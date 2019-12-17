Настигла голевая засуха: Панарин скоро обгонит Овечкина

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0

К матчу с «Вашингтоном» команда Джона Тортореллы подошла в ужасной форме: шесть поражений в семи матчах. Особняком стояла лишь еще одна очная встреча с «Кэпиталз» в столице США, где «Коламбус» взял верх. На нее, к слову, стоит обратить внимание хотя потому, что именно тогда на лед после травмы вернулся один из лидеров «Вашингтона» Никлас Бекстрём. Швед в том матче поучаствовал во всех двух голах своей команды, отдав результативный пас на Александра Овечкина и отметившись заброшенной шайбой, хотя его действия не спасли «столичных» от конфуза на своей площадке. Ожидалось, что игра в Коламбусе станет своего рода реваншем, но «Блю Джекетс» были другого мнения.

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Уже в первом периоде подопечные Тортореллы обозначили свой статус хозяев льда и не давали «Вашингтону» ни единого шанса создать что-либо, прижав гостей в их зоне. К середине периода «Коламбус» буквально обстрелял Брэйдена Холтби, совершившего к тому моментов 11 сейвов. На 12-м броске в створ ворот канадский голкипер уже выручить свою команду не сумел.

Александр Тексье прошел по правому краю и в нужный момент сделал передачу на пятак, откуда Эрик Робинсон, легко освободившись от опеки как раз Бекстрёма, «прошил» Холтби.

Во втором периоде ситуация на катке резко изменилась. «Вашингтон» побежал отыгрываться и даже сумел перебросать хозяев. Но тщетно: Йоонас Корписало в этом сезоне стал настоящим лидером в воротах «Блю Джекетс», и в команде уже давно не вспоминают про уход Сергея Бобровского. Предполагалось, что в заключительном периоде «Кэпз» увеличат обороты в атаке, но уже в самом его дебюте пропустили совершенно необязательную шайбу. Причем второй гол «Коламбуса» был максимально похож на первый: опять последовал прострел с фланга, и Оливеру Бьёркстранду оставалось лишь подставить клюшку на пятаке, что он и сделал. Менее чем через десять минут все тот же Бьёркстранд окончательно похоронил шансы «Вашингтона» на камбэк.

Гости крайне неудачно вышли из своей зоны, потеряв шайбу у чужой синей линии, датский форвард «Коламбуса» накрутил на левом фланге Радко Гудаса, как ребенка, добежал до ворот, обыграл Холтби и загнал шайбу в пустой угол.

3:0 — неожиданно легкая победа «Блю Джекетс» вкупе с неудачной игрой Александра Овечкина.

Российскому капитану «Кэпиталз» не везло весь матч: он нанес девять бросков в створ ворот, еще несколько раз угодил в штангу, но отличиться так и не смог. В третьем матче подряд. Более того, Овечкин уходит со льда без набранных очков уже в шести последних играх из семи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:5

Последние десять матчей для «Рейнджерс» можно было охарактеризовать простым «туда-сюда»: настолько регулярно подопечные Дэвида Куинна чередовали победы с поражениями. По «расписанию» встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» должна была завершиться в пользу хозяев льда, но «Предаторз» посчитали иначе.

Наставник «Нью-Йорка» продолжил тасовать Хенрика Лундквиста с Александром Георгиевым, и на этот раз место в воротах занял российский голкипер. От него в этой встрече, правда, толку особо не было — во многом «благодаря» обороне команды, которая не смогла ничего поделать с Романом Йози.

Защитник «Нэшвилла» поучаствовал в трех из пяти голов гостей. В первом периоде он протащил шайбу от своей зоны до чужой, отдал налево на Рокко Гримальди, а тот бесхитростным броском в ближний нижний угол «прошил» Георгиева. Хозяева, впрочем, отыгрались довольно быстро.

Данте Фаббро, выходя из своей зоны, хотел отпасовать на Райана Джохансена, но тот момент передачи не углядел, чем сразу воспользовался Мика Зибанеджад. Швед перехватил шайбу, протащил ее по центру, откатил на Криса Крайдера, и тот уже точным броском счет сравнял.

В дебюте второго периода произошел крайне курьезный эпизод.

Артемий Панарин, получив шайбу на правом фланге, мощно щелкнул в дальний угол. Снаряд угодил в штангу, но отскочил в спину голкиперу «Нэшвилла». Юусе Сарос этого, естественно, не увидел и легким движением ноги направил шайбу в сторону ворот. Панарин и его одноклубники уже стали праздновать гол, однако лайнсмен оперативно убрал улыбки с их лиц: шайба лишь наполовину пересекла линию ворот, и никто из «Нью-Йорка» не протолкнул ее дальше.

Artemi Panarin was this close to keeping his goal scoring streak alive#PlayLikeANewYorker

pic.twitter.com/kPIpCvg0la — Dump and Change (@DumpChangePod) December 17, 2019

Как это часто бывает в командных видах спорта, не забиваешь ты — забивают тебе. Так и случилось. Все тот же Йози промчался по правому краю, сместился в центр, убрав защитника, и мощно бросил в ближнюю «девятку» — Георгиев не спас. А за вторым голом «Нэшвилла» последовал и третий: Маттиас Экхольм уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

Шанс на камбэк «Нью-Йорку» подарил Артемий Панарин, но уже менее чем за три минуты до конца основного времени. У российского форварда удался мощный щелчок с центральной зоны. Этот гол уже седьмым в пяти последних матчах.

Впрочем, шансы «Рейнджерс» оперативно похоронил… Йози. Капитан «Нэшвилла» воспользовался тем, что хозяева убрали голкипера, и точно бросил от своего борта по чужим пустым воротам. Через минуту Райан Эллис сделал то же самое.

5:2 — «Нью-Йорк» упустил возможность зацепиться за зону плей-офф в Восточной конференции, а Панарин в списке снайперов лиги вплотную приблизился к Овечкину.

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2

Перед встречей с «Колорадо» «Сент-Луис» на своем льду совершил сумасшедший камбэк в матче с «Чикаго», отыгравшись с 0:3 на 4:3. Однако вместе с такой трудной победой «Блюз» поджидали и плохие новости. Так, травму получил российский форвард Иван Барбашев, который до сего момента не пропустил ни одной игры и набрал 15 баллов (пять голов + 10 ассистов). Во время матча с «Блэкхоукс» против россиянина был применен жесткий силовой прием, и Барбашев неудачно ударился о борт тыльной стороной головы. Ту игру Иван продолжить не смог, не вышел он на лед и против «Колорадо». В «Сент-Луисе» утверждают, что россиянин, вероятно, вернется в расположение команды в ближайшее время, но гарантий отсутствия у хоккеиста сотрясения головного мозга пока нет.

Впрочем, «Блюз» справились с «Эвеланш» на своем льду и без Барбашева.

В конце первого периода хозяева провели классную атаку, которая привела к открытию счета: Дэвид Перрон здорово удержался за шайбу на чужой синей линии, вовремя отпасовал на Райана О'Райлли, тот, выждав момент, набросил на дальнюю штангу, куда уже в это время прибежал Перрон, замкнувший передачу.

Второй период «Блюз» начали не столь удачно. Уже в самом дебюте хоккеисты «Эвеланш» выиграли вбрасывание в чужой зоне, последовал прострел с левого фланга, и Назем Кадри сравнял счет. Увеличив давление на ворота Джордана Биннингтона, гости добились своего и вышли вперед: отличный бросок с правого края в дальнюю «девятку» удался Микко Рантанену.

