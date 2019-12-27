Медведева снялась: ученицы Тутберидзе бьются за Европу. LIVE

По скорости ей удается выдерживать четкий темп танго и выделять акценты характерными жестами или отчаянными движениями всего корпуса, что позволяет лучше передать метания героини. Правда, все же чувствуется, что девушка еще довольно юна для таких страстных тем — эти переживания смотрятся немного искусственно в ее исполнении.

Но это уже придирки по мелочам — в целом Цибинова показала великолепный прокат.