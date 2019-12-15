Плей-офф без России: жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

Борьбу за главный трофей континента продолжат 16 клубов. Среди них места представителям России не нашлось. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» в своих группах заняли последние места. Свой сезон они продолжат без еврокубковой весны. Что касается участников 1/8 финала Лиги чемпионов, то участники первого раунда плей-офф поделены на две группы: сеянных (победители группового этапа) и несеянных.

Сеянные: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Бавария», «РБ Лейпциг» (оба — Германия), «Барселона», «Валенсия» (оба — Испания), «Ювентус» (Италия), «ПСЖ» (Франция).

Несеянные: «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» (оба — Англия), «Реал», «Атлетико» (оба — Испания), «Аталанта», «Наполи» (оба — Италия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Лион» (Франция).