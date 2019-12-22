Англия вместо Роналду: «МЮ» нацелился на Миранчука

Одного из лидеров московского «Локомотива» Алексея Миранчука продолжают сватать в различные клубы Европы. Среди называемых различными источниками возможных будущих команд для 24-летнего российского хавбека числятся в том числе и настоящие гранды континента. Очередным слухом стал возможный переезд Миранчука в Англию. Как утверждает итальянское издание TuttoMercatoWeb, в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». По данным источника,

трансфер Миранчука в Английскую премьер-лигу оценивается в €40 млн.

Вероятно, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением талантливого российского полузащитника в качестве возможной замены Полю Погба. Французский хавбек не выходит на поле в футболке «Юнайтед» с конца сентября, когда он выбыл из строя из-за травмы. При этом самого Погба в последние месяцы активно связывают слухи с возможным уходом из клуба, за который сам Поль выступать уже не особо желает.

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Потенциальный трансфер Миранчука в АПЛ уже прокомментировал его агент Вадим Шпинев. Правда, представитель интересов футболиста называет информацию о вероятном переходе его клиента в «Манчестер Юнайтед» лишь слухами и «фантазией» СМИ. Более того, Шпинев также в шутку намекнул, что трансфер Миранчука в АПЛ невозможен ввиду того, что в федеральные каналы в России не транслируют матчи английского чемпионата. Единственным бродкастером Премьер-лиги на российской территории на данный момент является платформа «Okko Спорт».

«Это на 500% слух. Клубы Английской премьер-лиги нами не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьеры ввиду того, что основной федеральный спортивный канал не транслирует матчи чемпионата Англии», — цитирует агента Миранчука РИА «Новости».

Впрочем, у самого футболиста, вероятно, имеются и иные варианты продолжения карьеры в Европе. Так, по слухам, в услугах Миранчука заинтересованы итальянские «Милан» и «Лацио», правда, первые уже отказались от идеи приобретения россиянина, а информация о трансфере в Рим никак не подтвердилась. Зато активно обсуждается переход хавбека «Локомотива» в туринский «Ювентус». Уже ряд итальянских СМИ выступил с теми или иными подробностями готовящейся сделки со стороны «Старой синьоры» в отношении Миранчука.

Так, по данным Sport Mediaset, «Ювентус» уже договорился с руководством «Локомотива» о приоритетном праве покупки российского хавбека ближайшим летом.

Впервые об интересе туринцев к Алексею сообщалось после двух очных матчей «железнодорожников» с «бьянконери» в групповом этапе Лиги чемпионов, где молодой хавбек и игрок основного состава сборной России отличился двумя забитыми мячами. Теперь же утверждается, что «Ювентус» также обозначил размер компенсации, которую готов выплатить за трансфер — около €40 млн. Кроме того, итальянские СМИ сообщают, что «Ювентус» даже отправил в Москву агента Габриэля Джуффриду в качестве посредника сделки, однако в «Локомотиве» о данных подробностях высказались крайне неоднозначно.

«На заборах много чего пишут», — говорил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков в интервью «Чемпионату».

Возможный трансфер Миранчука в «Ювентус» также прокомментировали люди, имеющие прямое отношение и к туринскому клубу, и к «Локомотиву». Например, бывший тренер «Юве» Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, посоветовал Миранчуку долго не раздумывать и принять едва ли не первое же предложение от действующих чемпионов Италии. Тем более, что и сам россиянин открыто говорил о желании попробовать свои силы в крупном европейском клубе.

«У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Одноклубник же Миранчука, арендованный у миланского «Интера» португалец Жоау Мариу заявил, что освоиться в топ-клубе Европы для Алексея будет непростой задачей. При этом он отметил, что его российский одноклубник сможет с ней справиться.

«Потенциал я вижу. Но здесь нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и «физике». Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии. Многое будет зависеть от его менталитета. Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас. Алексей — фантастический игрок, к тому же он еще молод. Все зависит от его желания. Если решит попробовать себя на другом уровне — почему нет? Другой момент, что каждый футболист все-таки хочет играть. Поэтому нужно проанализировать все варианты и выбрать тот, где у тебя будет такая возможность. Все просто: если хочешь прогрессировать и расти, переходи туда, где будешь играть», — приводит слова Мариу Sport24.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.