«Должны доказать свою правоту»: как россиянам попасть на Игры

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) назвали условия, которые должны будут выполнить российские спортсмены для участия в предстоящих летних Олимпийских играх. В свете решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске России до крупных международных соревнований в течение ближайших четырех лет и предоставлении отечественным атлетам заявиться на турниры индивидуально и исключительно в нейтральном статусе, данный вопрос сейчас стоит особенно остро.

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По словам главы World Athletics Себастьяна Коу, россияне в рамках процедуры получения этого статуса будут обязаны доказать, что за всю свою карьеры не были уличены в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, данное обязательство будет касаться и тренеров атлетов: если они были замешаны в манипуляциях и махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, то спортсмены автоматически получат бан на выступление в грядущих Играх.

«Моя позиция однозначна: до тех пор, пока мы не будем уверены в кристальной «чистоте» российских спортсменов, в их непричастности к нарушениям антидопинговых правил, мы не станем рисковать и подвергать опасности карьеры других, «чистых» спортсменов. Мы не имеем права ставить под угрозу жизни ни в чем невиновных спортсменов, которые посвятили как минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы добиться попадания на Олимпиаду.

Только когда я буду абсолютно уверен в правоте россиян, желающих приехать на соревнования, уверен в том, что они никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, тогда они будут допущены к Играм», — цитирует Коу The Independent.

В Британии сомневаются, что российским спортсменам удастся доказать свою правоту. 9 декабря исполком WADA признал Россию виновной в массовых допинговых махинациях, лишив Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и запретив отечественным атлетам выступать на крупных международных соревнованиях под своим национальным флагом.

Решение было принято в силу немедленно, однако России при этом был дан 21 день на обжалование приговора в Спортивном арбитражном суде (CAS). На данным момент российские чиновники собирают необходимую документацию для подачи апелляций, и это несмотря на то, что в этой ситуации со стороны иностранных спортивных деятелей нарушается принцип презумпции невиновности, когда вина того или иного спортсмена никак не доказана, но при этом он обязан оправдываться в суде и предоставлять данные, доказывающие его непричастность в нарушении антидопинговых правил.

К слову, на это и собирается опираться Россия в своей жалобе. Кроме того, россияне также укажут на несоответствие вердикта исполкома WADA Олимпийской хартии. В частности, речь идет о следующем: во-первых, согласно уставу, решение о допуске или недопуске спортсменов на Игры принимает непосредственно Международный олимпийский комитет (МОК). Однако глава организации Томас Бах на этот раз отдал все полномочия руководству WADA.

Во-вторых, для лишения олимпийской сборной той или иной страны права участвовать в Олимпиаде со своей национальной символикой необходимо дискредитировать конкретный национальный олимпийский комитет. В случае с Российским олимпийским комитетом (ОКР) подобная ситуация уже имеет место быть: в декабре 2017 года организация была лишена членства в МОК, из-за чего российские спортсмены на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выступали только по индивидуальным приглашениям и в нейтральном статусе. Сейчас же ОКР не подвержен никаким санкциям и остается полноправным членом МОК. 9 декабря исполком WADA не выразил ни одной претензии российскому ведомству, однако спортсмены все равно были лишены своего флага и гимна.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время отечественные чиновники обратятся в CAS с требованием отменить санкции WADA.

«Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым. Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна»,

— сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, Песков охарактеризовал вердикт исполкома WADA сугубо политизированным, никак не связанным со спортом.

«Нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в CAS. Мы верим, что это будет сделано», — добавил он.

В данной ситуации стоит обратить внимание и на другую сторону медали. Во-первых, необходимо понимать, что на рассмотрение апелляций в суде уйдет далеко не один месяц. За весь этот период санкции в отношении российских спортсменов действовать не будут. Однако никаких гарантий в том, что итоговый вердикт CAS окажется для России положительным, а санкции не будут оставлены в силе, нет. Во-вторых, из этого следует, что российский спорт рискует только отстрочить свой длительный тотальный бан в мировом спорте. И реабилитация в общей сложности произойдет уже не через четыре года, а на полгода позднее. Впрочем, шансы на то, чтобы хотя бы смягчить меру наказания, у россиян все-таки имеются.