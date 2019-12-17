От Тутберидзе к Навке: как изменилась жизнь Загитовой

На прошлой неделе, 13 декабря, Алина Загитова объявила о временном уходе из спорта.

Прошло всего несколько дней, а фигуристка уже успела:

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1) выступить на презентации отрывка из новогоднего шоу Татьяны Навки,

2) сходить на «Вечерний Ургант» (снова с Навкой),

3) договориться о выступлении перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА,

4) выпустить за два дня четыре поста в Instagram, в то время как в ходе активной карьеры перерывы между записями могли составлять по месяцу и даже больше.

Теперь аккаунт спортсменки напоминает полноценный профиль поп-звезды — она приглашает на шоу со своим участием…

… презентует телевизионную программу, в которой снялась, попутно опять рекламируя шоу — только уже другое…

… впервые с лета публикует в ленте милые фото со своими домашними питомцами.

Несмотря на недавнее объявление о приостановке карьеры, кажется, что ментально Загитова очень легко перестроилась на свой новый режим спортивной звезды в отставке.

Она пытается наверстать все прелести обычной жизни, на которые раньше не было времени, но параллельно готовится и получить заслуженные дивиденды от своей известности, соглашаясь на участие во множестве проектов.

Известно, что у олимпийской чемпионки уже запланированы беспрерывные выступления на шоу Навки с 25 декабря по 7 января в Москве, а затем, с 6 по 16 февраля, ее ждут гастроли в Швейцарии с известным проектом Art on Ice. Также в рамках этого шоу фигуристка должна посетить с коротким визитом китайский Тайбэй — с 10 по 12 апреля.

Нет сомнений, что Загитова ведет переговоры о выступлении и на множестве других гала-концертов, — так, ее явно не обойдут стороной организаторы японских ледовых шоу.

В Стране восходящего солнца настолько увлечены российской спортсменкой, что журналисты приезжали освещать даже ее прокат в одной из промо-версий новогоднего спектакля Навки и присутствовали на репетициях. Так что с большой долей вероятности список шоу еще будет пополняться.

Судя по развернутой только за последние дни активности, олимпийская чемпионка отлично представляла, чем займется после объявления о временном уходе из спорта.

И кажется, будто это все было запланировано на самом деле задолго до пятничного вечера 13 декабря и даже до финала Гран-при, на котором Загитова заняла последнее место, а затем снялась с показательных выступлений, объяснив это небольшой травмой.

Уже спустя день после анонса о приостановке карьеры фигуристка участвовала в презентации шоу Навки и спокойно прыгала тройной лутц.

Возможно, отказ от прокатов на гала-концерте в финале был лишь мерой предосторожности, чтобы не получить более серьезное повреждение и не лишиться возможности выступать в новогоднем шоу. Так можно было не только подвести организаторов, но и лишиться серьезного контракта.

И нет ничего удивительного в том, что фигуристка могла осознанно готовиться к своему временному уходу задолго до официального объявления.

Сама Этери Тутберидзе в эфире Первого канала рассказала, что Загитова уже практически с Олимпийских игр в Пхенчхане просила дать ей передышку. И вот, спустя полтора года уговоров, она ее получила.

Кстати, совсем скоро, 19 декабря, у нее запланирована очередная пресс-конференция по поводу шоу Навки в одном из пафосных небоскребов «Москвы Сити». В общем, жизнь вне профессионального спорта у Загитовой бьет ключом, расцветает яркими красками — и все остальные эпитеты по списку.

«Было приятно, что меня пригласили в ледовое шоу. Это не так, как на соревнованиях. Выходишь — и атмосфера такая... добрая», — признавалась чемпионка мира.

Из всей этой череды гала-концертов, вспышек фотокамер и активного общения с разного рода СМИ несколько выбивается только заявление чемпионки о том, что она еще обязательно вернется в фигурное катание на профессиональном уровне.

Выбивается хотя потому, что абсолютно непонятно, когда Загитова собирается тренироваться в Хрустальном при таком напряженном графике подготовки к различным шоу.

Понятно, что определенный спортивный уровень она поддерживать будет (в том числе и на репетициях), но в постановках сугубо для развлечения зрителей даже близко не будет той интенсивности прокатов, разнообразия прыжков и сложности переходов между ними, которые требуется в спорте высших достижений.

И уж тем более в таком режиме невозможно работать над элементами ультра-си — четверными прыжками и тройным акселем, без наличия которых возвращаться будет просто бессмысленно.

Даже если предположить, что череда шоу с участием Загитовой закончится ровно в ту дату, до которой сейчас подписаны контакты, — в апреле, то этот перерыв в полноценных ежедневных тренировках с Тутберидзе может стать критическим — наверстать былую форму будет очень сложно.

К тому же после нескольких месяцев относительно вольной жизни в плане диеты и распорядка дня можно попросту не захотеть возвращаться в такой режим. Благодаря участию в большом количестве шоу Загитова заработает явно больше, чем могла бы получить в теории за призовые на турнирах, на которые еще нужно постараться пробиться при Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной.

Однако олимпийская чемпионка заверила в Instagram, что еще обязательно вернется в профессиональный спорт.

«Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с четырех лет. Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю.

Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — написала Алина.

Для чего же эти настойчивые убеждения, если факты пока что настолько расходятся со словами?

Возможно, Загитова по контракту со спонсорами не имеет права официально завершать карьеру, пока действует договор.

После окончательного ухода из спорта фигурист, как правило, стремительно теряет в интересе для публики и СМИ — не освещать же в подробностях каждое коммерческое шоу с участием бывшей звезды, где по минимуму прыжков и нет никакой борьбы за медали.

Вскоре прокаты одной и той же развлекательной программы, которых будет очень много, наскучат аудитории, и количество хайпа вокруг спортсмена резко упадет.

А вот если фигурист оставляет надежду на возвращение и намекает на разучивание новых элементов во время паузы, то это уже совсем другое дело.

Если же Загитова реально еще надеется на возвращение и в самом деле по полной включится в работу после нескольких месяцев шоу, то только честь и хвала ей за это. Но пока что, после нескольких дней паузы, ее уже гораздо легче представить рядом с Навкой на гламурной презентации, чем в зоне kiss and cry с Этери Тутберидзе.