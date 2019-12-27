Медведева снялась: ученицы Тутберидзе бьются за Европу. LIVE

Грачева — молодец! Сумела собраться на финальную часть программы и показала в конце каскад тройной флип + двойной тулуп.
В целом этот нежный вальс хорошо подходит юным фигуристкам — у них хорошо получается вжиться в образ романтичной девушки прошлого века.
Ой-ой-ой, не сумела девушка после короткой «передышки» в виде хореодорожки перестроиться вновь на прыжки. Или силы уже закончились? В общем Анастасия присела на «пятую точку» на последнем прыжке в каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Причем это было не падение, а именно приседание, словно сил в ногах у фигуристки уже не осталось.
Наконец вальс немного замедляется, в музыку вкладывается больше лирики, и Грачева уходит в аккуратную дорожку шагов, раскрывая образ своей нежной, хрупкой и чувственной героини.
Под звуки размеренного вальса фигуристка стартует с места в карьер и исполняет двойной аксель + тройной тулуп, сольный тройной флип, тройной лутц, двойной аксель — прыжки реально идут без передышки, как один затяжной каскад. Невероятно насыщенные программы у всех российских девушек.
На льду — Анастасия Грачева из Москвы! Она катается под композицию «Анюта» Гаврилина.
В ожидании баллов Ксения поздравила маму с наступающим. Присоединяемся! Оценки Цибиновой:
По скорости ей удается выдерживать четкий темп танго и выделять акценты характерными жестами или отчаянными движениями всего корпуса, что позволяет лучше передать метания героини. Правда, все же чувствуется, что девушка еще довольно юна для таких страстных тем — эти переживания смотрятся немного искусственно в ее исполнении.
Но это уже придирки по мелочам — в целом Цибинова показала великолепный прокат.
Ксения поддерживает высокий уровень, заданный своей тезкой, и штампует прыжки один за другим: тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной лутц, флип, риттбергер — все удается юной фигуристке!
А теперь время выступать Ксении Цибиновой, ученицы Сергея Давыдова! Она катается под темпераментное «Tango Valentino».
Оценки Синицыной:
И финальный каскад тройной флип + двойной тулуп сделан без сучка без задоринки! Технически все было прекрасно.
Что касается артистизма, то и тут Синицына справилась блестяще для юниорки, заворожив своим магическим танцем. Немало движений в восточном стиле, рассыпанных по всей программе, также помогли ей погрузиться в образ.
Музыка становится более напряженной, барабаны нарастают, Ксения начинает все быстрее скользить, но элементы не теряют в своем качестве. Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной тулуп и еще один двойной аксель были исполнены без проблем.
Звучат умиротворяющие мантры под ритм негромкого барабана, и девушка чисто исполняет двойной аксель, тройной флип и тройной риттбергер.
Открывает выступления ученица Светланы Пановой Ксения Синицына! Она катается под замысловатые мотивы «Vajrasattva Mantra» в образе восточной красавицы.
Началась первая разминка!
Итак, сейчас нас ждет выступление первой группы в таком составе:
Что касается Евгении Медведевой, то она, судя по всему, снялась с произвольной программы. В СМИ появилась информация о том, что ее имя не значится в стартовом протоколе, размещенном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Известно, что у фигуристки были проблемы с коньками — она сломала один ботинок на тренировке перед короткой программой, замотала его шнурками и скотчем и сумела выступить без серьезных помарок, заняв промежуточное пятое место.
Однако состояние ботинка все равно вызывало опасения. На утренней тренировке перед произвольной Евгения провела на льду немного времени и досрочно покинула каток. Возможно, спортсменка пришла к выводу, что не сможет показать хорошего выступления с неисправным инвентарем.
Фигуристка Евгения МедведеваРИА Новости
Основную конкуренцию им должна составить 23-летняя ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая владеет тройным акселем и в произвольной программе собирается исполнять в каскаде с двойным тулупом. Также известно, что недавно Императрица разучила четверной тулуп и даже показывала его на тренировках в Красноярске. В официальной заявке этот элемент не значится, но сюрприза ожидать можно.
Очевидными фаворитами накануне произвольной программы являются ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная (заявляет сольный тройной аксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп), Анна Щербакова (собирается делать четверной лутц +тройной тулуп, четверной флип, четверной лутц) и Александра Трусова (четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп).
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награжденияMassimo Pinca/Reuters
После короткой программы турнирная таблица выглядит таким образом (изображение увеличится при клике):
Сами прокаты должны начаться в 14.30 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы женщин на чемпионате России. Топ-3 фигуристок по итогам турнира будут представлять страну на грядущем чемпионате Европы.