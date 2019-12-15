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Плей-офф без России: жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы. ОНЛАЙН

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы по футболу. Впервые за 18 лет ни один российский клуб не пробился в плей-офф еврокубков, так что отечественные команды являются лишь зрителями этого мероприятия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:05

Напоминают нам, что финал Лиги чемпионов этого сезона примет Олимпийский стадион в Стамбуле.

14:00

Итак, начинается церемония. Представитель пресс-службы УЕФА Педро Пинто выступает с вступительным обращением к сотрудникам клубов-участников плей-офф Лиги чемпионов.

13:55

Церемония жеребьевки традиционно проходит в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

13:50

Напомним, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа в рамках плей-офф одолела мюнхенскую «Баварию», португальский «Порту» и испанскую «Барселону», а в финале со счетом 2:0 был повержен лондонский «Тоттенхэм».

13:40

Борьбу за главный трофей континента продолжат 16 клубов. Среди них места представителям России не нашлось. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» в своих группах заняли последние места. Свой сезон они продолжат без еврокубковой весны. Что касается участников 1/8 финала Лиги чемпионов, то участники первого раунда плей-офф поделены на две группы: сеянных (победители группового этапа) и несеянных.

Сеянные: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Бавария», «РБ Лейпциг» (оба — Германия), «Барселона», «Валенсия» (оба — Испания), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция).

Несеянные: «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» (оба — Англия), «Реал», «Атлетико» (оба — Испания), «Аталанта», «Наполи» (оба — Италия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лион» (Франция).

13:35

Жеребьевка Лиги чемпионов должна начаться в 14.00 мск, а Лиги Европы — в 15.00.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы.