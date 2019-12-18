«Тарасова права»: Медведева о четверном и ученицах Тутберидзе

Чемпионат России, шоу, Новый год

Евгения Медведева прибудет в Россию 25 декабря вместе со своим тренером Брайаном Орсером, который ради россиянки проделает внушительный путь и отправится в Красноярск сразу после национального первенства Японии (18-22 декабря), где будет сопровождать другую звезду своей группы — Юдзуру Ханю.

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В последний раз Медведева была в России в середине ноября, когда участвовала в московском этапе Гран-при. На том турнире она заняла второе место после королевы четверных прыжков Александры Трусовой…

… а после прокатов еще успела отметить свое 20-летие на масштабной встрече с фанатами.

Грядущий приезд Медведевой на родину тоже обещает быть весьма насыщенным. После прибытия в Красноярск 25 декабря у двукратной чемпионки мира будет всего полтора дня до начала прокатов. За это время ей нужно будет привыкнуть к новому часовому поясу (+12 часов по сравнению с Торонто), а также пережить некоторую акклиматизацию (в Красноярске температура будет на 21 градус ниже, чем в Канаде).

На самом чемпионате России Евгению ждет нереальная конкуренция:

ей будут противостоять уже упомянутая Трусова с пятью четверными прыжками, Анна Щербакова с самым дорогим каскадом, которые когда-либо исполняла женщина, — четверной лутц + тройной тулуп, Алена Косторная с заоблачной оценкой за компоненты и тремя тройными акселями и, наконец, Елизавета Туктамышева, которая выучила четверной тулуп почти в 23 года, а вскоре запрыгала его и в каскаде с тройным.

Сама Медведева с лета учит четверной сальхов, но пока ни разу не пыталась прыгнуть его на соревнованиях, так что сложно сказать, в каком состоянии этот прыжок и будет ли спортсменка показывать его в Красноярске. Если она все же пойдет на такой риск и он оправдается, то это будет бомба.

Но пока что в своем свежем интервью фигуристка весьма уклончиво отвечала на вопрос о четверном.

«Татьяна Тарасова после моего проката в Москве сказала: «Четверной сальхов, который она учит, у нее готов…»? Ну, что тут сказать.

Татьяна Анатольевна — мудрая женщина, будем с юмором относиться, скажем, что она всегда права», — цитирует Медведеву портал Teleprogramma.

Также серебряный призер Пхенчхана дипломатично ушла от прямого ответа на вопрос о том, даются ли элементы ультра-си ее основным конкуренткам — Трусовой, Щербаковой и Косторной — прежде всего благодаря их юному возрасту.

«Что значит «юные»? Их даже неприлично так называть. Они уже большие спортсменки, вышли во взрослые этапы, будут участвовать во взрослых турнирах. Девчонки совершенно легендарные, прыгают уникальное количество четверных прыжков и заслуживают только уважения», — подчеркнула фигуристка.

После напряженного чемпионата России, на котором Медведевой придется испытать на себе всю мощь «легендарных девочек», она сразу полетит в Москву, чтобы принять участие в серии новогодних шоу Ильи Авербуха.

Спортсменка анонсировала, что будет выступать даже 31 декабря, однако заверила, что это не помешает ей насладиться праздником.

«31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными.

Это наша традиция, ничего не меняется из года в год — Новый год я всегда встречаю с семьей и с любимыми салатами. Потом бабушка рано ложится спать, а мы с мамой обычно едем куда-нибудь отмечать с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе», — рассказала Евгения.

«Тренировки в России и Канаде — это разные планеты»

В уходящем году фигуристка в первую очередь выделила тот факт, что ей удалось выиграть борьбу с собой.

До ноября ее периодически мучила нестабильность прокатов, и Евгения отмечала, что ей нужно, прежде всего, справиться со своими тараканами в голове.

«Люди всегда воспринимают всегда так — кто-то против кого-то. Но я подустала от противоспоставлений «Медведева против Загитовой» или «Медведева против Трусовой».

