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Попасть на ЧЕ: пары бьются на чемпионате России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольный танец. ОНЛАЙН

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у танцевальных дуэтов.
Трансляция
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10:38

Софья Шевченко и Игорь Еременко продолжают соревнования.

10:37

В любом случае — пока что на первое место поднимаются Евдокимова и Базин. 109.26 балла за произвольный танец и 180.68 в сумме.

10:35

Отлично поработали над хореографией фигуристы. Что касается элементов, то все выполнили на высшем уровне, чисто и «в тему». Кроме твизлов. Егор свое вращение сорвал, едва не упав.

10:31

Бронзовые призеры чемпионата России прошлого года Софья Евдокимова и Егор Базин на льду.

10:30

Но только 96.75 балла за произвольный танец и 154.28 в общей сумме.

10:27

Очень сложное в техническом плане выступление. Показали петербуржцы новые элементы, новую поддержку с прокатами и вращениями. Высокий риск ошибиться и получить травму, но это было оправданно. Настоящий цирк в хорошем понимании этого слова показали фигуристы. Даже «колесо» сделали.

10:23

Попробуют подвинуть их с первого места Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин.

10:22

107.17 балла за произвольную программу и 176.21 в сумме!

10:19

Сразу видно, что номер исполнили подопечные Александра Жулина. Вращения и твизлы на высшем уровне, дорожка шагов — тоже. Разве что позицию немного потеряли партнеры, будто сами по себе, а не в паре.

10:15

На льду Ксения Конкина и Павел Дрозд.

10:10

Вышли на разминку фигуристы из второй группы: Ксения Конкина / Павел Дрозд (Москва); Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин (Санкт-Петербург); Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская область); Софья Шевченко / Игорь Еременко (Москва); Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Москва).

10:08

Не стал Колосовский дожидаться оценок судей. 75.66 балла за произвольный танец, 115.73 — в сумме. Это пока что последнее место.

10:05

Очень даже неплохое выступление самой юной пары сегодняшних соревнований. Выполнили вращения и поддержку на высшем уровне, твизлы чуть хуже, но с плюсами.

10:01

Елизавета Пасечник и Егор Колосовский закрывают первую разминку.

10:00

85.91 балла за произвольную программу и 141.17 — по сумме. Балл штрафа схлопотали за превышение допустимого времени, выделенного на поддержку.

09:57

В отличие от первых двух пар Юлия и Анатолий выступили более энергично. Правда, в технике не сильно превзошли соперников. На твизлах немного хуже выступила Юлия, зато поддержка получилась очень даже здравой, как и дорожка.

09:53

Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко на очереди.

09:52

По произвольному танцу обошли Миронову с Устенко (86.45 балла), а вот по общей сумме все же остались ниже — 138.69.

09:49

Начали танец с не самой убедительной хореографической дорожки, но затем выполнили ряд весьма эффектных элементов. И твизлы высшего уровня, и поддержка крайне опасная и сложная технически. Правда, последнее совместное вращение Михаил завалил и свою партнершу подвел.

09:45

Мария Игнатьева и Михаил Брагин продолжают программу.

09:44

84.70 балла получают фигуристы за произвольную программу. В общей сумме — 140.58 балла.

09:41

Оригинально подошли к номеру Екатерина и Евгений. Можно выделить поддержку в середине программы, которая была после дорожки на одной ноге. А вот твизлы фигуристы смазали, а также хореографическую дорожку Устенко завалил.

09:37

Пара Екатерины Мироновой и Евгения Устенко открывает произвольную программу в танцах на льду.

09:31

Первая группа фигуристов вышла на разминку.

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09:30

Представляют судейский корпус.

09:26

Первая группа фигуристов выглядит следующим образом: Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург); Мария Игнатьева / Михаил Брагин (Свердловская область); Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко (Москва); Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область).

09:25

Всего произвольный танец сегодня покажут 14 пар.

09:20

Начало прокатов — в 09.30 по московскому времени.

09:15

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске продолжаются соревнования танцевальных пар, которые покажут сегодня свою произвольную программу. После ритм-танца лидирует дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов.