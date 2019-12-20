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Шанс для Мироновой: россиянки сражаются в биатлоне. LIVE

Россиянки остались без медалей в гонке преследования

В рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси прошла женская гонка преследования на 10 км. Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 14-й.. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:37

Ну что же, Экхофф выигрывает гонку, Тандревольд становится второй, а швейцарка Лиза Хеки выигрывает бронзу. Сапсибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:34

Юрлова-Перхт 16-я с двумя промахами, Миронова финиширует 20-й с шестью ошибками на рубежах.

17:32

Куклина финиширует 14-й с отставанием в 2:07 без промахов.

17:30

Экхофф финиширует первой! А за ней второй заканчивает гонку Ингрид Тандевольд, которая возглавит после этой гонки общий зачет Кубка мираж

17:26

Тириль Экхофф уверенно лидирует после четвертой стрельбы даже с двумя промахами, из наших Лариса Куклина бежит 14-й без ошибок на рубежах!

17:18

На третьем рубеже Юрлова по-прежнему без промахов, а вот Миронова еще разок мажет и бежит 14-й. Тириль Экхофф без ошибок уверенно лидирует.

17:11

На втором рубеже Екатерин Юрлова без промахов работает и убегает девтой, у Мироновой один промах.

17:10

Юрлова-Перхт14-я на первом рубеже с без промахов.

17:06

Миронова на первом рубеже два промаха допускает. 11-й бежит. +57,5 секунд.

17:00

Старт дан! Гонка нчаалась.

16:55

Светлана Миронова сегодня стартует четвертой. Это шанс на медали.

16:50

Россию представляют Светлана Миронова (стартует четвертой), Екатерина Юрлова-Перхт (18) и Лариса Куклина (28).

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Анси.