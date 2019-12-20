Денег нет: украинцы могут пропустить Олимпиаду

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без летних Олимпийских игр. Как сообщил президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул, поездка в Токио грядущим летом может быть отменена из-за серьезных финансовых проблем. По его словам, государство не оказывает какой-либо финансовой поддержки, а речь идет о многомиллионных долгах.

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«Сейчас мы бросаем практически все оставшиеся средства, чтобы закрыть платеж по тренировочным сборам за границей. Наши спортсмены должны завершить тренировки и вернуться домой. Фактический подготовка к Олимпиаде остановлена, в ближайшие месяцы мы не сможем ее возобновиться. Даже те деньги, которые у нас остались, мы не сможем использоваться. Казначейству запрещено проводить платежи, кроме так называемых «платежей первой необходимости», — цитирует Гоцула «Диалог.UA».

Как утверждает глава ФЛАУ,

на данный момент за границей остаются десятки украинских легкоатлетов. Все они проводили сборы в Португалии, Испании, Кении, Киргизии, Турции и в Польше, однако их оттуда не выпускают.

«Мы взяли на себя договорные обязательства, заказали билеты, номера, тренировочные базы, обеспечиваем питание, проживание. Время идет, платить надо, суммы увеличиваются. Теперь, когда выяснилось, что мы не можем дальше все это оплачивать, их просто не выпускают, требуют «Платите деньги!» Людей просто держат в заложниках!» — отметил он.

В частности, Гоцул подчеркнул, что у национальной легкоатлетической федерации заключен договор с профильным министерством. Согласно ему, государство обязано финансировать тренировки и проживание спортсменов за границей, тогда как от ФЛАУ требуется проводить уже запланированные мероприятия, связанные с подготовкой к Олимпиаде-2020. Однако средства, которые должны были поступить на счет федерации за ноябрь и декабрь, так и не пришли. Как утверждает глава организации,

правительство отказывается оказывать финансовую поддержку, из-за чего у украинских легкоатлетов возникли серьезные трудности.

«Это не по-партнерски. Потому что нормальные партнеры, если у них появляются подобные проблемы, должны предупреждать. Теперь же, поскольку нас просто поставили перед фактом, мы вынуждены многие мероприятия отменить. А те, которые связаны с поездкой за границу, остановить нельзя, ведь перебронировка билетов на самолеты обойдется в сумму, сопоставимую с возможной экономией. Мы вынуждены урезать спортсменам питание, расходы на проживание», — сообщил Гоцул.

Всего украинское правительство должно было перечислить национальной легкоатлетической федерации 4,5 млн гривен (почти 12 млн рублей — прим. «Газеты.Ru»). Данную сумму ФЛАУ уже использовала, но компенсации со стороны государства так и не получила, хотя платеж должен был быть проведен в начале декабря этого года.

«На заседании министерства мы спросили, в чем проблема, и ответ нас просто шокировал. Во время беседы с заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Шумилиным и директором Департамента экономики и финансов МКМСУ Юрием Музыкой нам дали понять, что этих денег, скорее всего, и не будет»,

— заключил Гоцул.

Среди украинских спортсменов двое стали призерами на прошедшем этой осенью в Катаре чемпионате мира. Так, Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту, уступив только россиянке Марии Ласицкене, которая выступает на международных соревнованиях под нейтральным статусом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Также серебро выиграла украинка Марина Бех — в прыжках в длину она проиграла только Малайку Михамбо из Германии.

Кроме того, в марте 2019 года в Глазго состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. По итогам соревнований украинская сборная забрала пять медалей. Среди мужчин серебро в прыжках в высоту досталось Андрею Проценко, разделившему второе место с греком Константиносом Баниотисом, который показал тот же результат. У девушек же бронзовым призером в беге на 800 м стала Ольга Ляховая, Юлия Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту, уступив Марии Ласицкене, Марина Бех показала третий результат в прыжках в длину, а Ольга Саладуха взяла бронзу в тройном прыжке.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.