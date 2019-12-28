Рекорды и слезы: как ученицы Тутберидзе пробились в Европу

Драма Медведевой

Последний день чемпионата России, в который женщины разыгрывали медали и путевки на чемпионат Европы, превратился в настоящую драму.

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Сначала стало известно о снятии с соревнований Евгении Медведевой, которая в короткой программе выступала со сломанным коньком, перемотанным шнурками и скотчем, а на утренней тренировке перед произвольной поняла, что с таким инвентарем 11 прыжков сделать не сможет.

Перед началом прокатов фигуристка заявила в эфире Первого канала, что снимается с соревнований и больше в этом сезоне ни на одном турнире не выступит.

Также двукратная чемпионка мира сразу объявила музыку к своей произвольной программе следующего сезона — это будет микс композиций из выступления Cirque du Soleil «Alegria».

Чуть позже Медведева отдельно обратилась к своим поклонникам в Instagram.

«Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни. А сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лед.

Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Невозможно кататься на больших соревнованиях в новой обуви, а старая сегодня просто разваливалась», — пояснила спортсменка.

Но закончила Медведева свою речь на позитивной ноте, отметив, что ее можно будет увидеть в главной роли на новогоднем шоу в Москве с 30 декабря. Правда, первые пару дней Евгения не сможет исполнять прыжки, так как будет разнашивать новые коньки, но после этого все должно вернуться на круги своя.

Тем не менее свой шанс побороться за тройку на чемпионате России и пробиться таким образом на чемпионат Европы спортсменка упустила. А ведь он, как оказалось после слабого проката Александры Трусовой, реально был.

Попытка четверного и провал Туктамышевой

После снятия Медведевой с турнира драма начала происходить уже на льду. Евгения должна была выступать первой в финальной разминке, куда попадают сильнейшие по итогам короткой программы, но из-за ее отсутствия выходить на лед сразу после короткой разминки пришлось Елизавете Туктамышевой.

Подопечная Алексея Мишина, которая совсем недавно, в 23 года (!), выучила четверной тулуп, решила впервые исполнить его на соревнованиях, но допустила падение.

После этого вся программа начала разваливаться на глазах. Судя по всему, Императрица считала, что только в четверном ее надежда на попадание в тройку, и после этой неудачи психологически просела.

Фигуристка исполнила с ошибкой на приземлении даже фирменный тройной аксель, коснулась льда рукой на тройном флипе, с трудом выехала с тройного риттбергера — в общем, была куча недокрутов.

Всего 128,89 балла за произвольную и 204,63 в сумме — для попадания на пьедестал этого было, конечно, недостаточно, и Туктамышева стала в итоге четвертой после Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой.

После проката Елизавета с выдержкой императрицы сумела показать хорошую мину при плохой игре.

«Четвертое место после трех выдающихся фигуристок — это весьма приятно, так что я рада такому результату.

Также я довольна тем, что попыталась исполнить четверной и потом боролась до конца. Катанием я более-менее удовлетворена.

Мой тренер Алексей Николаевич сказал, что я молодец, но только не понял, почему я не очень хорошо прыгнула риттбергер. Наверное, первый раз в жизни так его исполнила. Ну что ж, завтра на показательных выступлениях будет весело», — подытожила фигуристка.

Мишин объяснил неудачу своей ученицы тем, что она попыталась совместить в программе четверной тулуп и тройной аксель.

«Трудно соединить тройной аксель и четверной в одной программе. Вот и вся причина. Лиза пробует тулуп только несколько недель»,

— передает слова специалиста Sport24.

А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова увидела одну из возможных причин провала Туктамышевой в том, что она была вынуждена выходить на лед первой в финальной разминке, хотя изначально предполагала, что будет второй после Медведевой.

«Ох, Лиза! Вот понимаете, снятие Жени и отсутствие шести дополнительных минут для разминки элементов на полу и концентрацию, возможно, сказались, на прокате Лизы.

Я не говорю 100%, что это повлияло, но могло. Спортсмены ведь готовятся к выходу с тех пор, как вытащили свой порядковый номер. С этого момента они рассчитывают минуты приезда на каток, время на разминку, на то, чтобы надеть ботинки…» — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Рекордный прокат Щербаковой

Следующей фигуристкой с элементами ультра-си в финальной разминке была Анна Щербакова, и на правах действующей чемпионки России она выдала такой прокат, что вся арена встала.