«Сент-Луис» еще в прошлом сезоне всем показал, что не умеет проводить матчи ровно, им обязательно нужны приключения и подвиги. Встреча с «Колорадо» исключением не стала. И уже за две минуты до конца второго периода «Блюз» еще дважды поразили ворота гостей. Точными бросками отметились Винс Данн и все тот же Перрон.

Третий период стал уже по сути формальностью. Сначала Джордан Кайру соорудил гол-красавец, пробежавшись с правого края за чужими воротами и, обогнув их, закинул шайбу в пустой угол, а затем Перрон заставил болельщиков на «Энтерпрайз-центр» забросать площадку кепками, поразив в конце матча уже пустые ворота и записав на свой счет хет-трик.

5:2 — «Сент-Луис» не столь уверенно, но все же разбил одного из своих конкурентов в борьбе за лидерство на Западе и продолжает занимать первую строчку в таблице конференции.

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 6:1

В нынешнем сезоне «Флорида» оставляет о себе не самые приятные впечатления. О команде, ворота которой защищает Сергей Бобровский, чаще приходится говорить как об одной из самых пропускающих в лиге, нежели отмечать высокую результативность «пантер». Более того, один из аутсайдеров чемпионата — «Оттава» — перед очной встречей на «Би-Би-энд-Ти-центре» даже имел лучшую статистику по количеству пропущенных шайб, нежели хозяева арены. Во «Флориде» это приняли как вызов. Плюс ко всему «Сенаторз» лишились от одного из своих ведущих защитников: Никита Зайцев выбыл минимум на неделю из-за травмы. «Оттаве» и без того приходилось решать проблемы в обороне без россиянина, который погряз в скандал со своей бывшей супругой, а теперь еще и неизвестно, когда тот выйдет из лазарета.

«Пантеры» же поживились на славу, уже в первых двух периодах устроив перестрелку с гостями из Канады. К 40-й минуте Андерс Нильссон вытаскивал шайбу из своих ворот аж шесть раз. Особенно над голкипером «Оттавы» покуражились Ноэль Аккьяри, ставший автором хет-трика, и Джонатан Юбердо, набравший аж четыре очка.

Бобровский, к слову, без дела тоже не сидел. Свои дежурные 29 сейвов российский голкипер «Пантерз» оформил. Правда, «сухим» со льда не ушел.

Артем Анисимов после классного прохода и последующей передачи Тайлера Энниса отметился голом престижа, если можно его таковым вообще назвать.

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:2

«Даллас» после неожиданного и непонятно по каким именно причинам увольнения Джима Монтгомери ожидают тяжелые времена. Команда и так не радовала болельщиков ярким хоккеем, но при этом гарантировала результат, а с уходом Монтгомери судьба «Старз» остается неизвестной. Для исполняющего обязанности главного тренера бело-зеленых Рика Боунесса игра с «Ойлерз» стала уже четвертой на тренерском мостике, но статистика пока что не играет на руку канадскому специалисту. До встречи с «Эдмонтоном» Боунесс привел команду к двум победам, а также потерпел поражение в овертайме матча с «Вегасом». Визит «Ойлерз» же стал для «Далласа» настоящим испытанием в лице — как обычно — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Вдвоем они уверенно лидируют в списке бомбардиров чемпионата, набрав на пару 116 очков в 36 матчах. Отметились Макдэвид и Драйзайтль и в Далласе.

Уже в первом периоде капитан «Эдмонтона» по сути решил исход встречи, сделав две голевые передачи: сначала на Зака Кассиана, а затем ассистировав Драйзайтлю. Как бы «Старз» ни старались, но совершить камбэк не помогли ни три большинства, ни больший процент владения шайбой, ни 35 бросков по воротам. Хозяева сумели отметиться лишь одним голом.

Российский форвард Александр Радулов зацепился за шайбу в левого борта, отпасовал на свободного Джо Павелски, а тот сразу прострелил на Тайлера Сегина. Первый бросок канадца был заблокирован, но Сегин сразу же сыграл на добивании, отквитав один гол.