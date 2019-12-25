В гостях у Трампа: как Овечкин отметил Рождество

За океаном настала пора краткосрочных рождественских каникул, поэтому игроки и тренеры на время забыли о матчах и получили возможность насладиться праздниками вместе с родными и не только. В ночь католического Рождества капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Не обошлось и без подарков: российский хоккеист в ответ на гостеприимство американского лидера подарил тому игровую форму «столичных» со своей фамилией.

На видео, снятых на праздничном ужине президента, видно, как Трамп общается с Овечкиным и его женой. Рядом за столом сидит первая леди — Меланья Трамп. А залы резиденции Мар-а-Лаго во Флориде украшены рождественской атрибутикой, но в довольно консервативном стиле.

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«Была рада встрече, мистер президент», — написала супруга хоккеиста.

19 декабря Палата представителей США объявила Трампу импичмент. Следующим шагом станет рассмотрение дела в сенате, где в большинстве находятся республиканцы. Это дает основания полагать, что для президента все закончится оптимистично, благодаря чему от рождественского приема он отказываться не стал.

Что касается последних новостей из НХЛ, то «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции. Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» (3:7) отметился голом, что вывело его на чистое шестое место в истории лиги по голам на выезде. Свою следующую игру «Кэпиталз» проведет 28 декабря против «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезон на счету капитана «Кэпс» 36 (23+13) очков в 38 матчах.

Любопытно и то, что Овечкин в последнее время стал частым гостем американского президента. В марте «Вашингтон» побывал в Белом доме по случаю первой в истории победы в Кубкэ Стэнли в прошлом году. Во время визита Трамп отдельно отметил россиянина и даже назвал себя и свою дочь Иванку его фанатами. Хоккеисты «Вашингтона» в ответ подарили национальному лидеру золотую клюшку. Она была украшена дарственной надписью, а также на ней была указана дата победного для «Вашингтона» матча в финале плей-офф НХЛ.

«У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — заявил президент.

А не так давно форвард сборой России дал интервью, в котором признался в любви к США, где проживает и работает с 2004 года.

«Я люблю США. Это мой второй дом. В Вашингтоне я живу уже почти 15 лет. Здесь у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в Вашингтоне. И неважно, кто ты — русский, чех, швед или человек какой-либо другой национальности. Здесь все люди равны, к каждому человеку должно быть уважение. Поэтому мне здесь нравится», — приводит слова россиянина RT.

В преддверии Рождества Овечкин также принял участие в создании забавного ролика «Вашингтона», в котором хоккеисты команды поздравили болельщиков с приближающимися праздниками. Каждый из игроков на видео сыграл на музыкальном инструменте рождественскую песню. Овечкин выбрал гармошку.

Made our wish come true, Captain all we wanted for Christmas was you pic.twitter.com/c5J4OYLaJd — Washington Capitals (@Capitals) December 23, 2019

В американском обществе мнение о визитах Овечкина к Трампу и их теплом общении, так или иначе, разделилось. Издание New York Times после слов президента о том, что он стал фанатом россиянина, саркастически высмеяло их встречу. В частности, в статье присутствовал намек на то, что приглашение хоккеистов в Белый дом связано с провалившимся расследованием о возможной связи Трампа с Россией в ходе президентских выборов 2016 года. Тогда прокурор Роберт Мюллер не нашел фактов, подтверждающих эти обвинения.

«Самого популярного русского в Вашингтоне и его одноклубников приняли с почестями в Белом доме. На следующий же день после того, как президент Трамп пришел в восторг от провала попыток преследовать его за незаконную связь с Россией во время избирательной кампании, самый знаменитый русский житель американской столицы прибыл в Белый дом на празднование. Повод? Хоккейное чемпионство», — говорится в тексте, опубликованном по итогам визита «Вашингтона» в гости к президенту.

«Некоторые члены «Кэпиталз» бойкотировали это мероприятие. Но не Овечкин, капитан команды и самый ценный игрок НХЛ, который также является ревностным поклонником и личным другом президента России Владимира Путина», — добавило издание.