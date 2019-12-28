«Трагически ужасно»: Медведева снялась с чемпионата России

28 декабря, меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию, громыхнула шокирующая новость:

Евгения Медведева снялась и не поборется за медали турнира и попадание в сборную на главные старты.

После короткой программы спортсменка занимала пятое место, став последней из фигуристок, кому удалось преодолеть рубеж в 70 баллов.

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Это достижение было особенно ценным, учитывая проблемы, которые случились у подопечной Брайана Орсера. На тренировке в Красноярске за день до соревнований Медведева неудачно упала, что привело к очень серьезным последствиям.

Во-первых, спортсменка повредила ногу, из-за чего испытывала болевые ощущения на всех прокатах, но еще больше проблем ей доставил редкий инцидент — при приземлении был поврежден ботинок одного из коньков.

В Красноярске у Медведевой не было запасных вариантов обуви, и она со своей командой вынуждена была искать новые коньки в местном специализированном магазине. Вот только коньков необходимого уровня там не нашлось.

«Она пришла днем в сопровождении тренеров. Прошла, посмотрела все, выбрала коньки Edea. У нас представлены Edea Overture, Edea Chorus, она выбрала Chorus 24-го размера. Стоят они 20 тысяч рублей.

Те, что купила Евгения, скажем так, по классу на три уровня ниже того, что ей требуются. Переживаем, как она будет выступать», — приводит Sports.ru слова продавщицы магазина.

Во время короткой программы комментаторы в прямом эфире Первого канала рассказывали, что спортсменка катается на новых коньках, отмечая ее спортивный подвиг, поскольку новые ботинки неизбежно привели бы к проблемам для стоп, в том числе и натиранию ног до крови.

Реальность же оказалась иной: Медведева каталась в старых ботинках, перемотав поврежденный конек изрядным количеством клейкой ленты, которую начала срывать прямо в зоне Kiss and Cry по окончании проката.

На разминке перед стартом у Медведевой не получилось сделать вообще ни одного прыжка, но при этом всю свою программу двукратная чемпионка мира смогла выполнить полностью и без ошибок, благодаря чему с результатом 71,08 получила неплохую стартовую позицию перед произвольной программой.

«Я сделала максимум из того, что я могла. К сожалению. Болит нога. Ботинки просто сломаны, это те же коньки. Вчера был очень сложный день. Во-первых, неприятное падание на тренировке, после которого оказалось, что ботинок сломан. Потом мы оперативно попытались найти новую пару, но не нашлось ни моей модели, ни моего размера.

Лучшее, что было — это коньки, которые предназначены для новичков. Сняли лезвия с этих ботинок, поставили на новичковые. Я попробовала на них покататься — ничего хорошего не вышло. Мы сняли с тех, поставили обратно на эти. Придумали максимум возможного, — рассказывала сама Медведева в пятницу вечером.

— На тренировке успела сделать примерно так же, как и сейчас в прокате. На разминке у меня не получилось ничего сделать.

Я старалась вообще не думать, а довериться тренировке. Пока не могу сказать, что думаю. Чувствую себя очень растерянной, это неприятно. Буду пытаться завтра. Главное, я справилась с нервами. Справилась с тем, что у меня тряслись коленки. С тем, что у меня тряслись руки. Мы с Брайаном после разминки заматывали скотчем мой ботинок до такой степени, что… в общем, справились на сегодня».

Однако проблемы с инвентарем никуда не делись. Утром в день произвольного проката подопечная Орсера была вынуждена досрочно покинуть тренировку, и в итоге за час до старта произвольной программы ее фамилия пропала из списка участниц.

Таким образом, теперь Евгения, вероятно, не сможет не только побороться за медали чемпионата страны, но автоматически и попасть в сборную на главные старты — чемпионаты Европы и мира.

Если, конечно, Федерация фигурного катания России перед мировым форумом, как в прошлом году, не сделает дополнительным этапом отбора финал Кубка России. Тогда там соревновались за третью квоту в национальной команде пропустившая ЧР из-за болезни Елизавета Туктамышева и как раз Медведева, которая выиграла турнир, а потом взяла сенсационную бронзу на ЧМ.

Но тогда федерация пошла на такой шаг из-за неуверенности в кадровом составе сборной по итогам чемпионата Европы, где Станислава Константинова откровенно провалилась. Сейчас же тройка тех, кто отберется, будет безоговорочным топ-3 фаворитов на континентальном первенстве...

Так что, похоже, сезон для Медведевой фактически закончен, что обидно — совсем не по ее вине. Она в Красноярске была хороша.

Орсер назвал произошедшее настоящей трагедией. По словам тренера, сломавшимся конькам Евгении было всего несколько недель, так что объяснить их неожиданный выход из строя действительно сложно.

«Евгения была в потрясающей форме, полностью готова к чемпионату России, и, конечно, мы не так рассчитывали закончить этот сезон. Это трагически ужасно после тяжелой работы», — приводит слова специалиста Sport24.