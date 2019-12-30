Удары исподтишка: как США одолели Россию за 6 секунд

Печальная статистика

Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.

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Для попадания в четвертьфинал надо всего лишь оказаться в топ-4 из пяти команд, но в группе B коллективы идут настолько плотно, что даже эта задача превращается в настоящую головную боль.

Например, вот так выглядит турнирная таблица прямо сейчас:

1. США — 6 очков

2. Россия — 3

3. Германия — 3

4. Чехия — 3

5. Канада — 3

При этом Германия, Чехия и Канада провели на игру меньше, чем Россия, а значит, имеют шансы набрать больше очков.

Учитывая, что подопечные Валерия Брагина в трех встречах группового этапа потерпели два поражения, то в последнем матче — с Германией — им почти наверняка нужна будет только победа, чтобы не опуститься на последнее место.

А немцы — соперник весьма непростой: на этом МЧМ они одолели, например, хозяев турнира чехов (4:3). Да и в целом в одной отдельной встрече произойти может все, что угодно, так что валидольная концовка группового этапа россиянам обеспечена.

На печальные мысли наводит также нулевая реализация большинства. Прошло уже три матча МЧМ, а подопечные Брагина так ни разу и не смогли отличиться голом в таких ситуациях, а ведь это могло бы сыграть решающую роль в исходе проигранных встреч.

Так, в матче против США молодежная «Красная машина» провела в большинстве целых 14 минут!

Причем на старте игры нападающий «звездно-полосатых» Артур Калиев (американец узбекского происхождения) удалился сразу на четыре минуты — лучше начала не придумаешь, но отечественные хоккеисты этим не воспользовались.

Затем Калиев сам реализовал большинство…

… а спустя шесть секунд расстроенные россияне потеряли концентрацию и пропустили второй гол (хотя Нику Робертсону и помог рикошет).

Третью шайбу в ворота сборной России снова занес Калиев — голкипер Амир Мифтахов совершил серьезную ошибку, в обычной ситуации пропустив шайбу мимо себя. После этого его заменили на Ярослава Аскарова.

Alright @usahockey , we will hop on the "Arty-Party" bandwagon. Kaliyev with his SECOND of the night gives a 3-0 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/CUlZpLpO4N — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019

Россияне смогли только отыграть один гол усилиями защитника Александра Романова.

Beautiful pass by Alexander Khovanov sets up Alexander Romanov's goal and they bridge the gap to 2. #WorldJuniors



3

1 pic.twitter.com/QUvi4cRK7J — IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2019

После этого американцы собрались и спокойно довели матч до победы. США по-прежнему остается, возможно, самым сложным соперником для российской молодежки — мы проиграли им последние пять встреч подряд.

Грязная игра

Помимо спортивной борьбы, матч оказался наполнен разборками на льду и словесными конфликтами, о чем ярко свидетельствуют 15 удалений.

Например, нападающий сборной США Оливер Вальстрём, проезжая мимо Кирилла Марченко, просто зарядил ему локтем по лицу.

Хоккеисты даже не вели борьбы за шайбу — в игре в тот момент была пауза, но арбитры не заметили этот эпизод.

Oliver Wahlstrom got away with one here.

He elbows Kirill Marchenko right in the chops.

No call.#WorldJuniors pic.twitter.com/BlGQir5d4P — Here's Your Replay (@HeresYourReplay) December 29, 2019

Сам Марченко отреагировал на инцидент по-философски:

«Матч России против США — это же как дерби. Обязательно есть стычки, удары сзади, исподтишка. Это в порядке вещей, такая игра.

Конечно, было неприятно, когда Вальстрём ударил меня, но это дело судей, ничего не поделаешь — надо играть дальше».

Чуть позже тот же Вальстрём сцепился с Никитой Ртищевым, выкрикивая оскорбления ему в лицо, за что получил толчок головой. К счастью для России, судьи не стали удалять Ртищева до конца матча, хотя имели на это все основания. Возможно, оценили уровень провокации от самого американца.

После матча Вальстрём объяснил происходившее на льду тем, что «эмоции — это важная составляющая хоккея». «Мы старались играть жестко, ведь сборная России — непростой соперник. Матч вышел тяжелым, и мы очень довольны победой.

Что кричали друг другу с Ртищевым? Эмоции — это часть хоккея, здесь нет ничего особенного, все нормально», — заверил американец.

Сам Ртищев заявил, что даже не понял, что пытался донести ему Вальстрём, поскольку не владеет английским.

«Американцы пытались вывести нас из себя? У них такой стиль игры.

С Вальстрёмом мы просто немного потолкались немного, ничего особенного не произошло. Не знаю, что он мне говорил, потому что не знаю английского.

В целом мы заработали много ненужных удалений, провели много минут в меньшинстве, что забрало немало сил. Может, из-за этого нас немного не хватило на концовку», — предположил игрок.

Невезение и финал с немцами

Другой нападающий сборной России Александр Хованов считает, что американцы не были лучше отечественной команды и победили в основном за счет везения.

«Мы никак не могли забить, два-три раза попадали в штангу. Надо было проявить больше хладнокровия в каких-то моментах, сделать где-то еще один пас, чтобы вывести партнера на бросок.

Американцы нас ни в чем не превзошли, просто реализовали большинство, а затем им повезло. В этом матче было важно забить первыми, и им это удалось.

Тем не менее мы уверены, что все будет хорошо. В следующем матче с Германией никакой недооценки быть не должно — мы выйдем на эту игру, как на последнюю, и будем сражаться».

Автор единственного гола российской молодежки Александр Романов рассказал, как старался пробудить партнеров в третьем периоде, и тоже заверил, что перед игрой с Германией команда спокойна.

«Пропустили два глупых гола за шесть секунд — это срубило всю игру. Когда я забросил шайбу, то начал махать руками, пытался завести ребят. Но усталость после матча с Канадой сделала свое дело — нам было сложно.

Однако перед последним матчем в группе какого-то особенного давления не испытываем. Здесь в каждой игре нужно побеждать, мы выступаем за всю Россию, за наших болельщиков, и поэтому нам всегда нужна только победа».

Матч с Германией, который для России превращается в финал, состоится 31 декабря в 17.00 мск.