Совершить чудо: Игнатов пробивается на Европу. LIVE

Александр Самарин закрывает вторую разминку.
159.33 балла получает Даниил за программу и 240.21 в сумме.
Этери Тутберидзе дожидаться своего ученика не стала.
Начал с каскада тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, но с четверных лутца и флипа упал дважды. Затем еще и на акселе «бабочку» исполнил. Чисто сделал каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной флип + тройной тулуп и сольный лутц в три оборота.
Даниил Самсонов на очереди. Самый юный участник турнира.
154.21 балла за произвольную программу и 233.82 в сумме у Воронова.
Кровь из носа течет у Сергея. Прикрывается он как может, чтобы судьи не видели.
Тройной тулуп выполнил чисто, а затем едва не упал с тройного акселя. Сразу, правда, исправился, сделав каскад тройной аксель + тройной тулуп. Тройной риттбергер также получился на плюсы, тройной лутц с небольшой ошибкой.
Самый возрастной фигурист на турнире вышел на лед — Сергей Воронов.
147.74 балла за программу и в общей сумме 225.77 балла получает Андрей.
Сорвал с самого начала же каскад, едва не упав с первого прыжка. Зато каскад четверной сальхов + двойной тулуп чисто. Двойной лутц сорвал, тройной риттбергер — тоже. Слишком не удалась программа у петербуржца, оказался он не готов к прокатам.
Андрей Зубер на очереди.
144.18 балла за прокат и 222.79 в сумме у Свириденко.
Четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой и падение с тройного акселя, чистый тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп с небольшой помаркой. Сорвал каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов. Слабое выступление.
Леонид Свириденко вышел на лед.
На лед вышли фигуристы из второй группы: Леонид Свириденко (Санкт-Петербург); Андрей Зубер (Санкт-Петербург); Сергей Воронов (Москва); Даниил Самсонов (Москва); Александр Самарин (Москва).
177.70 балла за произвольную программу и 253.42 в сумме. Это временное лидерство.
С помаркой выполнил первый каскад четверной сальхов + ойлер тройной сальхов, зато чистейший сольный сальхов в четыре оборота. Тройной лутц также сделан на плюсы, как и каскад тройной аксель + тройной тулуп с тройным флипом + двойной тулуп. Тройной риттбергер выполнил с небольшой помаркой. Доволен своим выступлением Артур.
Артур Даниелян закрывает первую разминку.
112.08 балла за произвольную программу и даже 200-т не набрав в сумме — 181.39 балла.
Упал при заходе на тройной тулуп в начале программы, затем исправился и сделал элемент. Двойной аксель чисто, каскад двойной лутц + тройной тулуп с помарками. Ни одного четверного прыжка, неспособен их прыгать Владислав.
Владислав Катичев продолжает прокаты.
159.30 балла в произвольной программе, пока что это первый результат, но по сумме все равно последний — 220.73 балла. Провал в короткой программы дал о себе знать.
Говорил Владимир про пять четверных прыжков, но показать все не удалось. Была и «бабочка», были и недокруты. Можно выделить четверной лутц, а также четверной сальхов с небольшой помаркой.
Следующий на очереди Владимир Самойлов.
146.80 балла за «произволку» и 221.80 в сумме.
Неудачно начал свой номер. Едва не упал с первого же прыжка, приземлившись на руку после четверного тулупа. Затем последовала «бабочка» при каскаде, тройной аксель тоже едва не завалил, но едва-едва устоял. Затем вроде раскатался, но много баллов не доберет.
Еще один фигурист из школы «Москвич» — Егор Мурашов.
147.95 балла за произвольный прокат и 223.81 в сумме. Зафиксировали недокрут на одном прыжке.
С трудом приземлил первый прыжок и едва не сорвал первый каскад, но в целом программу свою выполнил. Очень даже энергично и достойно.
Илья Яблоков открывает соревнования.
Фигуристы вышли на разминку.
Первая группа выглядит следующим образом: Илья Яблоков (Москва); Егор Мурашов (Москва); Владимир Самойлов (Москва); Владислав Катичев (Республика Мордовия-Санкт-Петербург); Артур Даниелян (Москва).
Всего участие в произвольной программе примут 16 фигуристов.
Прокаты стартуют в 12.15 по московскому времени.
В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня будут разыграны медали у мужчин, которые покажут свою произвольную программу. После короткой лидирующую позицию занимает Макар Игнатов.