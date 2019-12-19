«Новый вызов»: Слуцкий возглавил «Рубин»

19 декабря случилось то, о чем говорилось уже несколько дней как о факте, — Леонид Слуцкий был объявлен главным тренером казанского «Рубина», с которым он подписал пятилетний контракт.

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В тренерский штаб специалиста вошли экс-игрок «Рубина» Олег Кузьмин, который играл под его руководством еще за «Москву», а потом много лет защищал цвета казанской команды, тренер вратарей Сергей Козко, охранявший в «Рубине» пост номер один в бытность футболистом, а также тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес.

Все эти специалисты работали в штабе еще Курбана Бердыева, а потом продолжили трудиться под руководством Романа Шаронова, недавно отправленного в отставку.

А вот о возможном назначении в клуб братьев Березуцких, которые присоединились перед началом нынешнего сезона к своему бывшему тренеру в голландском «Витессе», пока ничего не говорится. Вполне возможно, что в Казань Слуцкий приедет без экс-защитников сборной России и начинающих тренеров.

Леонид Слуцкий всегда был особенным тренером. Собственно, с легкой руки обладающих не слишком большой фантазией отечественных журналистов он на заре своей самостоятельной карьеры был прозван «Русским Моуринью».

Такое прозвище ему дали, потому что сам он на профессиональном уровне не играл. Теперь любой, кто мало-мальски следил за его карьерой или же просто российским футболом, знает: еще будучи молодым голкипером, Слуцкий полез на дерево за застрявшей на нем кошкой, упал и получил травму, из-за которой выступления пришлось прекратить.

Свой тренерский путь волгоградский специалист начал в родном городе в «Олимпии», которую в итоге привел к победе в зоне «Юг» в турнире КФК, а также к выигрышу Кубка КФК, благодаря чему «олимпийцы» получили право выступать во втором дивизионе.

Сам же Слуцкий отправился по приглашению Сергея Павлова в элистинский «Уралан», где возглавил дублирующий состав клуба из Калмыкии.

Успехи специалиста были очевидны: третье место с молодежкой «Уралана» в 2002 году и второе на следующий сезон. Однако по его итогам первая команда клуба вылетела из элиты, и Слуцкий сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера основы. Правда, толком он там не поработал, так как клуб расформировали.

Вот так в 2004 году он и оказался в «Москве», где тоже возглавил дубль, который тут же привел к чемпионству, после чего в середине 2005 года получил свой шанс, сменив Валерия Петракова на посту наставника основного состава «горожан».

Пиковым для «Москвы» под руководством Слуцкого стал сезон 2007 года, в котором команда едва не завоевала медали и дошла до финала Кубка страны. Правда, итогового четвертого места Слуцкому президент «горожан» Юрий Белоус не простил, отправив наставника в отставку.

Без работы тренер, само собой, не остался. По окончании сезона полностью сменился кадровый состав в самарских «Крыльях Советов», и новое руководство предложило Слуцкому трехлетний договор.

В первый же сезон он привел команду к шестому месту, что дало право на попадание в квалификацию Лиги Европы! Долгое время все было хорошо и на второй год работы специалиста в городе на Волге. «Крылышки» уверенно выступали, находясь в верхней части таблицы, и одно время даже лидировали.

Все сломалось из-за пресловутого матча с грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат») в 12-м туре. Еще до игры по СМИ прошла информация о том, что поединок будет договорным и победит в нем клуб из Чеченской Республики.

Матч прошел при странных обстоятельствах и закончился победой команды из Грозного со счетом 3:2. Слуцкий не комментировал эти события и тяжело переживал сложившуюся ситуацию. Различные инсайдеры утверждали, что матч действительно был договорным (хотя доподлинно это, конечно, не известно), но вопрос решался на таком уровне, что от тренера ничего не зависело.

Тем не менее на специалиста обрушился шквал критики, в том числе от авторитетных в мире футбола людей, а команду это все и вовсе надломило.

«Крылья» повалились, причем настолько, что уступили в квалификации еврокубка по сумме двух матчей скромному ирландскому «Сент-Патриксу», и 9 октября тренер подал в отставку.

