Попасть на ЧЕ: пары бьются на чемпионате России. LIVE

Софья Шевченко и Игорь Еременко продолжают соревнования.
В любом случае — пока что на первое место поднимаются Евдокимова и Базин. 109.26 балла за произвольный танец и 180.68 в сумме.
Отлично поработали над хореографией фигуристы. Что касается элементов, то все выполнили на высшем уровне, чисто и «в тему». Кроме твизлов. Егор свое вращение сорвал, едва не упав.
Бронзовые призеры чемпионата России прошлого года Софья Евдокимова и Егор Базин на льду.
Но только 96.75 балла за произвольный танец и 154.28 в общей сумме.
Очень сложное в техническом плане выступление. Показали петербуржцы новые элементы, новую поддержку с прокатами и вращениями. Высокий риск ошибиться и получить травму, но это было оправданно. Настоящий цирк в хорошем понимании этого слова показали фигуристы. Даже «колесо» сделали.
Попробуют подвинуть их с первого места Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин.
107.17 балла за произвольную программу и 176.21 в сумме!
Сразу видно, что номер исполнили подопечные Александра Жулина. Вращения и твизлы на высшем уровне, дорожка шагов — тоже. Разве что позицию немного потеряли партнеры, будто сами по себе, а не в паре.
На льду Ксения Конкина и Павел Дрозд.
Вышли на разминку фигуристы из второй группы: Ксения Конкина / Павел Дрозд (Москва); Ольга Бибихина / Даниил Зворыкин (Санкт-Петербург); Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская область); Софья Шевченко / Игорь Еременко (Москва); Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов (Москва).
Не стал Колосовский дожидаться оценок судей. 75.66 балла за произвольный танец, 115.73 — в сумме. Это пока что последнее место.
Очень даже неплохое выступление самой юной пары сегодняшних соревнований. Выполнили вращения и поддержку на высшем уровне, твизлы чуть хуже, но с плюсами.
Елизавета Пасечник и Егор Колосовский закрывают первую разминку.
85.91 балла за произвольную программу и 141.17 — по сумме. Балл штрафа схлопотали за превышение допустимого времени, выделенного на поддержку.
В отличие от первых двух пар Юлия и Анатолий выступили более энергично. Правда, в технике не сильно превзошли соперников. На твизлах немного хуже выступила Юлия, зато поддержка получилась очень даже здравой, как и дорожка.
Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко на очереди.
По произвольному танцу обошли Миронову с Устенко (86.45 балла), а вот по общей сумме все же остались ниже — 138.69.
Начали танец с не самой убедительной хореографической дорожки, но затем выполнили ряд весьма эффектных элементов. И твизлы высшего уровня, и поддержка крайне опасная и сложная технически. Правда, последнее совместное вращение Михаил завалил и свою партнершу подвел.
Мария Игнатьева и Михаил Брагин продолжают программу.
84.70 балла получают фигуристы за произвольную программу. В общей сумме — 140.58 балла.
Оригинально подошли к номеру Екатерина и Евгений. Можно выделить поддержку в середине программы, которая была после дорожки на одной ноге. А вот твизлы фигуристы смазали, а также хореографическую дорожку Устенко завалил.
Пара Екатерины Мироновой и Евгения Устенко открывает произвольную программу в танцах на льду.
Первая группа фигуристов вышла на разминку.
Представляют судейский корпус.
Первая группа фигуристов выглядит следующим образом: Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург); Мария Игнатьева / Михаил Брагин (Свердловская область); Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко (Москва); Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область).
Всего произвольный танец сегодня покажут 14 пар.
Начало прокатов — в 09.30 по московскому времени.
На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске продолжаются соревнования танцевальных пар, которые покажут сегодня свою произвольную программу. После ритм-танца лидирует дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов.