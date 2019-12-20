«Мы похожи с Бандерой»: Зозуля ответил на обвинения в нацизме

Украинский игрок испанского футбольного клуба «Альбасете» Роман Зозуля снова оказался в центре внимания СМИ, дав вторую пресс-конференцию за 15 дней, хотя обычно он общается с прессой крайне редко (журналистов не особо интересует нападающий из второго по силе дивизиона страны).

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Но на этот раз интервью Зозули осветили все крупные испанские газеты. Дело в том, что он впервые решил дать ответ на обвинения в расизме и нацизме, которые ему предъявили местные фанаты. Чтобы лучше донести свою мысль, игрок даже нанял переводчика и говорил на русском языке, хотя неплохо изъясняется по-испански.

«Я просто футболист, у меня нет никаких политических идей. Меня называют расистом, но моим лучшим другом в «Альбасете» является Жереми Бела (темнокожий игрок. — «Газета.Ru»), и меня поддерживает президент страны Владимир Зеленский.

Если бы я был нацистом, такого бы не происходило. Меня обвиняют в том, что я ношу татуировки с какой-то символикой, но на мне нет ни одного тату. Можете спросить об этом у моих одноклубников, которые видят меня в раздевалке каждый день».

О фото с изображением Бандеры

«Я ношу шарф с лицом Степана Бандеры просто потому, что мы очень похожи внешне и у нас один и тот же пробор в волосах. Это привлекло мое внимание, и ничего больше. К тому же президент Украины десять лет назад признал Бандеру нашим национальным героем».

Напомним, Бандера в 1940-х годах возглавлял Организацию украинских националистов, которая боролась за независимость Украины от СССР и во время Великой Отечественной войны сотрудничала с немцами.

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О фото с радикалами из «Азова»

«Я сделал этот снимок, чтобы поддержать нашу армию, наших героев. Мы были очень близки к войне.

Многие люди из клуба участвовали в гуманитарных акциях, оплачивая медикаменты, одежду и еду, помогая госпиталям. Но мы никогда не покупали оружие. Я просто патриот, а это не преступление».

Стоит отметить, что фото с Зозулей использовалось для рекламы «народной армии», чтобы привлечь новобранцев в батальон «Азов», который изначально финансировался из частных источников и по своей инициативе проводил боевые действия в Донбассе, не подчиняясь центральным властям.

Позже руководство Украины предложило батальону официально присоединиться к вооруженным силам страны, и «Азов» вошел в Национальную гвардию в качестве полка, однако эта группировка до сих пор сохраняет достаточную независимость и, например, осенью угрожала ввести большие силы в зону Донбасса вопреки воле Зеленского.

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О фото с «нацистским» счетом 14:88

«Я не знал, что это число имеет какой-то политический подтекст, как и 95% людей в мире. В конце игры я заметил, что разница в счете оказалась очень большой. Это привлекло мое внимание, вот я и сфотографировался. А номер 18 в клубе мне назначили, я его сам не выбирал».

Напомним, фанаты «Райо Вальекано» возмутились этой фотографией, так как цифры «14/88» являются кодовым лозунгом «белых» националистов: из 14 слов состоит их девиз, а цифрами «88» они обозначают приветствие Гитлера, состоящее из двух слов, начинающихся на букву «H», которая в латинском алфавите идет восьмой.

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Также испанские фанаты критиковали Зозулю за то, что во время выступления за украинский «Днепр» он якобы близко общался с крайне правой группировкой футбольных фанатов, которая носит название «White Boys» («Белые ребята») и имеет националистическую эмблему.

Однако Зозуля заверил, что все эти факты и фотографии не более чем неприятное совпадение, а к политике он не имеет отношения. Также форвард вспомнил эпизод с неудавшейся арендой в «Райо Вальекано» двухлетней давности.

«Когда я подписал контракт, мне сказали, что я не смогу играть за этот клуб, потому что являюсь фашистом. Я тогда ничего не понимал, спросил, в чем дело, и мне ответили, что я поддерживал украинскую армию, а «Буканерос» (одна из болельщицких группировок «Вальекано») — другую.

Шесть человек из этого объединения считали меня врагом, и с того момента в сети начали появляться все эти фото, а меня называли фашистом, нацистом и расистом. Я хотел поговорить с фанатами и объяснить им, что все не так, но они отказались общаться со мной», — рассказал Зозуля.

Еще два года назад за футболиста вступились болельщики харьковского «Металлиста», которые также заявили, что некоторые фанаты «Райо» добровольно воевали в Донбассе против украинских объединений.

«У нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас «Вальекано» воевали за террористов на востоке Украины.

Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и... оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью», — утверждали фанаты «Металлиста» в своем сообщении.

В общем, сюжет разбирательств между Зозулей и фанатами «Райо» закручивается все сильнее. Сам футболист уже заявил, что может подать в суд.

«Я поговорю с руководством клуба, и мы точно что-нибудь предпримем. Я уже устал слышать подобные оскорбления. Я даже не хотел сначала ехать на матч с «Вальекано», но мои одноклубники хотели меня там видеть. Это решение поддержала и моя жена. Я профессионал и поэтому решил поехать».

Напомним, недавний матч Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» был прерван после первого тайма, так как болельщики мадридского клуба массово оскорбляли Зозулю, скандируя «Ты чертов нацист!».

Впервые конфликт между фанатами «Райо» и украинцем вспыхнул в 2017 году, когда футболист перешел в мадридский клуб из «Бетиса» на правах аренды. Радикальные болельщики столичной команды нашли неоднозначные фото Зозули (с изображением Бандеры и прочие), сделав вывод, что он является неонацистом.

Также испанцам не понравилось, что футболист поддерживал деньгами военизированные группировки, которые вели боевые действия в зоне Донбасса, не подчиняясь центральным властям. По мнению «райистов», политическая позиция Зозуля оставляет желать лучшего.

В итоге фанаты начали устраивать забастовки возле стадиона, и клуб отказался от аренды украинца.

Спустя два года нападающий вновь встретился с болельщиками «Райо», уже выступая за другую команду Сегунды, и услышал в свой адрес те же оскорбления, из-за чего матч не был доигран, а сам футболист расплакался в раздевалке, после чего и дал резонансную пресс-конференцию.