Во-первых, она сумела впервые на официальных соревнованиях исполнить четверной флип (правда, со степ-аутом, за что ей сняли один балл).

Во-вторых, Анна показала безумно сложный каскад четверной лутц + тройной тулуп, за который сразу получила 19,97 балла, а затем также исполнила сольный четверной лутц, оцененный судьями в 15,94.

В-третьих, девушка сумела соединить всю эту сумасшедшую сложность с таким легким и нежным катанием, словно ее тело вообще не имело никакого веса. Идеальный сплав техники и выразительности, какого в этом сезоне добивалась, пожалуй, только Алена Косторная, теперь показала и Щербакова.

Немудрено, что девушка набрала оценки выше мировых рекордов — 184,84 за произвольную программу (рекорд — 166,62) и 261,87 балла в сумме (рекорд — 247,59).

Однако официально эти достижения Щербаковой не будут признаны Международным союзом конькобежцев (ИСУ), так как она показала их на внутрироссийском турнире, который проходит не под эгидой ИСУ.

Тем не менее Анну это вряд ли сильно беспокоит — она в любом случае защитила свой титул чемпионки страны.

«Я сильно нервничала, но теперь очень рада, что смогла отобраться в сборную на чемпионат Европы и не испортила себе настроение накануне новогодних праздников.

Довольна, в первую очередь, своим выступлением. Хотя были некоторые помарки, но в целом я справилась. В ближайшее время буду работать над тройным акселем. Постараюсь его довести до ума и вставить в свои программы», — пообещала Щербакова.

Нервы Косторной и обидные два балла

Следом за Анной на лед вышла Алена Косторная. По крайне напряженному выражению лица было понятно, что заоблачные оценки Щербаковой ее изрядно смутили.

Тем не менее два сложнейших своих элемента — тройной аксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп — фигуристка в образе вампира исполнила великолепно.

Затем Алена неожиданно показала несколько неуверенные выезды с более простых прыжков, вроде двойного акселя и тройного тулупа, который шел в каскаде с флипом, но грубых ошибок не допустила. У этой девушки просто железные нервы.

В сумме Косторная получила 259,83 балла, уступив Щербаковой каких-то два очка, однако после проката заявила, что не удовлетворена своим выступлением.

«Прокатом я недовольна, могу выступать гораздо лучше. На тренировках я все делала, так что для меня странно, что я сегодня плохо провела разминку, а потом и не очень выступила.

Тем не менее я рада, что удалось отобраться на чемпионат Европы», — отметила спортсменка.

Хореограф и тренер из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Косторная уже начала разучивать четверной сальхов и делает успехи в этом направлении.

«Чтобы позволить себе допускать шероховатости, надо выполнять четверной, и Алена уже начала делать сальхов. Были хорошие попытки — осталось докрутить и выехать.

Утром перед произвольной Косторная просила разрешения его потренировать, но мы ее остановили — важно было не получить травму, выступить и отобраться на главные старты», — цитирует специалиста ТАСС.

Трагедия Трусовой

После выступления Косторной ожидалось, что борьбу за первое место Щербаковой навяжет королева четверных Трусова, но из-за долгого ожидания и последнего стартового номера она банально перегорела.

Падение с четверного флипа и лутца, «бабочка» на четверном тулупе — все это поставило крест на шансах спортсменки побороться за золото или даже за серебро. Но вот занять третью строчку, на которой в тот момент располагалась провалившая свою произвольную программу Туктамышева, было вполне возможно.

И Трусова собралась на финальную часть программы, выдав сложнейшие каскады четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной риттбергер.

Это позволило ей набрать 226,34 балла и завоевать бронзу ЧР, завершив комплектование состава сборной на чемпионат Европы. Так что слезы после проката вскоре сменились улыбкой.

«Я недовольна собой, буду работать дальше. Традиционно закрываю чемпионат России, и это оказывает давление на меня, потому что я не люблю выступать последней. Из-за этого сегодня волновалась.

На финале Гран-при я не так сильно расстраивалась из-за неудач, потому что пошла на многие новые прыжки, но здесь на тренировках и на разминке я все хорошо исполняла, так что мне было очень обидно, что не получилось показать этого в прокате. Но сейчас расстройство прошло», — рассказала Русская Ракета.

Теперь золотое трио Тутберидзе ждет первое в карьере выступление на взрослом чемпионате Европы, который пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.