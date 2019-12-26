Совершить чудо: Игнатов пробивается на Европу. LIVE

Сорвал с самого начала же каскад, едва не упав с первого прыжка. Зато каскад четверной сальхов + двойной тулуп чисто. Двойной лутц сорвал, тройной риттбергер — тоже. Слишком не удалась программа у петербуржца, оказался он не готов к прокатам.