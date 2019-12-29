Рекорд Хабиба и 4 новых чемпиона UFC: чем бойцы удивили в 2019-м

Главный гангстер мира

Абсолютное и неординарное — это про мышление боссов UFC. Несмотря на то, что промоушен обрел новую жизнь лишь в начале 2000-х, поэтому надоесть никому априори не мог, планку надо держать всегда. Bellator, One Championship по-прежнему подъедают остатки набирающей обороты популярности смешанных единоборств, а UFC, будучи ведущей лигой мира, возлагает на себя ответственность продвигать спорт дальше.

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Идея организовать бой за титул «самого опасного ублюдка» (дословно) пришла в голову Дане Уайту, и уже через несколько месяцев Хорхе Масвидаль в брутальном поединке сошелся с Нейтом Диазом. Зачем это было нужно? Потому что в UFC могут позвать Дуэйна Джонсона вручать Масвидалю пояс, который стоит $50 млн. Могут позволить себе устроить праздник безумия в честь 500-го турнира в истории промоушена. Могут превратить один нокаут в событие года. Да просто потому, что могут.

В MMA, как показывает опыт, мало просто соответствовать обычному уровню и работать в штатном режиме, увеличивая количество ивентов. UFC доказывает, что при должном подходе даже из самой бредовой мысли может получиться что-то стоящее.

А Масвидалю отдельно отходят символические премии за лучший нокаут и прорыв года.

28-0

Хабиб Нурмагомедов никогда не отличался завидной выносливостью и способностью без проблем проводить бои по несколько раз в год, а после купания в лучах славы и вовсе свел количество поединков к минимуму. Он — чемпион, и сам может решать, где и с кем ему драться. Но это никак не изменяет того, что любой бой россиянина наверняка будет возглавлять рейтинг самых ожидаемых событий года.

Победа над Дастином Порье стала уже 28-й в карьере Нурмагомедова. И даже это не главное: всего за какой-то год Хабиб умудрился превратиться из не самого известного, хотя и безмерно талантливого бойца в самого популярного в мире. Покажите хоть одного, который смог так же, — при всем уважении, Конору Макгрегору на это потребовалось куда больше побед и времени.

18 апреля Хабиб будет в третий раз защищать пояс чемпиона UFC в легком весе против Тони Фергюсона. И вряд ли кто-то будет спорить, что именно этот поединок станет главным в 2020 году.

Новые чемпионы

Традиционно самым конкурентным дивизионом UFC считается легкий, где Хабиб побил практически всех, кого мог. К остальным весовым категориям отношение может быть разное, но отсутствие доминирующих чемпионов дает им надежду на новое развитие.

Четыре — именно столько новых обладателей поясов лига получила в 2019-м.

Непобежденный Исраэль Адесанья ворвался в элиту, за один год побив легендарного Андерсона Силву, а также Келвина Гастеллума с Робертом Уиттакером, став чемпионом в среднем весе.

Еще один этнический нигериец Камару Усман сверг с трона в полусреднем дивизионе Тайрона Вудли, который удерживал титул почти три года. А потом еще и разбил Колби Ковингтона, главного болтуна бойцовского мира и друга Дональда Трампа.

Пожарный из Огайо Стипе Миочич вернул себе пояс в тяжелом весе, неожиданно победив некогда лучшего в мире бойца Даниэля Кормье.

Под конец года выстрелил Александр Волкановски из полусреднего дивизиона, в одну калитку закончив чемпионские похождения Макса Холлоуэйя. А его, между прочим, уже короновали как лучшего бойца своей категории в истории.

Все это значит только одно — конкуренция в UFC растет, несмотря на распространенное иное мнение, а 2020-му явно суждено стать годом крутых реваншей.

Большие трансферы

Никак нельзя перестать говорить о том, что 2019-й получился крайне насыщенным с точки зрения действий управленцев. Да, это не совсем по правилам, так как UFC и OneFC совершили первый в бойцовской истории обмен еще в прошлом году — Деметриус Джонсон отправился покорять Сингапур, а в обратном направлении последовал Аскрен. Но все же... Мышонок, бывший доминирующий чемпион UFC в наилегчайшем весе (он владел поясом с 2012-го), дебютировал в OneFC только в марте, и пока у него все складывается здорово.

Чего нельзя сказать об Аскрене, которого UFC заставил завершить карьеру за три боя. Все прошли в 2019-м: тот самый нокаут от Масвидаля, тяжелая и спорная победа над Робби Лоулером и последнее, обиднейшее поражение от ветерана Демиана Майи. Сейчас уже с уверенностью можно говорить, что UFC ошибся, поменяв Аскрена на свою легенду, но это история.

В конце концов, если бы не Бен, то не было бы и восхождения Масвидаля, и пояса «самого опасного ублюдка».

Еще один важный переход состоялся под конец года — Рори Макдональд поменял Bellator на Professional Fighters League (PFL). Дело, конечно же, в деньгах. Но, если смотреть на вопрос масштабнее, то в свое время канадец уходил в Bellator из UFC и стал там одним из главных бойцов в ростере. Сейчас в Bellator правит Дуглас Лима, которому Рори и уступил в своем последнем бою.

Лиг становится все больше, деньги в бойцовский мир текут рекой. Какие еще нужны доводы в пользу того, что ММА — самый развивающийся спорт мира?

Угасающий Император

Карьера Федора Емельяненко в последние годы довольно часто становится поводом для насмешек. Собственно, эта участь ожидает любого бойца, который не может вовремя уйти. В январе россиянин проиграл Райану Бэйдеру, после чего так и не смог найти себя в Госдуме и Союзе MMA России, решив снова вернуться.

Но смотреть на очередные провалы Емельяненко-старшего, мягко говоря, зрелище не самое приятное. Поэтому Последнему Императору организовали прощальное турне. 29 декабря он попрощался с Японией, победив Куинтона Джексона, а до конца карьеры проведет еще два поединка. Хотелось бы верить, что в России. По крайней мере, в Bellator в этом заинтересованы.

Важно понимать: Емельяненко уже совсем не тот, но это не мешает ему зарабатывать по $2 млн за бой. С мотивацией, надо полагать, все ясно.

В целом же год получился довольно странным на возвращения. Люк Рокхольд, Фрэнки Эдгар, Крис Вайдман, Кейн Веласкес — это еще не самый широкий список древних легенд, которые неожиданно захотели вернуться в большую лигу, но с треском провалились. Наступило время молодых.

Новый российский чемпион?

Это к разговору о молодежи. Россиянин Петр Ян может по праву возглавить рейтинг бойцов, за короткий срок добившихся существенных успехов. Три боя в 2019-м и три победы, включая одну над Юрайей Фэйбером, не последним человеком в MMA. Сейчас Ян — претендент на титульный бой в легчайшем весе, но чемпион Генри Сехудо драться с российским бойцом не хочет, из-за чего Петру какое-то время придется подождать.

Про Сехудо, объективно говоря, плохо говорить запрещено. После ухода Деметриуса Джонсона UFC всерьез раздумывал над тем, чтобы закрыть наилегчайший дивизион. Потом появился Генри, вернувший интерес к весу странноватым поведением и бросанием вызовов женщинам, и это сработало. По сути, он спас не только дивизион, но и всех бойцов, выступающих в нем.

Яну придется ждать, пока Сехудо подерется с Жозе Алду, а потом уже, может быть, снизойдет и до него. В любом случае, уже в 2020-м у России может появиться еще один чемпион в UFC.