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Совершить чудо: Игнатов пробивается на Европу. LIVE

Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На чемпионате России по фигурному катанию разыгрываются медали у мужчин-одиночников, которые показывают свою произвольную программу. После короткой лидером соревнований является Макар Игнатов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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13:42

Александр Самарин закрывает вторую разминку.

13:41

159.33 балла получает Даниил за программу и 240.21 в сумме.

13:40

Этери Тутберидзе дожидаться своего ученика не стала.

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13:38

Начал с каскада тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, но с четверных лутца и флипа упал дважды. Затем еще и на акселе «бабочку» исполнил. Чисто сделал каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной флип + тройной тулуп и сольный лутц в три оборота.

13:35

Даниил Самсонов на очереди. Самый юный участник турнира.

13:34

154.21 балла за произвольную программу и 233.82 в сумме у Воронова.

13:32

Кровь из носа течет у Сергея. Прикрывается он как может, чтобы судьи не видели.

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13:31

Тройной тулуп выполнил чисто, а затем едва не упал с тройного акселя. Сразу, правда, исправился, сделав каскад тройной аксель + тройной тулуп. Тройной риттбергер также получился на плюсы, тройной лутц с небольшой ошибкой.

13:27

Самый возрастной фигурист на турнире вышел на лед — Сергей Воронов.

13:26

147.74 балла за программу и в общей сумме 225.77 балла получает Андрей.

13:24

Сорвал с самого начала же каскад, едва не упав с первого прыжка. Зато каскад четверной сальхов + двойной тулуп чисто. Двойной лутц сорвал, тройной риттбергер — тоже. Слишком не удалась программа у петербуржца, оказался он не готов к прокатам.

13:19

Андрей Зубер на очереди.

13:18

144.18 балла за прокат и 222.79 в сумме у Свириденко.

13:16

Четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой и падение с тройного акселя, чистый тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп с небольшой помаркой. Сорвал каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов. Слабое выступление.

13:11

Леонид Свириденко вышел на лед.

13:05

На лед вышли фигуристы из второй группы: Леонид Свириденко (Санкт-Петербург); Андрей Зубер (Санкт-Петербург); Сергей Воронов (Москва); Даниил Самсонов (Москва); Александр Самарин (Москва).

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13:04

177.70 балла за произвольную программу и 253.42 в сумме. Это временное лидерство.

13:01

С помаркой выполнил первый каскад четверной сальхов + ойлер тройной сальхов, зато чистейший сольный сальхов в четыре оборота. Тройной лутц также сделан на плюсы, как и каскад тройной аксель + тройной тулуп с тройным флипом + двойной тулуп. Тройной риттбергер выполнил с небольшой помаркой. Доволен своим выступлением Артур.

12:57

Артур Даниелян закрывает первую разминку.

12:56

112.08 балла за произвольную программу и даже 200-т не набрав в сумме — 181.39 балла.

12:54

Упал при заходе на тройной тулуп в начале программы, затем исправился и сделал элемент. Двойной аксель чисто, каскад двойной лутц + тройной тулуп с помарками. Ни одного четверного прыжка, неспособен их прыгать Владислав.

12:49

Владислав Катичев продолжает прокаты.

12:48

159.30 балла в произвольной программе, пока что это первый результат, но по сумме все равно последний — 220.73 балла. Провал в короткой программы дал о себе знать.

12:45

Говорил Владимир про пять четверных прыжков, но показать все не удалось. Была и «бабочка», были и недокруты. Можно выделить четверной лутц, а также четверной сальхов с небольшой помаркой.

12:41

Следующий на очереди Владимир Самойлов.

12:40

146.80 балла за «произволку» и 221.80 в сумме.

12:37

Неудачно начал свой номер. Едва не упал с первого же прыжка, приземлившись на руку после четверного тулупа. Затем последовала «бабочка» при каскаде, тройной аксель тоже едва не завалил, но едва-едва устоял. Затем вроде раскатался, но много баллов не доберет.

12:32

Еще один фигурист из школы «Москвич» — Егор Мурашов.

12:31

147.95 балла за произвольный прокат и 223.81 в сумме. Зафиксировали недокрут на одном прыжке.

12:28

С трудом приземлил первый прыжок и едва не сорвал первый каскад, но в целом программу свою выполнил. Очень даже энергично и достойно.

12:23

Илья Яблоков открывает соревнования.

12:15

Фигуристы вышли на разминку.

12:11

Первая группа выглядит следующим образом: Илья Яблоков (Москва); Егор Мурашов (Москва); Владимир Самойлов (Москва); Владислав Катичев (Республика Мордовия-Санкт-Петербург); Артур Даниелян (Москва).

12:10

Всего участие в произвольной программе примут 16 фигуристов.

12:05

Прокаты стартуют в 12.15 по московскому времени.

12:00

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня будут разыграны медали у мужчин, которые покажут свою произвольную программу. После короткой лидирующую позицию занимает Макар Игнатов.