От «Ювентуса» до «Эвертона»: что пережил Анчелотти

Взлеты и падения Анчелотти

За свою карьеру итальянцу не раз приходилось поднимать клубы после затяжного периода провалов. Так, в 1999 году он пришел на пепелище, которое вместо «Юве» оставил Марчелло Липпи. При нем клуб откатился в нижнюю часть турнирной таблицы Серии А, что для европейского гранда было чудовищно.

В первый сезон наставник сумел вернуть «бьянконери» в первую десятку чемпионата Италии, а на следующий до конца боролся за чемпионство, но так и остался вторым.

Ситуация повторилась и на следующий год, после чего Анчелотти покинул пост.

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Следующие восемь лет он провел в «Милане», с которым выиграл много трофеев, в числе которых две победы в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Италии, а также два Суперкубка УЕФА и титул чемпиона Италии.

После этого Анчелотти решил попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Его выбор пал на Английскую премьер-лигу (АПЛ), куда специалиста пригласил лондонский «Челси».

В первом же сезоне под его руководством «синие» смогли оформить «золотой дубль», выиграв чемпионат страны и завоевав Кубок Англии.

Однако следующий сезон оказался провальным, в связи с чем Карло решил вновь сменить обстановку.

В этот раз итальянец оказался у руля другого топа — французского «ПСЖ», который в тот момент еще не являлся таковым. В момент прихода Анчелотти клуб только выкупила катарская компания, которая увеличила финансирование проекта и определила новый вектор его развития. В первый сезон у Карло не получилось громко заявить о себе в Лиге 1, зато на следующий год он уже порадовал чемпионским титулом.

После этого итальянец возглавил мадридский «Реал».

В первый же сезон с Анчелотти «сливочные» завоевали Кубок Испании и долгожданный трофей Лиги чемпионов, который ждали 13 лет.

Эта победа в ЛЧ сделала Карло вторым специалистом после Боба Пейсли, которому удавалось трижды выиграть данный турнир. Затем вместе с итальянским тренером «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Однако после того, как на следующий сезон мадридцы не смогли добыть ни один трофей, итальянец был отправлен в отставку.

Впрочем, он недолго оставался без работы — известного специалиста пригласила к себе мюнхенская «Бавария». Но, как и в случае с последними месяцами, проведенными в «Реале», удача отвернулась от итальянца. Несмотря на то, что в первый год с Анчелотти мюнхенцы уже за три тура до конца праздновали победу в чемпионате Германии, в Лиге чемпионов дальше 1/4 финала им пройти не удалось.

В начале следующего сезона у Карло окончательно испортились отношения с лидерами «Баварии», а команда унизительно уступила «ПСЖ» на групповом этапе Лиги чемпионов (0:3), после чего итальянец был уволен.

В тот момент наставник решил вернуться на родину в надежде, что там фортуна вновь станет к нему благосклонна, и подписал контракт с «Наполи». В первый сезон с Анчелотти команда стала второй в чемпионате Италии, уступив «Ювентусу» 11 очков и не навязав ему реальной борьбы, а во втором — текущем — оказалась в середине таблицы. Кроме того, внутри коллектива вспыхнул серьезный конфликт между игроками и президентом клуба.

Работать в такой обстановке было крайне сложно, и 10 декабря Карло ушел из «Наполи», а спустя две недели было объявлено о том, что он продолжит карьеру в АПЛ.

Старт с «ирисками»

21 декабря 2019 года Анчелотти занял пост наставника «Эвертона». Контракт рассчитан на 4,5 года и, согласно ему, тренер будет получать €4,5 млн за сезон.

Дебют Карло состоялся уже 26-го числа в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Бернли» — была одержана победа со счетом 1:0.

Анчелотти остался доволен результатом, отметив, что соперник оказал достойное сопротивление, и потому победа «ирисок» особенно ценна. Единственный мяч на 80-й минуте встречи забил центральный нападающий Доминик Калверт-Льюин, отличившийся с передачи арендованного у «Монако» Джибрила Сидибе.

«Мы сделали попытку сыграть в три защитника, таким образом, постарались насытить среднюю линию и избежать разрывов. Да, кое в чем мы преуспели, но, безусловно, в каких-то аспектах нужно прибавлять. Думаю, это нормально, так как мне не хотелось сильно что-то менять.

Мне понравились дух команды и превосходная инфраструктура, также я убедился в том, что «Эвертон» – это семья», — сказал Карло «Би-би-си».

После «Бернли» новую команду итальянца ждала встреча с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч вновь завершился удачно для Анчелотти, несмотря на пропущенный гол — «ириски» сумели забить дважды в ответ (2:1). Главным героем встречи оказался все тот же Калверт-Льюин, оформивший дубль. Благодаря этой победе клуб поднялся на десятое место турнирной таблицы с 25 очками.

«Я счастлив. Команда прогрессирует, это важно. Наша цель — показывать хороший уровень игры. Думаю, мы заслужили победу. Я увидел команду с потрясающим духом», — цитирует Анчелотти «Би-би-си».