляндия).

Но есть и такой вариант, при котором Россия окажется на четвертой строчке, — если одолеет Германию не в основное время, а в овертайме или по буллитам, заработав меньше очков. Тогда юную «Красную машину» ждет встреча с первым местом группы А (сейчас это Швеция).