Лыжи не едут: почему Россия провалилась в Анси

Провальный этап

Третий этап Кубка мира в французском Анси прошел для сборной России совсем не так, как того хотелось. 19 декабря, в стартовый день соревнований Александр Логинов с чистой стрельбой стал только одиннадцатым в мужском спринте, показав лучший результат среди россиян.

На следующий день оптимизм внушило выступление Светланы Мироновой, которая тоже закрыла все десять мишеней и в женском спринте остановилась в шаге от пьедестала почета, на четвертой строчке протокола.

Однако больше ничего позитивного не было. У мужчин в пасьюте Логигов с одним-единственным промахом остался лишь 12-м, а у женщин лучшей из россиянок в гонке преследования стала чисто отстрелявшаяся Лариса Куклина, оказавшаяся 14-й с отставанием более двух минут.

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Наконец, 22 декабря программу этапа закрыли масс-старты. У мужчин лучшим снова стал Логинов, финишировавший одиннадцатым с двумя промахами, а у женщин с тем же количеством ошибок в стрельбе Екатерина Юрлова-Перхт оказалась шестой, в то время как Миронова с Куклиной отправили на двоих 12 пуль в «молоко».

Главной проблемой стало даже не отсутствие медалей. Результаты ведущих российских спортсменов в отдельных гонках были не такими уж плохими.

Беда же заключается в том, что наша национальная команда оказалась несостоятельной на лыжне. Даже Логинов с Мироновой очень много проигрывали конкурентам ногами, хотя они вообще-то являются одними из самых быстрых в мировом биатлоне. Что уж говорить об остальных.

В ожидании шлифт-машины

Списать все на плохую форму тоже невозможно. Наши лидеры никогда не проигрывали столько ходом, а во Франции биатлонисты столкнулись с тяжелыми погодными условиями: плюсовая температура, постоянный дождь.

При этом важным моментом является кадрово бедный состав российских сервисменов, о чем говорит даже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Конечно, сервисменов недостаточно. И нам, и всем хотелось бы больше. Если взять чемпионат мира, у нас в составе было пять человек, а у шведов, немцев и норвежцев от 16 до 18. Это проблема не только у нас, потому что финансирование персонала у нас идет по ставкам, и их количество ограничено, — цитирует функционера «Р-Спорт».

— Мы не можем жертвовать врачами или тренерами, беря на их места сервисменов. У нас есть, грубо говоря, 50 человек, и все места расписаны. Если Минспорт или ОКР сможет добавить нам финансирование на эту часть, мы можем взять хоть 10, хоть 15 человек».

Правда, в данном случае проблема скорее все же не в количестве людей, которые наносят на лыжи структуры, а в качестве самих лыж.

«У нас сервисмены работают всегда самостоятельно, мы им полностью доверяем. Насчет лыж мне сложно сказать, бывают действительно сложные погодные условия и я не знаю, либо у нас нет просто таких хороших лыж на какую-то определенную погоду, либо какой-то уникальной смазки. Я все же склоняюсь, что у нас нет хороших лыж, допустим, на воду», — считает Миронова.

Окончательно же запутал всех в прямом телеэфире сервисмен Андрей Шатохин, который рассказал, что отставание в две минуты не может быть связано исключительно со смазками или лыжами.

«Проблема с лыжами есть, но не такая большая, как ее раздули. В пасьютах другие страны бежали на тех же структурах, что и мы. Информация от самого Fischer – у соперников структура та же, что и у нас. Я согласен, у нас лыжи не идеальные – но и не чтобы на них проигрывать по две минуты»,

— рассказал Шатохин.

В любом случае, в январе сборной России давно стать полегче в плане подготовки лыж к гонкам, если, конечно, СБР пробьет усиление кадрового состава.

«Буквально сегодня мы получили подтверждение от партнера СБР о покупке штайншлифт-машины. Партнер готов оплатить машину хоть завтра, мы уже отработали несколько вариантов. До Нового года приобрести вряд ли успеем, но в январе она у нас появится, — рассказал 22 декабря Драчев.

— Встает вопрос о срочном обучении специалистов, которые смогли бы на ней работать. На данный момент в России вообще не существует людей с подобным опытом, вариантом может быть только иностранный специалист, который смог бы научить на ней работать. В данном случае умение и опыт имеют определяющее значение.

Я уже два года прошу ОКР взять на договор иностранных специалистов, которые готовы с нами работать. Но все два года мы не можем получить положительный ответ. Я не знаю в чем причина. Финансирование есть, деньги есть, а информация, которую привносят иностранные специалисты в этой части, нам была бы полезна».

Возвращение Старых

В итоге 2019 годы наши биатлонисты закончили со следующими результатами. Александр Логинов опустился на шестое место в общем зачете Кубка мира, пропустив вперед Мартена Фуркада.

Перед лидером сборной, вторым в общем зачете по итогам прошлого сезона, норвежцы братья Бё и сразу три представителя сборной Франции.

Йоханнес в январе будет находиться в декретном отпуске, но даже месяц простоя не лишит лучшего биатлониста планеты шансов на второй Большой хрустальный глобус. От своего брата он уже оторвался на 71 очко, а лучший из французов, Кентен Фийон-Майе, уступает почти сотню баллов.

Гандикап Логинова исчисляется 109 очками, и даже если наш лидер отыграет их в январе, Бё-младший имеет все шансы по возвращении вернуть свой перевес.

Из остальных российских биатлонистов лучшие результаты у Матвея Елисеева, располагающегося на 12-й строчке общего зачета, в то время как Евгений Гараничев и Никита Поршнев, идущие следом, вне топ-30.

У женщин Светлана Миронова после провального масс-старта опустилась на десятую строчку общего зачета мирового кубка, зато Екатерина Юрлова-Перхт разменяла пять строчек на повышение и теперь располагается на 15-й позиции.

Конечно, все это не совсем то, чего хотелось бы видеть, но результаты такие, на что набегали сами.

При этом уже фактически известны составы мужской и женской сборных на январские этапы Кубка мира.

У мужчин критерии на попадание в команду выполнили Логинов и Елисеев, а также занимающий шестое место в общем зачете Кубка IBU Карим Халили. Однако его участие в гонках главного соревнования пока под вопросом: тренерский штаб еще обсудит его кандидатуру.

Зато уже известно, что Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев тренерским решением попадают в состав.

У женщин по критериям попадают в команду Миронова, Юрлова и Куклина, а Кристину Резцову включают в состав тренерским решением. Тамара Воронина отправляется на Кубок IBU, где она заменит лидера того турнира Ирину Старых, возвращающуюся в первую сборную. И это выглядит логичным и закономерным.