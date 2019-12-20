Шанс для Мироновой: россиянки сражаются в биатлоне. LIVE

Ну что же, Экхофф выигрывает гонку, Тандревольд становится второй, а швейцарка Лиза Хеки выигрывает бронзу. Сапсибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Юрлова-Перхт 16-я с двумя промахами, Миронова финиширует 20-й с шестью ошибками на рубежах.
Куклина финиширует 14-й с отставанием в 2:07 без промахов.
Экхофф финиширует первой! А за ней второй заканчивает гонку Ингрид Тандевольд, которая возглавит после этой гонки общий зачет Кубка мираж
Тириль Экхофф уверенно лидирует после четвертой стрельбы даже с двумя промахами, из наших Лариса Куклина бежит 14-й без ошибок на рубежах!
На третьем рубеже Юрлова по-прежнему без промахов, а вот Миронова еще разок мажет и бежит 14-й. Тириль Экхофф без ошибок уверенно лидирует.
На втором рубеже Екатерин Юрлова без промахов работает и убегает девтой, у Мироновой один промах.
Юрлова-Перхт14-я на первом рубеже с без промахов.
Миронова на первом рубеже два промаха допускает. 11-й бежит. +57,5 секунд.
Старт дан! Гонка нчаалась.
Светлана Миронова сегодня стартует четвертой. Это шанс на медали.
Россию представляют Светлана Миронова (стартует четвертой), Екатерина Юрлова-Перхт (18) и Лариса Куклина (28).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Анси.