«Ты чертов нацист!» Украинца затравили до слез во время матча

Настоящим скандалом завершился очередной матч испанской Сегунды — второго по силе футбольного дивизиона страны. Во время встречи 20-го тура первенства между «Райо Вальекано» и «Альбасете» нападающий гостей Роман Зозуля подвергся откровенной травле со стороны фанатов «Райо». На протяжении всего первого тайма болельщики хозяев выкрикивали в адрес украинского футболиста оскорбительные лозунги, называя того нацистом.

«Зозуля, ты чертов нацист!» — скандировали трибуны «Райо».

Внимание к инциденту было приковано в связи с последующей реакции команды гостей. Так, игроки «Альбасете» отказались выходить на поле на второй тайм. В течение некоторого времени диктор стадиона «Кампо-де-Вальекас» требовал от болельщиков прекратить оскорбительные скандирования, однако они продолжались еще в течение около 40 минут. В итоге делегаты и главный арбитр матча приняли решение не продолжать игру. Руководство Сегунды и вовсе отказалось от идеи доигровки. На официальном сайте лиги вышло заявление, в котором было выражено согласие с решением рефери об остановке матча.

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«Мы выступаем категорически против любых форм насилия, расизма и ксенофобии в испанском футболе, а также работаем над искоренением их проявления на стадионах страны», — говорится в сообщении.

С публичным заявлением позднее выступил вице-президент «Альбасете» Виктор Варела, который подчеркнул, что Зозуля после данной обструкции на протяжении некоторого времени сидел в раздевалке и плакал.

«Мы принимаем решение судьи об остановке матча. Но надо сказать, что к этому пришли все стороны. Мы поддержали Зозулю, в таких условиях играть в футбол невозможно. Роман оказался крайне подавленным, в раздевалке он плакал», — цитирует вице-президента клуба Carrusel Deportivo.

ROMAN ZOZULIA | Informa @alvarobenitolb



"El jugador estб DESTROZADO, durante toda la semana dudу en ir a Vallecas a jugar, al final tomу la decisiуn pero temнa por su seguridad" pic.twitter.com/YUY0RMll42 — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 15, 2019

Интересно, что сама команда еще долгое время отказывалась покидать раздевалку и, соответственно, территорию стадиона. Футболисты опасались, что фанаты «Райо» могут поджидать их у клубного автобуса, что может подвергнуть опасности Зозулю. Примечательно, что сам украинский форвард и вовсе на протяжении всей недели до матча сомневался в целесообразности приезжать в Мадрид. По данным испанских СМИ, он думал отказаться от участия в игре ввиду возможных протестных акций и в соображении своей безопасности, однако накануне встречи все-таки решил отправиться вместе с командой на выезд.

Агент 30-летнего форварда Владимир Кузьменко, высказываясь о произошедшем, подчеркнул, что своим решением отправиться в Мадрид Зозуля надеялся на урегулирование отношений с местными фанатами, однако в итоге он «вновь получил атаку радикалов «Райо».

«Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков «Альбасете» за их огромную поддержку. Также выражаем благодарность прекрасным фанатам, Федерации футбола Испании, прессе и украинским болельщикам. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше сил и желания продолжать этот нелегкий путь вдали от родины», — написал агент футболиста у себя в Facebook.

Tolerancia y respeto.



| Buenas noches, aficiуn. pic.twitter.com/s12Ye6t2Tt — Albacete Balompiй (@BertoGaliza_) December 15, 2019

Стоит отметить, что реакция действительно мгновенно последовала со всех сторон. Во-первых, за своего одноклубника публично вступился голкипер «Альбасете» Томеу Надаль, подчеркнувший, что человек и в частности футболист не должен быть подвержен травле и оскорблениям за свои взгляды.

«Я уважаю все идеологии. Каждый волен сам для себя решать этот вопрос. Я лишь защищаю футбол и спорт и считаю, что любые оскорбления недопустимы. Мы просто хотим наслаждаться спортом и подавать пример в этой области миллионам детей, которые видят нас каждую неделю», — гласит сообщение вратаря «Альбасете» у него в Twitter.

Respeto todo tipo de ideologнas, cada uno es libre de decidir. Sуlo defiendo el fъtbol y el deporte, y sea cuбl sea el insulto es intolerable. Sуlo queremos disfrutar del deporte y dar ejemplo entre todos en el campo ante millones de niсos/as que nos ven todas las semanas. — Tomeu Nadal Mesquida (@tomnadal18) December 15, 2019

Во-вторых, украинского футболиста поддержали и в руководстве «Райо Вальекано». Так, президент клуба Рауль Мартин Преса раскритиковал фанатов своей команды за неправомерное поведение.

«Это очень печальный вечер для нашего клуба и спорта. Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволили себе часть наших фанатов. Футбол – это объединение, а не разобщение. То, что случилось сегодня, нельзя допускать», — заявил он.

Реакция «Райо» в данном случае особенно интересна, ведь теперь клубу могут грозить самые жестокие санкции: от крупного денежного штрафа до технического поражения или даже отстранения от Сегунды. В испанском футболе тема расизма и ксенофобии имеет свое место, однако настолько громких скандалов еще не происходило.

Самый известный случай произошел в 2014 году, когда во время гостевого матча с «Вильярреалом» оскорблениям на расистской почве подвергся защитник «Барселоны» Даниэль Алвес. Местные фанаты постоянно «ухали» в адрес бразильца, а также швырнули в него бананом. Алвес на сие действие реагировать не стал, показательно съев брошенный в него фрукт. «Вильярреал» же был за данную выходку оштрафован, а часть фанатской трибуны на следующий домашний матч была закрыта. Однако из всех произошедших случаев в последние годы матчи еще ни разу не отменяли из-за обструкции одного футболиста. Событие, произошедшее на стадионе «Райо», может стать беспрецедентным.

Интересно и то, что оскорбления в адрес Зозули также возникли не на пустом месте.

История взаимоотношений украинца с «Райо Вальекано» имеет особый характер. В июле 2016 года Роман на правах свободного агента подписал контракт с «Бетисом», однако закрепиться в основе клуба не сумел. Через полгода на Зозулю вышел «Райо» с предложением об аренде. Украинец ответил на него согласием. Однако болельщики клуба данную сделку не одобрили: в частности Зозулю обвинили в поддержке украинской армии в ходе вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской области. Сам футболист в своих социальных сетях публиковал фотографии в военной форме. Болельщики «Райо», известные своими левыми взглядами, обвинили его в национализме и нацизме и потребовали от руководства клуба разорвать соглашение.

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу»,

— говорили фанаты.

Из-за данного инцидента Зозуля оказался в крайне непростой ситуации. Дело в том, что в сезоне-2016/17 он уже был заявлен за три клуба: помимо «Бетиса» и «Райо» он также числился в сезонной заявке украинского «Днепра». По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) игрокам запрещено в течение одного соревновательного года подписывать соглашение более чем с тремя командами. В итоге в марте ФИФА в исключительном порядке позволила Зозуле заявиться за клуб из страны, где на тот момент чемпионат еще не начался. Однако после продолжительных переговоров украинец в итоге остался без команды. Лишь в сентябре 2017 года он перешел в «Альбасете», в составе которого он провел 85 матчей, отметившись 23 голами и семью результативными передачами.

В текущем розыгрыше Сегунды «Альбасете» после 19-ти туров располагается на 12-м месте, набрав 27 очков. «Райо Вальекано» с 25 баллами находится на 15-й строчке.