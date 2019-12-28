Прощальное турне Императора: Емельяненко подерется в Японии

29 декабря легенда смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проведет один из последних поединков в своей карьере. В японской Сайтаме он сразится с американцем Куинтоном «Рэмпейджем» Джексоном на шоу Bellator 237.

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Емельяненко, которому уже 43 года, за свою профессиональную карьеру 38 раз побеждал в ММА, проиграл всего шесть встреч, а один из боев был признан не состоявшимся.

В Японии Федор в последний раз бился аж в 2015 году, причем поединок прошел 31 декабря, то есть почти ровно четыре года назад. Это был первый бой Емельяненко после возвращения, и тогда он оказался сильнее индийца Джайдипа Сингха. Стоит также отметить, что в Японии очень любят ММА, а российский боец является одним из главных кумиров местной публики.

Однако в нынешней ситуации есть угроза того, что на этот раз Федор расстроит своих фанатов.

Поединок, который Емельяненко провел последним, состоялся в январе 2019 года, и завершился очень печально для россиянина. В финале Гран-при Bellator Федор за 35 секунд проиграл американцу Райану Бейдеру.

Казалось бы, что после такого сокрушительного провала Последний император объявит о завершении карьеры, однако вместо этого он подписал контракт с организацией на прощальное турне из трех боев.

Накануне боя Емельяненко заверил, что прекрасно готов к поединку с Джексоном, а старые травмы не сильно помешали тренировочному процессу.

«Чувствую себя хорошо. В понедельник мы прилетели, сейчас идет адаптация. Удалось провести полноценную подготовку, но все будет видно в бою. Беспокоили травмы, но пока терпимо.

Тактика на бой с Джексоном? Конечно, это секрет. Но готовились к бою максимально универсально. Подводились к нему со всех сторон: в стойке, в партере.

Изменились ли мои тренировки с возрастом? По-прежнему стараюсь сохранять нагрузки, но возраст дает о себе знать. Уже не так хорошо восстанавливается мой организм. Но молодежи пока не уступаю», — приводит слова бойца Sport24.

Тренер россиянина Александр Мичков в интервью News.ru рассказал, что во время подготовки к поединку никакие травмы и болячки не беспокоили Последнего императора. При этом он отметил, что смена часовых поясов не сыграет для Федора большой роли, потому что он отправился в Японию заранее для акклиматизации.

«Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтет порубиться с ним чисто на руках»,

— заявил специалист.

Менеджер Емельяненко Джерри Миллен, который всегда сопровождает российского бойца на турнирах и решает все организационные вопросы, отметил, что бой будет особенным для обоих спортсменов, которые давно знакомы и уважают друг друга.

«Джексон всегда был первым выбором. Говорили еще о Джоше Барнетте, но Куинтон был интереснее, он — воин. Он уважает Федора очень сильно. На пресс-конференции в Токио, которая была несколько месяцев назад, он высказывался крайне уважительно о Федоре. Они знают друг друга еще со времен Pride, дрались в одних шоу много раз. Это нечто особенное. Два великих бойца покажут отличный бой, и кто бы ни победил, мы увидим уважительное отношение друг к другу. А это сейчас не всегда бывает», — заявил Милнер.

Соперник Федора не самый простой спортсмен. Американец является бывшим чемпионом UFC и Pride FC. Он побеждал столько же, сколько и Емельяненко — 38 раз, но вот поражений на его счету больше — 13.

В своих последних трех боях Джексон проиграл Мухаммеду Лавалю и Чейлу Соннену, которого Емельяненко досрочно победил в 2018 году в полуфинале Гран-при, а также одолел бразильца Вандерлея Силву.

Во время официальной церемонии взвешивания Джексон оказался тяжелее соперника на 11 килограмм (120,2 кг против 109 кг Федора). Эта цифра оказалась несколько неожиданной, потому что последние четыре боя его вес не превышал 115 кг. Таким образом, Емельяненко встретится с самым тяжелым соперником в своей карьере.

Делясь ожиданиями от поединка, Джексон весьма лестно отозвался о российском бойце, отметив, что сам является поклонником Последнего императора.

«Федор — очень крутой соперник. Он будет первым настоящим тяжеловесом, с кем я встречусь. Думаю, это отличный и сложный вызов. Я люблю Федора. Я его огромный фанат. Я не буду сидеть и говорить о его слабостях. У него их нет», — заявил Куинтон.

Поединок Емельяненко и Джексона пройдет 29 декабря и начнется примерно в 8.00 по московскому времени. Накануне, после церемонии взвешивания, российский боец обратился к своим поклонникам.

«Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв», — написал Последний император в Instagram.