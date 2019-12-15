«Помним поражение на ЧМ»: как Россия разбила Финляндию

Матч сборной России с соперниками из Финляндии обладал статусом повышенной важности.

Во-первых, этой встречей команды закрывали второй этап Еврохоккейтура, и именно по ее итогам определялся победитель Кубка Первого канала.

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Перед стартовым вбрасыванием финны являлись лидерами турнирной таблицы, а россияне ее замыкали. Чешская и шведская команды, в свою очередь, в очном матче устроили борьбу за первое место, — и эту борьбу «Тре Крунур» выиграли, попутно ожидая результат матча России с Финляндией.

Во-вторых, статус игры. Россия — Финляндия — это настоящая хоккейная классика, которой к тому же было суждено пройти в особых условиях.

Встречу принял футбольный стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где свои домашние матчи проводит местный «Зенит». Пока у сине-бело-голубых начинается отпуск после первой части сезона, хоккейная сборная решила ненадолго арендовать их арену: помимо матча Евротура 19 декабря под самой знаменитой крышей российского футбола пройдет еще один хоккейный матч: петербургский СКА примет своих армейских соперников из Москвы — ЦСКА.

Всего «Газпром Арена» собрала на заключительном матче Кубка Первого канала около 70 тысяч зрителей. Всем им было суждено наблюдать за непростой и даже нервной победой сборной России.

67877 — вот сколько болельщиков сегодня на «Газпром Арене» смотрели, как наша сборная обыгрывает финнов.



Почитать про матч: https://t.co/A1ri1E1VQO#RUSFIN #снамироссия pic.twitter.com/L8pN89INDx — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2019

Любопытно, что, несмотря на активную борьбу, на двоих команды совершили лишь три (!) нарушения, два из которых, к слову, оказались необязательными: в общей сумме четыре минуты штрафа финны схлопотали за превышение численного состава. Первое произошло еще в самом дебюте матча, и, пожалуй, предопределило исход всей встречи.

Уже на второй минуте первого периода у финской сборной в один момент на лед вышли шесть игроков, что оперативно зафиксировали лайнсмены. Алексей Кудашов выпустил на площадку первую спецбригаду вместе с Антоном Слепышевым, заявленным в четвертом звене. Крайний форвард ЦСКА в итоге и стал героем матча. По какой-то причине финские защитники оставили Слепышева без опеки, и Антон своей свободой на пятачке воспользовался мгновенно.

Вадим Шипачев получил шайбу у синей линии, продвинулся чуть вперед и набросил на дальнюю штангу. Слепышев оказался у ворот Франса Туохимаа совершенно один и, удачно подставив клюшку, переправил шайбу за шиворот финскому голкиперу.

На гол финны, впрочем, никак не отреагировали. Команда Юкки Ялонена как владела игровым преимуществом, так и продолжила это делать до конца первого периода. Сборная Суоми постоянно находилась едва ли не в полном составе в зоне россиян, перекатывая шайбу от борта к борту. При этом создать настоящей опасности у ворот Ильи Сорокина особо не получалось. Да, голкипер ЦСКА периодически включался в игру и отражал броски, но до грандиозных сейвов дело не доходило.

Во второй 20-минутке ситуация сильно изменилась. По всей видимости, Кудашов в перерыве несколько изменил тактический план на игру, и матч пошел под диктовку «Красной машины». В некоторые моменты финны и вовсе никак не могли выйти из своей зоны, тщетно борясь за шайбу. Избавиться от давления российских хоккеистов удавалось лишь с помощью проброса и то лишь на время. Хозяева же едва не удвоили свое преимущество перед сиреной об окончании второго периода.

Так, оба Владимира Ткачевых опасно вышли в контратаку два в одного: игрок «Ак Барса» прошел по левому краю и прострелил на пятак в сторону своего тезки из СКА, тот передачу замкнул, но финский голкипер встал стеной и не дал шайбе залететь в ворота.

Однако в третьем периоде гости значительно увеличили обороты и устроили осаду ворот Сорокина. Илья только и успевал совершать сейв за сейвом, которых у него за всю 20-минутку набралось восемь.

С каждым приближением финальной сирены в российской зоне становилось все жарче и опаснее. Ответственность за разрядку обстановки взял на себя все тот же Слепышев, который под самый конец периода решил исход встречи.