Давайте будет Медведева против Медведевой. Я бросаю вызов сама себе — изучение четверного прыжка и построение тела, которого у меня никогда не было»,

— говорила фигуристка Первому каналу.

И на осеннем этапе Гран-при в Москве она наконец выдала две программы, близких к идеалу, набрав в сумме 225,76 балла, что стало ее личным рекордом после введения новой системы судейства.

«Этот год запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях.

Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, что у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась», — подчеркнула Евгения.

Также Медведева рассказала о том, как привыкала к канадской системе занятий фигурным катанием.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой.

Но теперь мы настолько друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет.

С Брайаном Орсером мы довольно слаженно работаем и уже достигли почти стопроцентного взаимопонимания. Так же, как и в любой спортивной рабочей семье, бывают разногласия, но мы их легко и быстро решаем», — заверила фигуристка.

К слову, 18 декабря Орсер отмечает свой 58-й день рождения. Евгения поздравила его в сторис Instagram, выложив их совместную фотографию из зоны kiss and cry на московском этапе Гран-при, где после идеального проката произвольной программы в образе гейши фанаты кинули ей на лед огромный веер.

О характере, деньгах и пластике

По словам Медведевой, обычно ее свободное время в Канаде проходит довольно монотонно — между тренировками она просто сидит дома, восстанавливается и смотрит сериалы в уютной обстановке, завернувшись в теплое одеяло и много общаясь с мамой, которая переехала в Торонто вслед за ней.

«Но, когда чувствую, что мне нужно социализироваться, я еду одна или с друзьями в торговый центр или в кинотеатр. Также мы ходим в театр, в цирк. Могу походить по магазинам, посмотреть на брендовые вещи. Люблю посидеть в кофейне спокойно несколько часов — меня это очень хорошо восстанавливает», — рассказала спортсменка.

Также оказалось, что Медведева любит иной раз приготовить себе что-нибудь мучное, а серьезно ограничивать себя в питании начинает только за пару недель до соревнований.

«Я всегда хорошо готовила. Очень люблю делать оладушки, печь сырники, блинчики. Запретов в плане питания нет никаких. Я позволяю себе и сладости, и другие вкусняшки, но всегда знаю меру.

В несоревновательный период могу съесть пирожок вечером — и все будет нормально. Но за пару недель до соревнований довольно жестко себя держу и не позволяю лишнего в еде», — призналась спортсменка.

Кроме того, Медведева дала себе краткую характеристику как личности, а также оценила свою внешность, которую ей хотелось бы немного подкорректировать:

«В своем темпераменте я ничего не хочу менять. Благодаря этому характеру, с одной стороны, хорошему, с другой — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь.

А вот насчет черт лица — изменила бы форму носа. Я спокойно отношусь к пластической хирургии.

Но пойду ли в самом деле на операцию — это еще большой вопрос».

Напоследок Медведева порассуждала о деньгах и славе — вещах, с которыми публика связывает всех звезд, в том числе и спортивных.

«Бизнес-класс самолета — это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные.

К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Это сложно, так как потом болит спина, бедра — все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе — это важно. Спортсмены не экономят на здоровье», — пояснила Медведева.

При этом двукратная чемпионка мира подчеркнула, что остальные атрибуты славы, вроде постоянных посиделок в дорогущих ресторанах и украшений с бриллиантами, — это не то, за чем можно идти в фигурное катание.

«Возможно, это присуще какому-то виду спорта, но уж точно не фигурному катанию. Призовой фонд каждого соревнования — вообще не секрет. Каждый желающий может зайти на сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ), посмотреть призовые и примерно оценить заработок фигуриста (за победу на чемпионате мира можно получить $64 тысячи, а на чемпионате Европы — $21 тысячу, но эти турниры проводятся раз в год и отобраться на них Медведевой сейчас будет очень непросто. — «Газета.Ru»).

Из этих цифр можно сделать выводы, что мы не купаемся в бриллиантах и не кидаем деньги на ветер в дорогущих ресторанах. Мы такие же люди, как и все остальные», — подытожила спортсменка.