Однако вся эта история не смутила владельца ЦСКА Евгения Гинера, и меньше чем через три недели Слуцкий был представлен в качестве главного тренера столичных армейцев.

Там долгое время специалист находился под огнем критики, в том числе и даже в первую очередь болельщиков самого красно-синего клуба, которые никак не хотели принять тренера.

Волгоградскому специалисту вменяли в вину тот самый матч, обвиняли в отсутствии игрового прошлого, авторитета и характера, а также в трусливом игровом стиле.

От последней характеристики специалист в глазах армейской торсиды так и не смог полностью избавиться, однако его успехи перевесили всю критику.

Поначалу, когда дела у ЦСКА не шли, Слуцкий несколько раз писал заявления об уходе, но Гинер всякий раз рвал их, отправляя тренера работать дальше. Ничего не изменил и конфликт с Аланом Дзагоевым: молодой тогда полузащитник послал в телеэфире на всю страну тренера после замены в матче. Игрок побывал в дубле, но в итоге принес извинения и остался в команде.

Ну а сам ЦСКА под руководством Слуцкого хоть не мог добиться долгое время успеха в чемпионате, сразу же, еще осенью 2009 года, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв 3:3 на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» и обыграв немецкий «Вольфсбург» (2:1) и турецкий «Бешикташ» (2:1).

Более того, в 1/8 финала армейцы, сыграв дома вничью (1:1) с испанской «Севильей», затем прошли ее по сумме двух встреч, выиграв в Испании (2:1). Ну а после этого ЦСКА достойно выглядел против будущего победителя ЛЧ миланского «Интера» под руководством Жозе Моуринью самого настоящего (0:1, 0:1).

В Российской премьер-лиге ЦСКА под управлением Слуцкого был вторым, потом третьим, потом снова вторым, хотя уверенно лидировал после первого круга. Из-за этого наставник и писал заявления об уходе.

При этом команда выиграла ставший первым трофеем в карьере специалиста Кубок России, а в кампании-2011/12 снова вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме встреч достойно уступил мадридскому «Реалу» (1:1, 1:4).

Но уже в сезоне-2012/13 ЦСКА выиграл-таки чемпионат России, оформив «золотой дубль», на следующий год повторил достижение в РПЛ, а в последующие три сезона взял два серебра при одном золоте.

Логично, что Слуцкого по ходу дела пригласили спасать сборную России после отставки итальянца Фабио Капелло, и он вывел ее из сложной ситуации в отборочной группе на Евро-2016, где, правда, случился провал — одно очко в трех матчах.

После этого тренер сказал знаменитое «мы — говно» и ушел в отставку, хотя Виталий Мутко и пытался убедить его остаться у руля сборной.

Доработав год до конца в ЦСКА, специалист покинул и ставший для него родным армейский клуб, после чего пошел по совсем уж нетривиальному и необычному для российских тренеров пути.

Наставник отправился в Англию, где стажировался в «Челси», учил английский язык и смотрел футбол из ложи Романа Абрамовича, а потом устроился в вылетевший в Чемпионшип «Халл Сити».

Опыт был интересным, но выбор оказался неудачным: «тигры» раздали весь свой состав, игравший в АПЛ (а там были ребята вроде нынешнего ключевого защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона), не сумев заменить их качественными футболистами.

В итоге команда проболталась первый круг около зоны вылета, и Слуцкий был уволен, хотя во второй части сезона улучшить ситуацию в «Халле» сменщик российского тренера не смог.

Ну а перед прошлым сезоном российский тренер несколько неожиданно оказался в чемпионате Нидерландов, где возглавил «Витесс» из Арнема. С ним он занял пятое место в дебютном сезоне и выдал лучший старт в истории клуба в этом году.

Правда, затем случилась серия из пяти поражений подряд, болельщики начали требовать отставки российского тренера, и он сам в подал заявление, хотя руководство «Витесса» и пыталось переубедить наставника.

Что ж, на этом, похоже, приключения тренера в Европе завершены. Теперь он может туда вернуться разве что с «Рубином» в еврокубках. Правда, работы для этого придется проделать очень много.

«Новый вызов. Дальше вместе с «Рубином», — написал сам тренер в Instagram. Наблюдать за этим будет традиционно интересно.