Антон сделал буквально все: сначала умело отработал в обороне, отобрав шайбу в своей зоне, затем протащил ее по правому борту, добежал до ворот, сместился в центр и вновь «прошил» голкипера гостей. Времени на камбэк у финнов попросту не осталось.

2:0 — очень нервная и не самая убедительная, но вместе с этим важная победа команды Алексея Кудашова, которая стала для россиян первой «сухой» под его руководством.

В итоге сборная России расположилась на втором месте в Кубке Первого канала, уступив только шведам, которые и выиграли турнир. При этом в общем зачете Евротура россияне продолжают занимать последнюю строчку, пропустив «Тре Крунур» вперед лишь по дополнительным показателям: у обеих команд набрано по семь очков, но в активе подопечных Юхана Гарпенлёва очная победа в основное время.

После игры Кудашов был немногословен. Но в первую очередь рулевой «Красной машины» отметил игру своей команды в обороне. Действительно — справиться с огромным давлением финнов было крайне непросто.

«Мы хорошо сыграли этот матч, но самое важное — победа. Ожидаемо финны действовали плотно, с ними всегда крайне тяжело. Вы, журналисты, просили, чтобы мы лучше действовали в обороне, использовали свои моменты у чужих ворот. Получайте.

Сыграли неярко? А когда противостояния с Финляндией были яркими? Они всегда действуют очень плотно, не раскрываются. Мы помним наше поражение от финнов на последнем чемпионате мира. Сегодня у нас был план на игру, и мы его выполнили», — цитирует Кудашова Sport24.

Высказался об игре и один из ее главных героев — автор дубля Антон Слепышев.

«Тяжелый был матч — на следующий же день после игры с чехами, поэтому не все удавалось. Где-то нас поджимали, но мы выстояли и добыли победу.

Стали вторыми на домашнем этапе Евротура? К этому привел второй период со шведами: если бы начали тот матч лучше, то было бы по силам выиграть все три встречи.

Ожидал ли дубля? От себя всегда ждешь голов. Настраивался как и на остальные матчи, но здорово, что удалось забить. Спасибо партнерам, помогли. Да и атмосфера здесь была отличная!

Это здорово и для хоккея, и для города, спасибо всем за поддержку. Дай бог, такие матчи будут каждый год», — передает слова Слепышева «Чемпионат.com».

Илья Сорокин согласился со Слепышевым по поводу обстановки на встрече. По мнению российского голкипера, проведение хоккейного матча на футбольном стадионе в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей — это нечто особенное. Правда, он также подчеркнул, что это добавляет немного волнения, которое, впрочем, ему не помешало совершить 22 сейва за игру.

«Остались хорошие впечатления от турнира, теперь будет время проанализировать конкретные эпизоды, исправить их. Что касается стадиона, то эмоции потрясающие. Я старался концентрироваться на шайбе, ведь если думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч пар глаз, то это может помешать.

Впервые в Евротуре я сыграл на «ноль». Нам удалось закрыть зону перед воротами, а пятак — это самая опасная зона. Оттуда нам забивали в двух первых матчах, сегодня поправили игру, справились»,

— подчеркнул Сорокин.

Поддержал российского голкипера и Кирилл Капризов. Лидер ЦСКА, который уже в 2020 году уедет покорять Северную Америку, сегодня остался без результативных действий. При этом у него и партнера по ЦСКА Михаила Григоренко имелась отличная возможность вписать свою фамилию в матчевый протокол. Уже при счете 2:0 в конце матча гости сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, но численное преимущество преобразовать в гол не удалось. Равно как не удалось покорить пустые ворота Капризову с Григоренко, которые выбежали в контратаку два в одного, но слишком перемудрили в чужой зоне с постоянными передачами друг другу, забыв нанести бросок.

«Трибуны здесь далековато. Надеюсь, болельщикам было все видно. Если говорить про лед, то понятно, что времени на его подготовку было мало. Но все нормально. Мы сыграли на «ноль», Сорока здорово себя проявил.

Да, мы создали мало моментов, финны владели шайбой, старались. Эпизод на последних минутах? Я тупанул. Надо было самому бросать, а не Мише передавать. Мы сегодня играли на канадской площадке, потому от нас требовалось сыграть проще»,

— заключил Капризов.

Продолжение Еврохоккейтура состоится уже в следующем году, а примет третий этап Швеция. В первом туре хоккейных игр Beijer в феврале сборная России встретится как раз с финнами.